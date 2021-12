Pojava novog soja koronavirusa uzbunila je čitav svijet, a pitanje koje se neprestano postavlja ono je o trajanju, odnosno kraju pandemije.

"S dolaskom omikrona možemo sad već znati odgovor koji zanima sve nas, koji zanima cijeli svijet, kada će ovo s**nje konačno završiti", kazao je jučer urednik i voditelj RTL Direkta Zoran Šprajc, pa nastavio: "Omikron je, naime, 15 slovo grčkog alfabeta koji ukupno ima 24 slova, a po njima se nazivaju sojevi korone".

'Kad čujete da je stigla omega...'

"Sjećate se, krenuli smo s britanskim alfa sojem, koji je mutirao u južnoafrički beta soj, beta u gamu, gama u indijsku deltu koja nas je i najviše opismenila tj. pobila. Onda su se dogodile mutacije u manje poznate sojeve teta, eta, jota, kapa i lambda i sada smo evo na omikronu.

Neka slova su se iz praktičnih jezičnih i političkih razloga preskočila, uglavnom nakon dvije godine epidemije potrošili smo polovicu grčkih slova. S obzirom na to da epidemija ne može trajati više nego što ima grčkih slova jer bismo onda morali prijeći na srpsku azbuku, a to stvarno ne bi imalo smisla. To znači da nam je ovim tempom ostalo još dvije godine do zadnjeg slova i do kraja epidemije.

Pa kad čujete da nam je stigla omega, to je to, kraj je onda stvarno blizu", poručio je Šprajc.