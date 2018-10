KOMENTAR ZAPOSLENIKA HŽ-a POSTAO VIRALNI HIT: ‘Nakotilo se toliko uhljeba u upravi da ne možemo disati’

Damir Martinovski otkrio je na Facebook profilu kako funkcioniraju HŽ utvrdivši kako je u njegovom odjelu prije radilo deset ljudi, a imali su jednog šefa dok danas rade ih trojca imaju 15-20 šefova

Nadzornik u Hrvatskim željeznicama Damir Martinovski otkrio je na Facebook profilu kako funkcioniraju Hrvatske željeznice.

“Na željeznici radim 40 godina i nikada nije bilo gore. Nakotilo se u upravi uhljeba da više disati ne možemo a već ugrožavaju i sigurnost prometa. Barem da ništa ne rade nego silom žele opravdati svoje postojanje pa izmišljaju poslove koje mi moramo raditi da bi oni nešto mogli kontrolirati jer oni su KONTROLORI a ne izvršioci. Cirkus nastane kad je više kontrolora nego izvršioca a to je slučaj na HŽ.”

‘Danas radimo nas trojica i imamo 15-20 šefova’

“Konkretno, moja je dužnost nadzor pruge i svih postrojenja na i uz nju (skretnice, mostovi, putni prijelazi, propusti, usjeci, peroni,…) dakle odgovaram za sigurnost putnika i robe. Nalazim neispravnosti, evidentiram ih i po potrebi tražim otklanjanje te planiram održavanje i velike radove kod zamjena postojećeg materijala. Puno je tu posla kojega treba savjesno obavljati jer su ljudski životi u pitanju, np. kut vidljivosti na prijelazu preko pruge ako nije dobar a netko strada ja sam kriv. To mi je osnovni posao kojega sve manje stignem raditi jer moram zadovoljiti uhljebe koji HITNO traže izvješće o; gromobranima, strujnim instalacijama šupa i garaža, protupožarnim aparatima, stanju klima uređaja, potrošnji vode i struje, puknutim cijevima u nekoj vukojebini, ekološkom zbrinjavanju starih pragova, pa onda ispunjavanje razni naloga, formulara, obračun za radnike, zaštitna odjeća, praćenje razni troškova,…. da više ne nabrajam a mogao bi cijelu stranicu.

Moj posao je izvršna služba, prije ga je (za ovo područje) radilo 10 ljudi i imali smo jednoga šefa dok danas radimo nas trojica i imamo 15-20 šefova”, navodi se u statusu.

Prije 2,5 sati, a sada 4 sata

“Da ne govorim o pragovima, tračnicama, skretnicama i ostalom glavnom materijalu što nam kronično fali jer je novac otišao za dobre plate i ugovore uhljeba. Mene kao starog željezničara je sramota svega ovog a najviše tog što smo se prije 35-40 godina od Vinkovaca do Zagreba vozili 2,5 da danas 4 sata. Mislim da vam je sad jasnije i zbog čega. Kad vam ponovno kasni vlak onda ne proklinjite nas jadnike što vidite uz prugu nego kravataše u Zagrebu u Žutoj zgradi što su prvi puta vidjeli vlak kad su došli iz svoga kamenjara u glavni grad i odmah nam postali šefovi”, navodi se na Facebook statusu.

Politika uhljebljuje zaslužne’

Kao jedan od onih koji je komentirao status je i poznati hrvatski poduzetnik Saša Cvetojević.

“Kad se pitate zašto vlak danas ide sporije nego prije 20 godina, pročitajte što kažu oni koji rade na željeznici. Isto vam je u zdravstvu, školstvu, ministarstvima, upravama, agencijama, ali i carini, poreznoj, vojsci i policiji.

Politika uhljebljuje “zaslužne”. Zaslužan ne radi, njega se zapošljava. Neće zaslužan kampanjaki plakatoljepilac valjda hodati po pruzi? On je šef, to je njemu njegova borba dala. I on mora delegirati, pa onda osmisli sistematizaciju koja kaže kako mora njegov izmišljeni odjel imati bar još 7 podjedinica. Svaka sa svojim šefićem, koji je njemu dodavao plakate. I tako, čekajte dijagnostiku na koju ste naručeni postmirogojno, vozite se raspadnutim vlakovima i nadajte se boljem sutra. Nada umire zadnja, vi ćete prije!”, piše Cvetojević na Facebooku.

