Putin iz našeg susjedstva u sve je većim problemima. Protiv njega na ulicama Beograda već tjednima marširaju deseci tisuća ljudi, a na sjeveru Kosova buknuli su sukobi. Srpski predsjednik, pak, u gostovanju na CNN-u poziva Srbe na mir no, domaći mediji pod njegovom kontrolom govore suprotno.

Naslovnica srpskog Informera, jednog od najutjecajnijih tabloida koji je u službi vlasti u Srbiji i gotovo uvijek na naslovnicu stavlja ono što bi predsjednik Vučić volio vidjeti, glasi: "SAD i NATO spremaju obojenu revoluciju i smjenu vlasti u Beogradu".

To je za RTL Direkt komentirao legandarni sportski komentator i jedan od najgorljivijih i najizravnijih Vučićevih kritičara, Milojko Pantić, javlja Danas.hr.

"Vučić je najbolji učenik hulje Šešelja, ratnog zločinca, ali je nadmašio i Slobu (Miloševića op.a) i Šešelja. On je potpuno paralizirao sudstvo kao granu vlasti", kaže Pantić te nastavlja:

isprika Hrvatima, navijačima Dinama...

"Što reći kad je predsjednik Odbora za pravosuđa Skupštine Srbije Đukanović, zvan Đuka Bizon, koji je još 2018. komentirao Novaka Đokovića kad je rekao da će navijati za Vatrene protiv Rusije i benigno na svom Twitteru napisao 'Ajmo Vatreni' na to rekao da je Đoković totalni idiot? Taj danas upravlja pravosuđem. Ja sam danas očajan, zato što već 11 godina Srbija i građani Srbije žive pod torturom neostvarenog i iskompleksirano fudbalskog huligana i to zato što mu Vođe Delija (a on je bio navijač Zvezde) nisu dozvolile da vodi navijače ni na Novom Beogradu.

Meni su oni osobno rekli da Vučić nije dostojan vođe. E takav jedan iskompleksirani tip, koji se i danas hvali da je bio s Delijama s jednim od najvećih kriminalcem svog doba - Arkanom, na maksimirskom stadionu kako bi se tukao Bed Blue Boysima. Predsjednik države se time hvali i opravdava se da su to bili grijesi mladosti. Umjesto da se izvine i Hrvatima i navijačima Dinama, i svima redom. Uplašio se. Ljudi su definitivno izgubili strah, nitko se više ne boji diktatora, slobodno ga tak mogu nazvati", kaže Pantić.

Novi prosvjed u subotu

U Srbiji, u subotu će biti održan peti prosvjed - tada se ujedno obilježava mjesec dana od pokolja u Osnovnoj školi Vladislava Ribnikara u Beogradu. Prosvjednici će okružiti zgradu predsjedništva Srbije, a građani će ostavljati poruke.

Građanska svijest u Srbiji se definitivno pobunila, a ostaje za vidjeti kako će se Aleksandar Vučić s time nositi.