KOMENTAR: Norveški ministar pada zbog mobitela, Trump se znoji zbog ljubavnica, a hrvatski premijer može lagati koliko hoće

Nakon što je iscurio iskaz bivše potpredsjednice Vlade Martine Dalić USKOK-u postalo je jasno da je premijer Andrej Plenković lagao Saboru i javnosti o grupi Borg i sastancima s Ivicom Todorićem. I što se dogodilo? Apsolutno ništa

Nekoliko dana nakon objave iskaza sudionika u Aferi Hotmail pred USKOK-om kao da ništa nije ni objavljeno. Naravno da je činjenica da pred Vladu dolaze predstavnici nekoliko tisuća radnika Uljanika u štrajku vijest dana. Naravno da je sudbina brodogradnje ili pitanje hoće li Hrvatska posve izgubiti brodogradnju u strukturi ekonomije izuzetno važno. Također je bolno važno i to hoće li zbog propasti Uljanika novih nekoliko tisuća obitelji iseliti iz Hrvatske.

Ali izuzetno je važno tko su ljudi u Banskim dvorima. Tko su oni kojima pred vrata dolaze štrajkaši, tko je onaj koji odlazi u posjet Angeli Merkel, i saznajemo iz priopćenja, onaj tko će održati u Zakladi Konrad Adenauer predavanje na temu “Hrvatska i budućnost EU-a”.

Ovo su ljeto i hrvatski mediji pisali o norveškom ministru ribarstva koji je zbog činjenice da je tijekom godišnjeg odmora u Iranu koristio službeni mobitel, a to je zabranjeno za zemlje s kojima Norveška nema uspostavljenu sigurnosnu suradnju – podnio ostavku.

JE LI PREMIJER SVJESNO LAGAO? Iskaz njegove nekadašnje desne ruke USKOK-u pokazuje da je Plenković Saboru zataškao dva ključna sastanka s Todorićem

Ako nešto iscuri u medije, vladajući jednostavno nazovu

Vijest je došla do Hrvatske, a ne treba niti listati ili gledati norveške medije da bi se znalo da je sve što se zbivalo oko njegove ostavke danima bilo udarna vijest, da su o tome govorili mnogi političari, a široka javnost ili nacionalni intelektualni autoriteti niti nisu morali mnogo govoriti ili diskutirati. Jednostavno, ministar ribarstva Per Sandberg je znao da mora podnijeti ostavku. Neovisno o tome, Vladi je uslijedila kazna: manjinska koalicijska vlada je već u prvom narednom mjerenju rejtinga značajno izgubila na popularnosti.

Ovih dana hrvatski mediji također izvještavaju o novoj mogućnosti da se velikom i moćnom Donaldu Trumpu dogodi opoziv zbog svega što curi o njemu iz njegova predizbornog razdoblja. On također govori da se “šire dezinformacije”, da se radi o lanjskom snijegu itd., ali Amerika vrije. Nema skrivanja pod tepih. Demokratske institucije, pravosuđe, istražna tijela itd. uhvatila su se u koštac s novim informacijama o predsjedniku Trumpu neovisno o tome na koje se njegovo razdoblje odnose. Ništa za njih nije “lanjski snijeg”.

Naravno da je Hrvatska mnogo manja i mnogo jednostavnija političarima za rukovanje. Ili kako je sada istražiteljima USKOK-a objasnila bivša ministrica Dalić, ako nešto iscuri u medije, jednostavno nazoveš i riješiš to, ali nije li zastrašujuće da je Hrvatska došla do razine u kojoj ovako velika otkrića o laganju ključnih ljudi u državnom vrhu, o laganju, manipuliranju – ne pokrenu ništa?

TKO JE SVE ZNAO ZA GRUPU BORG I ODAKLE SU DOLAZILE INFORMACIJE? Objavljeni transkripti iskaza pred USKOK-om

Što rade institucije i oporba

Objava iskaza pred USKOK-om pokazuje, srećom, da se ne može još uvijek riješiti baš sve i svim medijima, ali što onda nakon objave? Gdje su istražna tijela? Gdje je opozicija? Kako to da u Norveškoj ministar daje ostavku u kolovozu, a kod nas je pravilo da se ništa ne zbiva tijekom sezone godišnjih? Je li oporba na godišnjem? Da, imamo nekoliko izjava da je ovo što se zbilo nedopustivo. I da potvrđuje sve ono što se znalo, da bi premijer morao podnijeti ostavku.

Kakve li ironije, nekima se činilo zgodnim da izjave o tako dramatičnom događaju, ali i o drami tisuća radnika Uljanika daju uz tamburašku kulisu, među tanjurima krcatima delicijama, na veselici zvanoj “Kaj su jeli naši stari”. Ali na dan kada su objavljeni iskazi iz USKOK-a hrvatski oporbeni redovi nisu grmili. Tu i tamo neka akcija. Nikola Grmoja iz Mosta opravdano traži da se saborski odbor za informiranje bavi činjenicom da je bivša potpredsjednica Vlade u svom iskazu objavila da je zaustavila objavu neke informacije u jednoj medijskoj kući.

No, je li saborski odbor za nacionalnu sigurnost sazvao hitnu sjednicu zbog činjenice da je potpredsjednica Vlade naručivala brze provjere od šefa SOA-e? Povjerenstvo za utvrđivanje sukoba interesa gotovo nevoljko je objavilo da bi možda ponovno trebalo razmotriti slučaj ministra Marića.

MARTINA DALIĆ VRAĆA SE U VLADU? Nakon što cijeli tjedan slušamo hvalospjeve o Borgu i Agrokoru, to bi bilo sasvim logično

Što rade institucije?

Ali nije bilo nikakve instance da pita Povjerenstvo pa što je to i kako radilo kada je za manje-više sve aktere Afere Hotmail već objavilo da nisu ni u kakvom sukobu interesa, onako iznenada brzo nakon što je i USKOK onako iznenada brzo proveo i okončao istragu. Iz nevladinog sektora reagirao je Gong i zatražio Plenkovićevu ostavku, vrlo je jasna bila i bivša predsjednica Povjerenstva za utvrđivanje sukoba interesa, Dalija Orešković. Ali gdje su svi ostali?

Koja je to instanca koja će pitati USKOK kako je to tako brzo proveo i okončao istragu u kojoj su glavni učesnici dali ovakve iskaze? Koja je to instanca u Hrvatskoj koja bi se trebala pozabaviti činjenicom da je potvrđeno više puta da je premijer Andrej Plenković lagao – u Saboru, u medijskim nastupima?

Koja je to instanca koja bi se trebala pozabaviti činjenicom da je sada potvrđeno da je ministar Zdravko Marić više puta lagao? Možda da parafraziramo upravo ministra Marića: “To je pravo pitanje…”

Plenković je lagao o grupi Borg

Iskazi učesnika Afere Hotmail, prije svega bivše potpredsjednice Vlade Martine Dalić, potvrdili su ono što se dugo znalo – da je premijer Andrej Plenković znao kako se i zašto formirala grupa Borg za pisanje lex Agrokora, zakona na temelju kojeg je oblikovan mehanizam za izvlačenje milijunskih konzultantskih honorara iz Agrokora upravo za neke od sudionika pisanja lex Agrokora.

Podsjetimo samo da je Martina Dalić pred USKOK-om rekla ovo: “Također moram kazati da se ovaj sastanak kao i drugi sastanci odvijaju uz znanje predsjednika Vlade RH, njegovo odobrenje i kasnije izvještavanje.”

No, ovaj je iskaz, jer nitko ga nije demantirao, pa niti premijer Vlade Plenković, potvrdio da je premijer više puta – lagao. “Ne, nisam imao sve detalje”, izjavio je nakon objave mailova potpredsjednice Vlade, prije tri mjeseca. U jesen 2017. na pitanje tko je pisao lex Agrokor odgovarao je da su ga pisala “nadležna ministarstva i pravni stručnjaci koji rade u Vladi.”

Lagao je i u Saboru

U iskazu bivše potpredsjednice detaljno su opisana tri sastanka s bivšim vlasnikom Agrokora, Todorićem, a premijer Plenković je svom očitovanju Saboru potkraj prošle godine priznao da je Vlada s Todorićem održala samo jedan sastanak. Dakle, lagao je Saboru. Nakon objave iskaza iz USKOK-a kaže da se to “šire dezinformacije”. I opet smatra da cijela hrvatska javnost treba biti zahvalna Vladi, ali i bivšoj potpredsjednici Vlade Martini Dalić.

Zašto je onda uopće smijenio Martinu Dalić? Ako je sve bilo u redu i ako je on, premijer sve znao i bio redovno informiran i uključen u sve odluke onda doista potvrđuje da ju je smijenio isključivo radi smirivanja javnosti i da bi sačuvao svoju poziciju. Kao što je sada neslužbeno pušteno da će možda otići ministar Zdravko Marić. Dakle, ako zagusti, spremni su maknuti Zdravka Marića kao što su onda maknuli Martinu Dalić.

PLENKOVIĆ JE OSTAO BEZ SURADNICE I PRIJATELJICE: Nakon ostavke Dalić, premijer je slabiji nego ikad prije

Svi su sve znali

Ne zato što smatraju da je itko od njih činio nešto nedopušteno, nego iz čiste kalkulacije. Režu “ruke” da bi sačuvali tijelo. Da bi sačuvali glavu. Ali možda niti neće morati micati ministra Marića. Neovisno o tome što je lagao. Uostalom, on je lagao jednako kao i premijer. Kao i brojni ministri ili ključni ljudi HDZ-a, jer Martina Dalić je u svom iskazu objasnila da je bio informiran vrh HDZ-a i da joj je Milijan Brkić osobno javio da ima podršku HDZ-a.

Razotkrivanje iskaza Martine Dalić i ostalih borgovaca je zapravo razotkrivanje laganja i manipuliranja u najvišem državnom vrhu. Nije to ni službeni mobitel na godišnjem kao u Norveškoj, niti plaćanje ljubavnica iz predizborne kampanje, ali očito u Hrvatskoj ni ovo nije dovoljno da probudi demokratske mehanizme, da pokrene istrage, opozive i rješavanje problema.

Gdje je predsjednica? Ista ona koja se nudila kao korektiv vlasti? Koja je bila zabrinuta zato što premijer ne povlači prave poteze? Evo je, pjeva s vojnicima u misiji u Afganistanu. I nudi pomoć predsjedniku Afganistana. Ni riječi o radnicima Uljanika, ni riječi o laganju premijera ili ministra financija.

Kurtoazne riječi za radnike brodogradilišta

Premijerova služba za informiranje objavila je da će premijer naći nešto malo vremena za radnike na Markovu trgu prije nego što ode u Njemačku. Nekoliko kurtoaznih rečenica i bris – održati predavanje na temu “Hrvatska i EU” pred uglednim auditorijem u Njemačkoj gdje će sigurno demonstrirati svoje sjajno znanje stranih jezika a o čemu će hrvatsku javnost sigurno obavijestiti državna televizija.

Tu i tamo još poneki mediji i novinari upozoravaju da su iskazi pred USKOK-om pokazali opasan slom hrvatskog pravosudnog sustava, ali i svih demokratskih mehanizama nadzora politike. Tu i tamo poneki oporbeni političar ili rijetki nezavisni analitičari upozoravaju na opasnost situacije u kojoj se našla Hrvatska.

Država u kojoj premijer laže duboko je bolesna

Država u kojoj premijer može lagati i nikome ništa je duboko bolesna. Pokazuje da su demokratski mehanizmi paralizirani, da su mediji velikih dijelom uništeni. Jer neovisno o novoj vijesti dana ovakva otkrića o ključnim političkim akterima u državi nipošto nisu “lanjski snijeg”.

Ovu zemlju vodi čovjek kojem laganje nije nikakav problem. Možemo li mu vjerovati kada nešto kaže radnicima Uljanika? Možemo li mu vjerovati kada prvi sljedeći put bude rekao: “Nisam znao?”. Znamo da će biti upravo neumjesno kada će, nesumnjivo lijepo, govoriti na tako ponosno najavljenom predavanju na temu “Hrvatska i EU”.