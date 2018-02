KOMENTAR NET.HR-a: Kako je državni tajnik Strmota postao heroj rata protiv uhljeba i prvi iskreni čovjek u državnoj upravi

‘Mladom je čovjeku ministrica pripisala nestrpljivost ezopovskog zeca jer je ustvrdio ono što je i više nego očito: da država odumire, da mladi odlaze, da se ništa ne poduzima i da sve to traje godinama, čak desetljećima!’

Takvu dramu na pressici nekog vladinog dužnosnika, kakva se danas odigrala u Banskim dvorima, nismo vidjeli još od onog vrućeg srpanjskog dana 2009. godine kada je ondašnji premijer Ivo Sanader izašao pred novinare i rekao da je on svoju dionicu odradio. Uoči današnje konferencije za novinare ministrice demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Nade Murganić i državnog tajnika u istome ministarstvu, Marina Strmote, nije se slutila ikakva drama nalik onoj od prije devet godina.

OVO JE ČOVJEK KOJI JE OSTAVIO PLAĆU OD 15.000 KUNA I FUNKCIJU: Ima dvoje djece, nezaposlenu ženu i dva kredita

Čovjek kojem je prekipjelo

Nakon što je ministrica uglavnom čuvena po skandaloznom vođenju ministarstva koje se treba hrvati s dugoročno najvećim problemom Hrvatske – odumiranjem stanovništva – predstavila tri stare, podgrijane mjere kao friške i nakon što su joj novinari spočitali to podvaljivanje, nastupio je mladi Strmota i dao za pravo novinarima rekavši da predstavljene mjere nisu drugo do običan politički folklor. I da on u tom folklornom društvu više ne želi plesati. Drugim riječima, prekipjelo mu je i s vidnom nelagodom čovjeka koji je svjestan da sam ne može reanimirati jalovo mrtvilo sustava u kojemu djeluje, pred kamerama i iznenađenim novinarima i pored zatečene ministrice podnio je ostavku, okrenuo se i izašao.



U tom trenutku, Strmota kojeg su do danas iza podneva mnogi vjerojatno naprečac percipirali kao još jednog niškorisnog uhljeba, postao je junak dana. A upravo je Strmota s tih svojih par dugo odvagivanih rečenica ispresjecanih dubokim uzdasima uspio, bar nakratko, resetirati jalovi sustav iz kojeg je iskočio. On je danas učinio više od svih onih sofa-revolucionara koji grintaju od doma pozivajući narod na ulice i koji će ga već večeras na društvenim mrežama kvazijunački pitati gdje su mu prije bila muda. Čovjek je sâm izašao, ostavio sinekuru i napustio uhljebilište, ljut i nemoćan jer to jalovo okruženje očito ne mogu promijeniti ni silna volja ni čestiti ideali.

No, s nečim i nekim se mora početi. Zato je Strmotin potez važan i velik mada vladajući vjerojatno nisu ni svjesni koliko je Strmota u tih par rečenica, ispresjecanih dubokim uzdasima nemoćnog čovjeka, kojima je objasnio svoju ostavku učinio više dobroga od svih po inerciji kopipejstanih strategija i mjera tek prividno nado-budnih ministrica i ministara.

TRENUTAK U KOJEM JE STRMOTA ŠOKIRAO MINISTRICU: Pogledajte kako je u jednom dahu izgovorio riječi koje će se pamtiti

Nije trebala reći ništa, zaista

Šok i muk koji su uslijedili nakon što su kamere i zbunjeni pogledi ispratili Strmotu iz dvorane prekinula je ministrica Murganić. Ništa nije ni morala reći jer je njeno obješeno lice dovoljno govorilo, a onaj mim, kada joj se zategnuše mišići donje čeljusti, jasno nam je rekao: ‘Što je, tu je.’

No, ministrica nije ostala na mimici. Morala je nešto reći, jer visoki dužnosnici u takvim situacijama kakvima ih uvježbavaju PR-štreberi, uvijek moraju nešto reći jer sami od sebe očekuju da njihova bude zadnja. I naravno, rekla je ono što je mudro trebala odšutjeti. Strmotin čin nazvala je ‘nestrpljenjem mladog čovjeka’. Nestrpljenjem. Halo! N e s t r p lj e nj e m!!! Mladom je čovjeku pripisala nestrpljivost ezopovskog zeca jer je ustvrdio ono što je i više nego očito: da država odumire, da mladi odlaze, da se ništa ne poduzima i da sve to traje godinama, čak desetljećima! Po mjeri ministrice koja kopipejsta stare mjere i poduzima ih mlako i polako, taman tako da bi ih stigle usvojiti i kornjače s Galapagosa, ona je glasno i iskreno upozorenje na to pripisala – mladenačkoj nestrpljivosti. U ovoj političkoj basni zec je ispao mudriji od kornjače.

REAKCIJE NA STRMOTINU OSTAVKU: ‘Plenkoviću gdje ste, gdje vam je tajnica da napiše razrješenje???’