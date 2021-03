KOMEMORACIJA BANDIĆU: Ljuština: ‘Kad ga tako vrijeđamo, vrijeđamo i Zagrepčane’; Šostar: ‘Imao je toliko empatije za malog čovjeka’

Prijenos tijeka komemoracije povodom smrti Milana Bandića moći će se pratiti i na video zidu na otvorenom pored HNK

Svečana komemoracija povodom smrti zagrebačkoga gradonačelnika Milana Bandića (66) održat će se danas u 11 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Zbog epidemioloških mjera moći će biti oko 150 uzvanika, a skupu će, pored obitelji i suradnika te predstavnika Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga, prisustvovat i predstavnici političkog i društvenog života, prijatelji, kolege i znalci.

Zbog posjeta Istri, odnosno Slavoniji, na komemoraciju neće doći ni predsjednik Zoran Milanović ni premijer Andrej Plenković

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Šostar: ‘Teško će Zagreb imati ponovno čovjeka s toliko empatije za malog čovjeka’

10:51 – “Ostavio je svima nama koji su ga voljeli, veliku tugu u srcu”, rekao je Zvonimir Šostar za N1. “Morao je stati, ali onda on ne bi bio Milan Bandić. Teško će Zagreb imati ponovno čovjeka s toliko empatije za malog čovjeka”, dodao je.

Bandićeva supruga je stigla na komemoraciju

10:47 – Supruga Milana Bandića, Vesna stigla je u HNK na komemoraciju. Stigli su također Pavle Kalinić, Ana Stavljenić-Rukavina, Ivan Zvonimir Čičak, Slobodan Ljubičić Kikaš, Jelena Pavičić Vukičević, Ivica Lovrić, Natalija Prica, mlada suradnica s kojom je obilazio zlatarne i trgovine s bundama.

Jandroković se upisao u Knjigu žalosti

10:42 – Predsjednik Sabora Gordan Jandroković upisao se u Knjigu žalosti povodom smrti Milana Bandića u Zagrebačkoj gradskoj skupštini. Izrazio je sućut obitelji i prijateljima te je rekao da je Bandić imao dobru političku karijeru. “Nisam poznavao nijednog političara s tolikom radnom energijom i tolikom strasti za poslom, po tome ćemo ga se sjećati”, rekao je Jandroković.

Ljuština: ‘Kad tako vrijeđamo Bandića, vrijeđamo i Zagrepčane’

10:41 – “Jako me iznenadila Bandićeva smrt, no on je živio 200 na sat i sve je htjelo da tako i završi. Nije se štedio ni pazio, nije slušao savjete doktora i prijatelja, vozio je po svome i organizam to sve očito nije mogao izdržati. Preveliki je teret nosio na leđima, bio je zdravstveno narušen, nije htio odmoriti i tako je nažalost završio”, rekao je Bandićev dugogodišnji prijatelj i suradnik Duško Ljuština. “Prije otprilike 25 dana smo se sreli, popili smo kavu, bio je uvjeren da će dobiti izbore želeći još jedan mandat da završi projekte, no smrt je bila brža”, dodao je. “Bandić je u svakoj kampanji premoćno pobijedio. Kad tako vrijeđamo Bandića, vrijeđamo i Zagrepčane…”, rekao je Ljuština za N1.

Proglašen Dan žalosti u Zagrebu

10:38 – Zagrebačke vlasti proglasile su za srijedu, 3. ožujka, Dan žalosti na području Grada Zagreba u povodu smrti gradonačelnika Milana Bandića. Dan žalosti, koji je proglasila zamjenica gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević, obilježit će se spuštanjem zastava na pola koplja i isticanjem crnih zastava na objektima u kojima su smještena gradska upravna tijela, Gradska skupština, tijela mjesne samouprave, trgovačka društva i ustanove kojima je Zagreb vlasnik ili osnivač. Na Dan žalosti neće se održavati priredbe zabavnog karaktera, a glazba koja će se emitirati na javnim mjestima trebala bi biti primjerena. Pravne osobe koje obavljaju televizijsku i radijsku djelatnost na području Grada Zagreba svoje programe trebale bi prilagoditi obilježavanju Dana žalosti, priopćila je služba za informiranje Ureda gradonačelnika.



Boras: ‘Pamtit ćemo ga po dobrom’

10:22 – Rektor Damir Boras upisao se u knjigu žalosti povodom smrti Milana Bandića, a za N1 je rekao: “Sveučilišni grad Zagreb izgubio je velikog gradonačelnika jer 20 godina biti na čelu grada velika je stvar, ali i prijatelja koji je puno pomagao Sveučilištu u Zagrebu, koji je činio taj grad sveučilišnim. Zato smo zahvalni za život Milana Bandića i zadržat ćemo ga u srcu. Svatko tko radi 20 godina, radi pogreške, ali ovo je prilika da se sjećamo samo dobrog kojeg je bilo puno.”

Program komemoracije

10:20 – Na početku komemoracije Zagrebačka filharmonija će izvesti Adagio for Strings Sameula Barbera.

Oproštajne govore o iznenadno preminulom gradonačelniku održat će:

Ratko Maričić, dugogodišnji prijatelj gradonačelnika

Nina Obuljen Koržinek, izaslanica predsjednika Vlade RH i ministrica kulture

Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika Grada Zagreba

Slijedi glazbeni broj “Zagreb, tak imam te rad” te kratki video o životu i djelu gradonačelnika Bandića.

Prijenos tijeka komemoracije moći će se pratiti i na video zidu na otvorenom pored HNK.