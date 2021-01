‘KOMEMORACIJA DA, PROVOKACIJA NE’: Plenković misli da se incident u Zadru nije dogodio spontano: ‘To je klasični scenarij’

‘Zatražili smo od predsjednice Europske komisije da se u razgovorima s Pfizerom i Modernom, nadamo se uskoro i AstraZenecom, inzistira na dogovorenoj i količini i dinamici isporuke cjepiva’

Premijer Andrej Plenković je nakon sastanka u Končaru u obraćanju medijima rekao da se cijepljenje ne zaustavlja. “Kako je cijela dinamika isporuke cjepiva, normalno da će HZJZ voditi računa o kalendaru da bi svi koji su primili prvu dozu dobili i drugu. Moramo paziti da cjepiva ne dobiju zemlje koje bi platile veći iznos po dozi. Bit je da nam stignu dogovorene količine”, objasnio je Plenković.

Europsko vijeće suglasno je da Europska unija mora inzistirati na postignutim dogovorima s farmaceutskim tvrtkama o količini i isporuci cjepiva protiv koronavirusa, rekao je danas Plenković. “Zatražili smo od predsjednice Europske komisije da se u razgovorima s Pfizerom i Modernom, nadamo se uskoro i AstraZenecom, inzistira na dogovorenoj i količini i dinamici isporuke cjepiva kako bismo što prije cijepili stanovništvo”, istaknuo je hrvatski premijer na konferenciji za novinare, nakon sinoćnjeg virtualnog sastanka Europskog vijeća o pandemiji koronavirusa.

Plenković je istaknuo da je “fascinantno da su procesi, koji inače traju po 10 godina, bili gotovi u okviru jedne godine i da smo u poziciji, ne samo kao Hrvatska, ne samo kao EU, već i sve zemlje svijeta, tako brzo imati cjepivo za jednu novu bolest”.

Plenković nije za provokacije

Plenković je komentirao i odlazak predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske, Zorana Milanovića, s obilježavanja 28. obljetnice vojno-redarstvene operacije “Maslenica ’93.” u Zadru. Milanović se vratio u Zagreb nakon što je doznao da u protokolu sudjeluju i osobe koje na sebi imaju ustaški natpis “Za dom spremni”.

“Nisam znao što je toliko važno u osam sati ujutro. Nazvao sam ministra Banožića koji nije bio svjestan da se tako nešto događa. Ljudi u majicama nisu bili predviđeni u protokolu, je li to bilo tako – ne znam. Ja sam za komemoracije, ne za provokacije”, dodao je Plenković.

Tvrdi da nema pouzdane informacije o tome što se zaista dogodilo. “Kad se vrati ministar, razgovarat ću s njim. Imamo vrlo osjetljivu situaciju. Komemoracija da, provokacija ne. A provokacija ima koliko hoćete. Ne bih rekao da je to bilo spontano. To je klasični scenarij, imali smo i Okučane. Idu lokalni izbori, to je kao već viđeno”, kazao je Plenković.

Dokument kao preporuka

Podsjetio je Plenković i na mimohod kad je Milanović bio premijer. “Mi predstavljamo vlast, ali ne na način da se svi ti propusti vraćaju nama. Kad je bila 20. obljetnica Oluje, svi su sjedili, gledali, zastava prošla, nitko nije otišao”, rekao je.

Kazao je da je dokument o pozdravu “Za dom spremni” koje je donijelo njegovo povjerenstvo preporuka za sve ljude koji žele gledati naprijed. “Pokušavate na razne načine limitirati taj dio za one koji su izgubili život za Hrvatsku. Dokument koji imamo je preporuka za svakoga tko je razuman i tko želi gledati naprijed. Ima ljudi koji žele profitirati od toga”, kazao je Plenković.

