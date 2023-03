U sklopu akcije rušenja bespravnih objekata u Istri, koju od jučer provodi Državni inspektorat, danas su na redu za rušenje bili objekti izgrađeni oko adrese Put od fortica, na granici Grada Pule i Općine Ližnjan. Zakon je jasan, nelegalizirani objekti moraju se srušiti. Procjena je da ih samo u Istri ima oko 50.000. Gradonačelnik Pule javno je prozvao IDS da su 30 godina živjeli zatvorenih očiju, a sada se čude toj velikoj brojci.

'Lažu - uvijek se na malima lome koplja'

Neki vlasnici kuća koje su za danas bile određene za uklanjanje odlučili su sami ih ukloniti i time spasiti dio materijala, poput crijepova i stolarije. Među njima su i Obići, tri obitelji koje su sazidale tri kuće.

“Država će biti sretna, idemo dalje, mora se poštivati zakon RH”, rekao je Ajdin Obić, bespravni graditelj, za N1. To je rekao i Andrija Mikulić, glavni državni inspektor, da on neće gledati ni vjeru, ni naciju, ni stranačku pripadnost, da sve ide. “To ne vjerujem, zato što oni lažu, država uvijek laže i uvijek se na malima lome koplja i ovo će biti pet-šest kuća srušeno, malo će se zataškati, da evo mi radimo, i to je to”, kaže Ajdin.

Glava Obićevih Ismet još je ljući. Gdje će vam duša inspektori. Svi su oko nas legalizirali, ali nas ste zakačili, bijesni. “Ljudi grade katove pa poslije legaliziraju, apartmane prave. A ja bijednik, odosno nisam bijednik, ja sam ponosan čovjek”, reći će Ismet.

Samohranoj majci dali odgodu, ali nema milosti

Stari Ismet ugasio se od muke: “Ovdje se nema što reći, sve je rečeno, hvala”. I dok Obići ipak imaju gdje, snaći će se, kažu, u kući ravnog krova živi im bivša šogorica Jasna. Samohrana majka triju kćeri. Kad su reporteri došli, spavale su. “A ništa meni su rekli jučer da me neće dirati jer sam tu s djecom, imam dvije maloljetne krerke, jednu punoljetnu. E sad, dal’ će održati riječ ili ne ili će mi dati samo par dana da nađem smještaj jer nemam gdje”, rekla je Jasna Obadić.

Državni inspektorat odgovara – Jasna u stvari živi ilegalno! “Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, ženska osoba iz vašeg upita nikada, pa tako ni danas, nije bila prijavljena na adresi gdje se trebaju izvesti radovi uklanjanja bespravne građevine”, priopćili su.

Grad Pula ipak pomaže

Kompliciran slučaj, Jasna se upravo razvodi od jednog od Obićevih sinova. No, javio se gradonačelnik.

“Zakon treba poštivati, međutim, moralna obveza naša je da pomognemo majci s troje djece, tako da smo mi uz pomoć neše humanitarne mreže grada Pule, udruga Istra pomaže je pomogla najviše u tom kontekstu, i našli smo u Premanturi smještaj za tu majku s troje djece i mi ćemo i dalje pomagati njima”, rekao je gradonačelnik Pule Filip Zoričić.

'Predali smo zahtjev još 2018. i još čekamo'

S druge strane ulice zvane „Put od fortica” žive Markovići, a oni se nemaju namjeru tako lako predati. Kažu da će s prijateljima braniti kuće. Nećemo rušiti. 2017. sam kupio parcelu. Zahtjev je još u gradu i mi čekamo. A 2018. je podnesen”, ustraje Miroslav Marković.

A svi se slažu oko jednog - bespravno smo gradili, ali zašto inspektorat ne krene od vila, apartmana...