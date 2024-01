Ovih se dana pojačavaju tenzije u susjednoj Bosni i Hercegovini, nakon što je Milorad Dodik potvrdio kako će se 9. siječnja pod njegovim pokroviteljstvom ponovno obilježiti dan Republike Srpske, iako je Ustavni sud BiH taj praznik proglasio neustavnim. Istovremeno, borbeni zrakoplovi SAD-a danas izvode vojnu vježbu u BiH, a srbijanski ministar obrane najavljuje vraćanje vojnog roka u trajanju od četiri mjeseca.

Profesor Marinko Ogorec naglasio je u emisiji Hrvatskog radija "U mreži Prvog" da nikome na prostoru bivše Jugoslavije nije u interesu da ponovno započnu borbena djelovanja.

"Ne treba biti u panici, ali je određena doza opreza uvijek potrebna", smatra Ogorec.

Vidmarović: 'Amerikanci su pokazali što misle o tome'

Dodik je prošli tjedan najavio da će poduzeti određene mjere bude li obilježavanje 9. siječnja zabranjeno, a čak je prijetio i odcjepljenjem. No, bivši veleposlanik u Kijevu Đuro Vidmarović smatra da Dodik nema takvu snagu kako prikazuje. Iako bi Dodik mogao dovesti BiH do ruba rata, ako napusti sve institucije, ne treba zaboraviti Christiana Schmidta jer je on "državni poglavar" i ima ovlaštenja, te može odmah reagirati i sve Dodikove odluke poništiti, istaknuo je Vidmarović.

"Ali da bi došlo do odcjepljenja i uništavanje cijele Daytonske konstrukcije Bosne i Hercegovine, to bi imalo dalekosežne posljedice i ne mogu zamisliti takvu jednu situaciju. Beograd se ne oglašava, a Putin bez njega neće ništa učiniti, i ne vidim ništa dramatično. A Amerikanci su pokazali što misle o tome, jer su najavili prelijetanje borbenih zrakoplova", dodao je bivši veleposlanik u Kijevu.

Vojni analitičar Mario Galić ističe da Dodika treba zabrinjavati što će Amerikanci nadlijetati prostor središnje Bosne i demonstrirati svoju silu.

"Amerikanci simbolično poručuju Dodiku da pazi što radi i da će reagirati", naglasio je Galić. "Ali ne baš direktno", dodao je.

Ogorec smatra da SAD time šalje poruku da neće dopustiti "komadanje" Bosne i Hercegovine, a ako treba upotrijebit će i silu.

Ogorec: 'I Hrvatska treba razmišljati o vraćanju vojnog roka'

Vidmarović je istaknuo da američko veleposlanstvo nije izravno reagiralo, ali sada su shvatili da bi se nešto moglo dogoditi.

Ogorec smatra da i Hrvatska treba početi razmišljati o vraćanju vojnog roka, kao obliku sigurnosnog osposobljavanja stanovništva, jer profesionalna vojska ima svoje prednosti i nedostatke.

"Nedostaci su jer je vojska mala i kratko traje kada dođe do nekakvog sukobljavanja. Treba imati ljude, koji će nešto znati i koji se mogu nadopunjavati. Mislim da po tom pitanju Srbija razmišlja, ali trebala bi i Hrvatska", poručio je.

Po njegovu mišljenju, Hrvatska treba imati temeljnu vojnu obuku, koja bi mogla trajati šest mjeseci, a s time se slaže i Vidmarović.

