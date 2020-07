ZLATKO KOMADINA OTKRIO DATUM IZBORA U SDP-U PA PORUČIO: ‘Vrijeme je za smjenu generacija’

Komadina kaže kako osobno smatra da ne bi trebalo mijenjati postojeći sustav unutarstranačkog glasovanja “jedan član jedan glas” jer to zahtijeva mijenjanje Statuta

Vršitelj dužnosti predsjednika SDP-a Zlatko Komadina najavio je danas, na konferenciji za novinare, da će izbori za novo vodstvo stranke biti održani 26. rujna.

“Izbori se raspisuju za 26.9. i počinju konzultacije za saborske radnje i konstituiranje Sabora”, kazao je Komadina, javlja N1.

Nije za promjenu modela ‘jedan član – jedan glas’

Komadina kaže kako osobno smatra da ne bi trebalo mijenjati postojeći sustav unutarstranačkog glasovanja “jedan član jedan glas” jer to zahtijeva mijenjanje Statuta.

“Mislim da sada nije vrijeme mijenjati modele koje smo donijeli. Mislim da bi odstupanje od modela ‘jedan član jedan glas’ bio korak nazad. Svi članovi stranke biraju predsjednika i to je demokratski izbor. Naravno da on ima pluseve i minuse, ali njegovo mijenjanje zahtijevalo bi analizu”, kazao je Komadina.

Potom je izgovorio i važnu rečenicu: “Mislim da je vrijeme za smjenu generacija u SDP-u.”

‘Predložio sam Plenkoviću da razgovaramo svi zajedno’

Komadina je komentirao i propali sastanak oporbe i premijera Andreja Plenkovića.

“Kada netko zove na sastanak jednog po jednog za pretpostaviti je da sa svakim imate različitu temu. I ja sam se osobno čuo s premijerom jer je stav SDP-a da se razgovara, ali mi smo htjeli svi zajedno razgovarati. Ja sam mu predložio da razgovaramo svi zajedno, on je to odbio. Pojedinačni razgovori bili bi insinuacija i špekulacije što je bilo i o čemu je bilo. To nikome od nas ne treba, mislim ni gospodinu Plenkoviću”, dodao je Komadina.

Dodao je da mu je Plenković rekao kako je htio na miru razgovarati o viđenju Hrvatske u novom vremenu.

“Ja sam mu spomenuo da bi to izazvalo špekulacije i da to nije pametno. Nitko nije došao i sad je to tako”, rekao je Komadina.

