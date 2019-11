KOMADINA OPTUŽIO VLADU DA JE ODGOVORNA ZA ŠTRAJK: ‘Ovo ignoriranje je nedopustivo i vrijeme je da se stane tome na kraj!’

Komadina tvrdi da je za štraj kriva Vlada: ‘Ovo ignoriranje je nedopustivo i vrijeme je da se stane tome na kraj, da Vlada prihvati barem dio zahtjeva’

Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina danas je ocijenio kako za štrajk nisu odgovorni učitelji nego Vlada, ističući kako je vrijeme da Vlada prihvati barem dio njihovih zahtjeva kako bi se štrajk zaustavio. “Ovo ignoriranje je nedopustivo i vrijeme je da se stane tome na kraj, da Vlada prihvati barem dio zahtjeva”, rekao je Komadina i dodao kako smatra da su sindikalni zahtjevi realno utemeljeni.

Na konferenciji za novinare, na kojoj je govorio o dijelu županijskog proračuna za 2020. vezano za obrazovanje i školstvo, Komadina je spomenuo i štrajk prosvjetnih djelatnika te njihovo inzistiranje na povećanju plaća, ocijenivši da za štrajk nisu odgovorni učitelji nego Vlada.

Integrirati učitelje u koeficijente državnih službenika

“Kao što smo mi prihvatili državnu upravu, integrirajući u koeficijente javne uprave, tako i oni moraju integrirati učitelje u koeficijente državnih službenika”, poručio je Komadina. Na pitanje što ako to tako ne bude i ako to budu trebale preuzeti županije odgovorio je kako štrajka ne bi ni bilo da su to preuzele županije.

Komadina je to rekao uoči sjednice Skupštine Primorsko-goranske županije, koja je danas prihvatila konsolidirani proračun za sljedeću godinu od milijardu i 320 milijuna kuna. Proračun je za 388 milijuna kuna veći od ovogodišnjeg i najveći je do sada, a prihvaćen je s 25 glasova za, 12 suzdržanih i 7 glasova protiv. Najveći dio, tri četvrtine proračuna, namijenjeni su zdravstvu i školstvu.

U proračun je ove godine prvi puta uvršteno i preuzimanje poslova državne uprave, s oko 130 zaposlenika, a vijećnici su prihvatili i odluku o sklapanju sporazuma s Vladom o preuzimanju državnih službenika i namještenika, dokumentacije, opreme i sredstava za rad, kao i odluku o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u županiji.

Županijski proračun za 2020. održiv i zdrav

Komadina je ocijenio da je proračun za 2020. realan, održiv, zadan i ‘zdrav’, naglasivši da pokriva preuzimanje ureda državne uprave i održava sve kapitalne projekte i programe.

Dio vijećnika smatra pak da proračun ide u krivom smjeru, da bi trebao biti više usmjeren prema malom i srednjem poduzetništvu, da bi bilo bolje “pripojiti” županiju državnoj upravi te da se previše izdvaja za plaće, ali i da bi više trebalo izdvojiti za neke zdravstvene ustanove.

