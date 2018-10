KOMADINA O PREBJEZIMA: ‘Interesantan je taj zov Bandićeve stranke’

Poznati SDP-ovac izjavio je kako ni on nije zadovoljan padom rejtinga stranke i kako misli da su s pravom iskazali nezadovoljstvo članovi SDP-a

Potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina rekao je u ponedjeljak da građani očekuju da SDP bude jaka lijeva politička opcija i protuteža bujanju desnice te da je došlo vrijeme da o nezadovoljstvu ljudi u tijelima te stranke svoj stav zauzme Predsjedništvo SDP-a.

TEŽAK UDARAC SDP-u: Bernardić ponudio Daliji Orešković mjesto na EU izborima i dobio odbijenicu

‘S pravom iskazali nezadovoljstvo’

Komadinu su novinari na konferenciji za medije pitali koliki bi rejting SDP-a trebao biti da bi osobno bio spreman dići ruku za odlazak predsjednika stranke Davora Bernardića.

“Nemam neki prag, nego imam jedino prag kritične mase nezadovoljstva naših ljudi u tijelima stranke. Mislim da su s pravom iskazali nezadovoljstvo, koliko je to pomoglo SDP-u vidjet ćemo, ali je definitivno došlo vrijeme da Predsjedništvo SDP-a zauzme svoj stav o tome, to očekuju članovi Glavnog odbora i to se mora dogoditi,” kazao je.

Na upit hoće li u tom slučaju na Predsjedništvu SDP-a dignuti ruku za Bernardićev odlazak, Komadina je rekao da će o tome na Predsjedništvu.

‘Zvono na uzbunu zvoni’

Građani očekuju da SDP postoji kao kvalitetna i jaka lijeva politička opcija, kao protuteža bujanju desnice u Hrvatskoj, to je odgovornost svih nas, prije svih predsjednika stranke, rekao je i dodao da nitko, pa ni on nije zadovoljan padom rejtinga stranke, koji ide prema 16 posto te da zvono na uzbunu već zvoni.

POGLEDAJTE NOVI BRUTALNI POTOP SDP-a: Zbog ovih brojki, Bernardić može samo sjesti i plakati – ili odstupiti

Protuteža desnici

Smatra da SDP u ovom trenutku još uvijek jest protuteža desnici i nada se da će to i ostati, s trendom rasta. Rekao je da se za to moraju okupiti glave te da se potezi ne smiju vući iz osobnih ambicija, nego s pozicija interesa stranke, ne zbog stranke, nego zbog građana.

“Srećem ljude koji doslovno kažu: zbrojite se, treba nam SDP,” rekao je i dodao: “Mislim da ćemo to i učiniti….. Mora se stvoriti kritična masa pozitivnog razmišljanja što i kako riješiti, statutarnog, a ne rušilačkog,” rekao je.

OVO NITKO NIJE MOGAO NI SANJATI: Forum mladih SDP-a pobunio se protiv Bernardića, podrška stigla i iz redova HDZ

“Interesantan je taj zov Bandićeve stranke”

Na pitanje o mogućnosti da Milanka Opačić prijeđe k Milanu Bandiću, Komadina je odgovorio da je “interesantan taj zov Bandićeve stranke i načini kako on skuplja zastupnike.”

“Ne znam što oni tamo vide, baš me zanima, morat ću razgovarati, možda s njim, možda s nekima od njih, što je to privlačno u stranci Milana Bandića. No, evidentno je, tko god tamo ode, povećao je većinu Andreja Plenkovića, to je valjda svima jasno,” naglasio je. Dodao je da mu nije jasno kako netko može političku opciju, u koju vjeruje 25 godina, zamijeniti suprotnom.