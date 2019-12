ZADARSKI HDZ-OVAC PRIJAVIO ŠKORU ZA DEZERTERSTVO: ‘Nije se odazvao mobilizaciji, nije bio ni u umjetničkoj staniji…’

‘Podmuklo je kovao plan kako i na koji način da izmanipulira hrvatski narod i da ga na prevaru zavede slatkorječivošću i njegovim dječačkim osmjehom iza kojeg se krije licemjerje, laž i obmana. Škoro je mislio da će se zaboraviti da je ratni dezerter i da to više nitko neće spominjati. Međutim prevario se’, ističe u priopćenju Višeslav Dokoza, bivši dopredsjednik Mladeži HDZ-a, tumačeći zašto je prijavio Miroslava škoru za ratno dezerterstvo

Višeslav Jure Dokoza iz Starigrada kod Zadra u četvretak je, kako kaže, pod punom odgovornošću, svojevoljno i kao izraz svoje domoljubne dužnosti na Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske u Zagrebu podigao kaznenu prijavu protiv pjevača i predsjedničkog kandidata Miroslava Škore zbog – ratnog dezerterstva. Dokoza je, inače, bivši nacionalni dopredsjednik Mladeži HDZ-a, a na svome Facebook profilu predstvalja se kao “tuđmanist”, a kao naslovnu sliku na Facebooku postavio je predizborni plakat predsjednice Republike i predsjedničke kandidatkinje Kolinde Grabar Kitarović.

Dokoza u svojoj kaznenoj prijavi navodi kako se Škoro nije odazvao pozivu za obranom domovine Hrvatske 1991. godine. Umjesto toga, ističe Dokoza, Škorto je pobjegao u SAD.

ŠKORO PREDAO 80.000 POTPISA: ‘Predsjednici treba omogućiti da 22. prosinca postane građanka, da može nositi kolače kome hoće’

‘Pobjegao u SAD, viđali ga i u jugoslavenskim klubovima’

“Prijavljenik Škoro je uvidjevši da će Milošević pokrenuti sveopću agresiju na Hrvatsku netragom nestao iz njegovog rodnog Osijeka, iako je bio vojni obveznik i potpuno zdrav, te je pobjegao u SAD u grad Pittsburgh, čime je odbio domoljubnu dužnost i zapovijed vrhovnog zapovjednika dr. Tuđmana da se stavi na raspoložbu u obranu domovine, a nije se odazvao ni na poziv za općom mobilizacijom, što je mu je bila obveza. Da apsurd bude još veći tada 28-godišnji Škoro pjeva po SAD-u u raznim klubovima ne mareći za sudbinu svoje hrvatske domovine. Viđaju ga i po jugoslavenskim klubovima gdje pjeva kao da se u Hrvatskoj ne događa brutalna agresija i kao da to nema nikakve veze s njime”, ističe Dokoza u priopćenju koje prenosi Zadarski list, a u kojemu očito prenosi sadržaj svoje kaznene prijave protiv Škore.

“Deseci tisuća poginulih, sto tisuća ranjenih i invalida, milijun prognanika njega nimalo nisu zanimali jer je bio uvjeren da Hrvatska nema nikakve šanse da se obrani od daleko nadmoćnijeg velikosrpskog agresora.

U SAD u piše pjesmu “Ne dirajte mi ravnicu” te se 1992. vraća u Hrvatsku nakon međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, kad je uvidio da Hrvatska nije izgubila rat i da je pitanje trenutak kada će Hrvatska okupirana područja biti oslobođena na čelu s najvećom žrtvom Domovinskog rata svakog hrvatskom domoljubu svetim Vukovarom, gdje je pobijeno na tisuće ljudi, a grad od 40 tisuća stanovnika sravnjen sa zemljom”, nastavio je tumačiti Dokoza u svome priopćenju.

‘Smišljeno je gradio imidž domoljubnog pjevača’

Nadalje, Dokoza navodi kako Škoro nije stao na tome, nego je “smišljeno gradio imidž domoljubnog pjevača” te napominje kako je “hrvatskom narodu opterećenom ratnim stradanjima i postratnim strahotama u srce ulazi nekoliko njegovih pjesama poistovjećujući te pjesme sa sudbinom i golgotom hrvatskog naroda”. Među ostalim, Dokoza je citirao i nekoliko Škorinih izjava te ustvrdio da je ovaj “vješt manipulator koji se svo ovo vrijeme igrao s emocijama napaćenog hrvatskog naroda, ali i svih onih kojima je Hrvatska u srcu”.

Dokoza Škori spočitava i to što nije tijekom rata bio barem u umjetničkoj satniji ili sudjelovao u pjesmi “Moja domovina” u kojoj su, kaže, sudjelovali svi naši umjetnici kojima je Hrvatska u srcu.

“On je ratnim dezerterstvom direktno pomagao velikosrpskog agresora jer je time oslabio našu obrambenu moć, a svaki čovjek i svaki metak bili su od neprocjenjivog značaja za obranu. Miroslav Škoro izgradio je poslovno carstvo na leđima našeg napaćenog naroda zavaravajući naš narod da pjesme piše i pjeva domovini i našim herojima. No ni tu ne staje Škoro, pa se kuje plan kako da postane predsjednik Republike Hrvatske, a time i vrhovni zapovjednik Hrvatske vojske”, oštro tvrdi Dokoza objašnjavajući zašto je prijavio Škoru, ali tek djelomice dajući do znanja zašto je to učinio tek sada.

ŠKORO JE UVJEREN U SVOJU POBJEDU NA IZBORIMA: ‘Svejedno mi je hoće li to biti u prvom ili drugom krugu’

‘Nije bio ni na dočeku generala Ante Gotovine’

Ali, kako bi se reklo u reklamama iz TV prodaje – ni to nije sve. Dokoza Škori na dušu stavlja i to što nije bio na dočeku generala Ante Gotovine.

“Sve je jasno. Podmuklo je kovao plan kako i na koji način da izmanipulira hrvatski narod i da ga na prevaru zavede slatkorječivošću i njegovim dječačkim osmjehom iza kojeg se krije licemjerje, laž i obmana.

Škoro je mislio da će se zaboraviti da je ratni dezerter i da to više nitko neće spominjati. Međutim prevario se. Uostalom u njegovom rodnom Višnjevcu pored Osijeka od četiri tisuće žitelja dobio je 33 potpisa (za predsjedničku kandidaturu, op.u.), a predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović 650. Pored navedenog Škoro otvoreno priziva rušenje nezakonitim metodama legalno i legitimno izabrane hrvatske vlasti, kao i da će raspustiti Hrvatski sabor ako postane predsjednik”, napisao je Dokoza u priopćenju koje prenosi Zadarski list.

‘Miroslave Škoro, sudit će ti hrvatski narod’

Istaknuo je Dokoza da je osjećao domoljubnu obvezu kazneno prijaviti Škoru “kako bi se do kraja raskrinkala njegova nečasna uloga u presudnim vremenima za opstojnost hrvatskog naroda i svete nam domovine Hrvatske” te dodao da “više cijeni bilo kojeg od deset tisuća pripadnika srpske nacionalne manjine koji su bili u redovima Hrvatske vojske nego čitav život Miroslava Škore”.

Napisao je i da jedva čeka da se sa Škorom sučeli pred istražnim organima.

“Miroslave Škoro izdao si Hrvatsku, a 22. 12. 2019. sudit će ti hrvatski narod i svi kojima je Hrvatska u srcu pokazati što misle o tebi, a misle sve najgore jer izdati domovinu se ne oprašta niti zaboravlja”, poručio je Dokoza na kraju svoga priopćenja.

ŠKORO SE OBRUŠIO NA PLENKIJA I KOLINDU, A GOVORIO JE I O ADVENTU: ‘Platio sam 100.000 kuna za kućicu, nije tu sporan Bandić nego nešto drugo’