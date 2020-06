‘KOLINDIN SREDNJI PRST JE UPUĆEN PLENKOVIĆU’: Bivši Škorin čovjek smatra kako je premijer u velikom problemu

‘Sada imamo praktički jednu mobilizacijsku kampanju, tzv. srednji prst, koja služi tome da zapravo mobilizira ljevicu da izađe na izbore. Nisam siguran da će to konkretno naštetiti Škori zato što nije to rekao ono što se imputira i to je vidljivo tko god pogleda snimku’, kaže politički analitičar Mate Mijić

Politički analitičar i glasnogovornik Miroslava Škore u vrijeme njegove kampanje za predsjednika Republike, Mate Mijić, smatra da će akcija “srednji prst” u koju se uključila i bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, više štetiti Andreju Plenkoviću nego Škori.

“Prije svega mislim da to škodi našem društvu. O silovanim ženama sad se priča kao o nekom dnevno-političkom pitanju. To se vrlo delikatno pitanje baca na stol kao da je pečena janjetina pa da se raja malo počasti s tim. To samo pokazuje da naša politika nema previše sadržaja”, kazao je Mijić za Večernji list.

'Njeno uključivanje mobilizira ljevicu i HDZ-u otežava izbornu utrku'

“Mi sad imamo praktički tu jednu mobilizacijsku kampanju tzv. srednji prst koja služi tome da zapravo mobilizira ljevicu da izađe na izbore. Nisam siguran da će to konkretno naštetiti Miroslavu Škori zato što nije to rekao ono što se imputira i to je vidljivo tko god pogleda snimku. Nije to bio čudovišni stav prema kojem žene moraju dobiti nečije odobrenje da bi razmišljale što učiniti u toj situaciji. Otkako se bivša predsjednica uključila u to sada je to dobilo jednu novu dimenziju, analizira se kako to može utjecati na izborne šanse na Miroslava Škoru”, kazao je Mijić.

“Ja bih da se fokusiramo na jednu drugu stvar. Kako će njen srednji prst utjecati na izborne šanse Andreja Plenkovića. Ja bih rekao da je taj srednji prst prvenstveno upućen Andreju Plenkoviću. Njeno uključivanje mobilizira dodatno ljevicu što otežava izbornu utrku Plenkoviću, a opet s druge strane HDZ nema čvrsti ProLife stav, tako da bi se njihovi birači oko njih mobilizirali. To je u sučeljavanju rekao i Jandroković da zapravo HDZ nije za zabrane. Što ovo pitanje bude više u javnosti, profitirat će više otvorene ProLife opcije i pogotovo ljevica”, izjavio je Mate Mijić

