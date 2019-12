KOLINDIN SAVJETNIK POBJESNIO ZBOG ŠKORINE FOTKE S DALIĆEM: ‘To je fake news, loš photoshop i sramota za sve uključene!’

‘Slika izbornika Dalića koja je nastala prije više od godinu dana i to sa brojem 10 je sramotnim postupkom i lošim photoshopom pretvorena u broj 11’

Tomislav Madžar, savjetnik predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na Instagramu se obrušio na njezinog protukandidata Miroslava Škoru. Naime, na Facebook grupi naziva “Dr.sc.Škoro-Sad il’ nikada!” netko je objavio fotografiju estradnjaka s izbornikom hrvatske nogometne reprezentacije Zlatkom Dalićem na kojoj obojica drže dres s brojem 11 na kojem piše pjevačevo prezime. To je jako ražestilo Madžara koji kaže da je riječ o lošem photoshopu i poručuje da sve one koji su u tom montiranju sudjelovali treba biti sram. Isto tako, poručio je da je to pravi primjer fake newsa odnosno lažnih vijesti.

“Sramotan primjer fake newsa. Slika izbornika Dalića koja je nastala 29.11.2018., dakle prije više od godinu dana i to sa brojem 10 je sramotnim postupkom i lošim photoshopom pretvorena u broj 11. Sramotan postupak svih ljudi ljudi koji su u ovu sramotu uključeni. Zlatko Dalić je rođeni pobjednik, lider i Hrvatska zna da je izbornik uvijek bio uz pobjednike”, napisao je Madžar u svojoj objavi.

