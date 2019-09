KOLINDA ZAVAPILA HRVATIMA U SAD-U DA SE VRATE PA SE SUOČILA S NEUGODNIM PITANJEM NOVINARA: Na jedno se posebno ražestila

“Vjerujem u njihov povratak, neće biti lako, nije lako ni nama u Hrvatskoj, ali vjerujem u njihovo domoljublje. I da Hrvatsku možemo učiniti zemljom koja će biti rame uz rame najrazvijenijima”

Nužno je imati dobre odnose sa Sjedinjenim Državama, najvećom svjetskom silom koja je saveznica Hrvatske, izjavila je u srijedu u New Yorku za Dnevnik HRT-a predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović istaknuvši da s predsjednikom Donaldom Trumpom oduvijek ima jako dobre odnose.

“Apsolutno je nužno imati dobre odnose sa SAD-om. To je najveća svjetska sila, suočimo se s time, to ja naša najveća saveznica, prijateljska država. I naravno, iako smo članica Europske unije mi smo članica i NATO saveza i osim toga ja želim odraditi za Hrvatsku sve ono što je bitno, ne samo kad je riječ o sporazumu o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili o viznom režimu”, kazala je hrvatska predsjendica dopisnici HRT-a.

Grabar-Kitarović, koja je sudjelovala na Općoj skupštini UN-a, sinoć se nakratko susrela na prijamu s Trumpom. Reporterka je ocijenila kako joj se čini da je predsjednica uspostavila dobar odnos s Trumpom unatoč tome što je on figura koja polarizira a odnosi između Bruxellesa i Washingtona poprilično hladni.

‘Ja samo branim nacionalne interese’

“Ja sam izabrala taj put interesa Hrvatske, hrvatskoga naroda, hrvatskih državljana i hrvatske zajednice u SAD-u. Legitimno je prije svega braniti nacionalne interese”, izjavila je Grabar-Kitarović.

“Predsjednik Trump i ja smo oduvijek imali jako dobre odnose i ja moram reći da on doista voli Europu, a posebno voli srednju Europu. On dobro poznaje naše područje. Nekad čujete neke pošalice oko toga, međutim, to nije tako.”

Turneja po SAD-u

Hrvatska predsjednica počela je američku turneju u Clevelandu u Ohiju, saveznoj državi s jednom od najvećih hrvatskih zajednica u SAD-u, prošli četvrtak, uoči 74. zasjedanja Opće skupštine UN-a. U subotu je otputovala u Pittsburgh gdje je u crkvi Sv. Nikole bila na misi i poslije govorila u Hrvatskoj bratskoj zajednici u povodu 125. obljetnice osnutka te krovne organizacije američkih Hrvata.

U ponedjeljak je sudjelovala na UN-ovu klimatskom summitu, a istog dana je bila gošća Atlantskog vijeća na kojem se raspravljalo o transatlantskim odnosima.

Općoj skupštini Ujedinjenih naroda obratila se u utorak. Tamo je podržala provedbu reforme UN-a, založila se za jačanje multilateralizma i upozorila na važnost održivog razvoja i očuvanja okoliša, s posebnim naglaskom na zaštitu Jadranskog mora.

Održala je i niz bilateralnih susreta

“Stvarno je bilo intenzivno, ali jako sam zadovoljna, svi nas prepoznaju svi govore tako lijepo o Hrvatskoj. Međutim, moram ponoviti ono što sam rekla u Pittsburgu: danas je prekrasno reći ja sam Hrvat ili ja sam iz Hrvatske u svijetu, ali kod kuće još nije”, komentirala je predsjednica.

Po njezinim riječima, ima još puno posla koji treba odraditi kako bi se podigao životni standard u Hrvatskoj.

Na pitanje kada će službeno objaviti da ulazi u predsjedničku utrku, predsjednica je rekla da će to biti uskoro.

Predsjednica o svom pjevanju

Tijekom turneje po Americi, Grabar-Kitarović se puno družila s iseljeništvom, a bilo je i pjevanja koje se nekima svidjelo, a nekima baš i nije.

“Ne možete nikada sve zadovoljiti. Kad biste se trudili sve zadovoljiti onda ne biste imali svoje mišljenje.”

Ponovila je da ‘tko pjeva zlo ne misli’. Također je rekla da ona “pjeva tako kako pjeva”. Kazala je da ju je prihvatio crkveni zbor kad je bila mala unatoč njezinom “štonavanju”. “Sad sam malo bolja, ali sam ipak odlučila prihvatiti one prijedloge Jacquesa Houdeka i još nekih koji su mi predložili da malo poradim na svom glasu.” Dodala je da je problem u tome što ne stigne puno pjevati.

“Ali nije to bitno. Bitno je da se tom gestom daje do znanja ja sam čovjek, ja sam žena, ja sam jedna od vas, ja ću stati za ovaj mikrofon pa makar me cijela Hrvatska kritizirala…”

Predsjednica je dala intervju i za RTL Danas.

‘Kad bi se svi vratili, mi bi bili najprosperitetnija zemlja na svijetu’

Novinar Petar Panjkota upitao ju je kako misli iseljenike potaknuti da se doista vrati u Hrvatsku.

“Naravno, pozvala sam sve Hrvate da se vrate, istaknula da nam nisu bitni novci, ne tražimo financije. Ono što tražimo je valuta koja je danas ključ uspjeha – znanje. Znanje, obrazovanje, iskustvo. Rekla sam nakon posjeta Clevelandu i Pittsburghu, nakon razogovora s jednim profesorom pa i sa Stipom Miočićem i ostalima: kad biste se vi svi vratili u Hrvatski, mi bismo doista bili najprosperitetnija zemlja na svijetu. Imamo sve prirodne resurse, moramo raditi na ljudskim resursima. Na znanju, na obrazovanju, a u tome nam jako puno mogu pomoći iseljenici koji su jedna okosnica mojeg predsjedanja od samog početka i tog’ se držim. Vjerujem u njihov povratak, neće biti lako, nije lako ni nama u Hrvatskoj, ali vjerujem u njihovo domoljublje. I da Hrvatsku možemo učiniti zemljom koja će biti rame uz rame najrazvijenijima”, rekla je predsjednica.

Na opasku novinara kako se trend smanjuje jer su “svi već otišli”, predsjednica je odgovorila: “Nemojte vrijeđati ljude koji su ostali u Hrvatskoj i ostali u domovini koju vole, one koji su imali prilku otići, ali nisu. Kako privući natrag ljude? U tome radim sa stranim dužnosnicima. Prije nekoliko tjedana bila sam u posjetu Izrealu s kojim smo dogovorili da naši dobri matematičari idu na dodatnu edukaciju u Izrael, da se vrate u Hrvatske i iz Hrvatske putem interneta rade za izraelske plaće. Jučer sam s potpredsjednikom Googlea razgovarla kako popularizirati tu digitalizaciju. I upravo zbog toga mislimda moramo iskoristiti predsjedanje EU-om. Ne biste vjerovali tko sve govori o tome, od židovskih udruga, MOO-a, i ostalih, kako se žele uključiti u naše predsjedanje i kako nam žele pomoći. Mislim da je to sjajna prilika za brending, za promociju Hrvatske kao države koja nije samo lijepa i ima prekrasne otoke, već ima vrlo talentirane ljude i to ne sam o u nogoemtu, nego i drugim sportovima i drugim djelatnostima i na taj način, naravno, pomoći projekciji budućnosti Hrvatske”, rekla je predsjednica.