KOLINDA U SAD-u HVATA VAŽNE OSOBE: Pričala sam s glavnim tajnikom UN-a o jugoistoku Europe, pritisnut ću i Trumpa’

Hrvatska predsjednica u ponedjeljak navečer po lokalnom vremenu sudjelovat će na prijemu koji organizira američki predsjednik Donald Trump i Prva dama za najviše uzvanike Opće skupštine UN-a

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović rekla je u ponedjeljak u New Yorku, nakon sastanaka s glavnim tajnikom Svjetske organizacije Antoniom Guterresom, da s njim dijeli zabrinutost oko stanja na jugoistoku Europe uoči važnih procesa koji će uslijediti kroz kraće vrijeme.

“Bio je to vrlo produktivan susret. Poštujem činjenicu da on ovih dana ima 128 susreta pa smo dogovorili da ćemo nastaviti dijalog. Dijelimo zabrinutost za stanje na jugoistoku Europe, niz procesa koji se otvaraju u predstojeće vrijeme, počevši od izbora u BiH i činjenice da nije izmijenjen izborni zakon, preko pregovora između Beograda i Prištine, do iščekivanja rezultata makedonskog referenduma” o imenu te države, rekla je predsjednicima novinarima nakon sastanka s Guterresom.

Želi da se on malo više uključi u pitanja o miru na jugoistoku Europe

Dodala je da glavni tajnik UN-a jako dobro poznaje stanje na jugoistoku Europe i “htjela bih da se i malo više uključi, da zajedno pokrenemo neke incijative koje će više voditi rješavanju otvorenih pitanja i trajnom miru na jugoistoku Europe. Tu smo dogovorili daljnju suradnju, susrete i razgovore”.

O dijalogu Beograda i Prištine razgovarala je, kako je kazala, i s kosovskim predsjednikom Hashimom Thacijem. “Zanimljivo je bilo razgovarati s predsjednikom Kosova Thacijem upravo o odnosu Beograda i Prištine i ovome posljednjem što se čuje oko moguće razmjene teritorija. Mi smo tu vrlo oprezni i prenijela sam naše argumente odnosno stajalište i činjenicu da načelo Badinterove komisije o granicama na teritoriju bivše Jugoslavije mora ostati uklesano u kamenu”.

Sudjelovat će na prijemu kojeg organizira Donald Trump

Hrvatska predsjednica u ponedjeljak navečer po lokalnom vremenu sudjelovat će na prijemu koji organizira američki predsjednik Donald Trump i Prva dama za najviše uzvanike Opće skupštine UN-a.

“Prijemi su prigode koje ovise o vama kako ih iskoristite. Nekada je i 20 sekundi dovoljno više od pola sata formalnog sastanka”, kazala je, dodajući da je američkog predsjednika već susrela na današnjem summitu o drogama, a i da će se susresti u utorak na marginama Opće skupštine.

Kaže da će pritisnuti američkog predsjednika

“Nastavit ćemo razgovarati o bilateralnim odnosima, ja ću nastaviti pritisak za sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, naravno režim viza i sve ostalo, ali razgovarat ćemo i o pitanjima iz našeg susjedstva, o Inicijativi triju mora, općenito o našim odnosima u okviru NATO-a i globalnoj sigurnosti”, kazala je Grabar-Kitarović.

Ona je dodala da je Opća skupština UN-a prigoda da se susretne i s državnicima s kojima inače nema prigodu razgovarati, pojasnivši da je danas tijekom dana razgovarala s predsjednicima Paragvaja, Namibije i Kube, kamo je pozvana u posjet.

Sutra će održati govor pred Općom skupštinom UN-a

Predsjednica se susrela i predsjednikom Međunarodnog olimpijskog odbora Thomasom Bachom gdje se pokazalo da se i MOO želi uključiti u pitanje pomoći žrtvama migracija i samim migrantima, izbjeglicama i prognanicima kroz sport, “da ne pružamo ljudima samo utočište već da im omogućimo i normalan život u koji ulazi i bavljenje sportom”.

Hrvatska predsjednica trebala je u utorak održati govor pred Općom skupštinom UN-a, ali je na njezinu zamolbu govor premješten na srijedu kako bi imala više vremena za bilateralne susrete. Predsjednica će govor održati u srijedu.