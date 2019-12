KOLINDA U OSIJEKU MALO SLAGALA GDJE JOJ JE MUŽ: ‘Kod kuće je, brine o obitelji’; A Jakova snimili u Sisku, gledao je hokej

Prema fotografijama agencije Pixsell može se vidjeti da je Jakov Kitarović u to vrijeme bio na utakmici hokeja u Sisku

Aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i ujedno predsjednička kandidatkinja HDZ-a u nedjelju je održala predizborni skup u Osijeku. No, na taj skup nije došao njezin suprug, prvi gospodin Jakov Kitarović. Kolinda to očito nije htjela prešutjeti pa je išla opravdati svog supruga pa rekla da se on trenutačno “brine o obitelji” jer im se “kći vratila sa studija u Americi”, prenosi RTL. Međutim, predsjednica je malo slagala jer njezin suprug tada nije bio kod kuće s djecom. Prema fotografijama agencije Pixsell može se vidjeti da je Jakov Kitarović u to vrijeme bio na utakmici hokeja u Sisku.

“Znate, netko se mora brinuti o obitelji kad me nema (…) Prije nego nastavim s pozdravima, željela bih istaknuti dvije vrlo bitne činjenice. Prvo, Jakov… Prenosim njegove pozdrave vama, on večeras, nažalost, nije mogao biti s nama zato što je naša kći doputovala sa studija u Americi i, znate, netko mora brinuti o obitelji kad mene nema. Ali vas on srdačno pozdravlja!”, kazala je Grabar-Kitarović u nedjelju oko 19 sati, a dio snimke njezina govora bio je prikazan na RTL-u Danas.

Umjesto kod kuće s djecom, prvi gospodin uživao je gledajući hokejašku utakmicu i ledeni okršaj Hrvatske i Srbije. Kako stoji na internetskoj stranici Međunarodne hokejaške federacije, utakmica koju je pratio Jakov Kitarović je utakmica drugog kruga olimpijskih prekvalifikacija u Sisku. Hokejaški okršaj u Sisku počeo je u 17 sati, što znači da se odvijala dva sata prije nego je aktualna predsjednica “opravdavala” Jakova u Osijeku.

Objašnjenje izjave i fotografija RTL je tražio u nedjelju navečer pa poslao upit Kolindinom stožeru, no do kraja objave teksta odgovor nije stigao.

