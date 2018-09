KOLINDA U INTERVJUU BRITANSKOM MAGAZINU: ‘Nadam se da će Hrvatska nakon uspjeha Vatrenih postati jadranski tigar’

“Nadam se da će ovaj uspjeh nogometne reprezentacije omogućiti rezultat kakav je, primjerice, ostvarila Irska nakon što je njen nastup na Svjetskom prvenstvu u Italiji 1990. potaknulo uspon keltskog tigra”, kazala je Grabar Kitarović u intervjuu britanskom BNE IntelliNewsu

“Proteklih deset godina bile su teške za Hrvatsku: šest godina recesije u razdoblju od 2009. do 2014., zamalo izbjegnut slom najveće nacionalne kompanije, Agrokora; pa pet različitih premijera, niz korupcijskih skandala… Također, Hrvatska je izložena i kritikama izvana zbog pokuašaja rehabilitacije ustaštva. Sve su to razlozi zbog kojih svake godine iz zemlje emigriraju tisuće razočaranih Hrvata”, napisao je novinar britanskog BNE IntelliNewsa Andrew MacDowall u uvodu svoga intervjua s hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović.

Unatoč svemu pobrojanome, Grabar Kitarović je kazala kako se nada da će uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu omogućiti joj uspon i na drugim područjima.

“Irska je nakon SP 1990. postala ‘keltski tigar'”

“Moramo potaknuti taj optimizam i na drugim područjima. Nadam se da će ovaj uspjeh nogometne reprezentacije omogućiti rezultat kakav je, primjerice, ostvarila Irska nakon što je njen nastup na Svjetskom prvenstvu u Italiji 1990. potaknulo uspon keltskog tigra”, kazala je predsjednica Republike u spomenutom intervjuu koji je tragom njezine izjave naslovljen “Hrvatska kao jadranski tigar”.

Također se ogradila od sve glasnijih “bubnjeva nacionalizma i ksenofobije” koji se čuju diljem Europe, a posebno u srednjoj i istočnoj Europi te na Balkanu te pozvala na “poovno uspostavljanje europskih vrijednosti”.

“Hrvatska je najmlađa članica EU i jedna od zemalja koja najbolje zna zašto je europski projekt morao zaživjeti. Sjećamo se vremena rata koji se, nažalost, na ovim prostorima nedavno ponovio, sjećamo se Europe podijeljene bodljikavom žicom. Puno prije migrantske krize upozoravala sam na eroziju europskih vrijednosti i primijetila da se ovdašnja društva zatvaraju u sebe”, izjavila je Grabar Kitarović u intervjuu za BNE IntelliNews.

“Ne vidim problem u zalaganju za kršćanske vrijednosti”

Na pitanje novinara jesu li, kako to tvrdi mađarski premijer Viktor Orban, europske vrijednosti isključivo kršćanske vrijednosti, hrvatska predsjednica kazala je da ne želi komentirati ni tumačiti te tvrdnje, ali da “ne vidi problem u zalaganju za kršćanske vrijednosti, jer su one u skladu i s muslimanskim i bilo kojim drugim religijskim vrijednostima koje nisu ekstremne”.

“Za nas se europski projekt još uvijek odnosi na te vrijdnosti. Naravno da se odnosi i na zajedničko tržište, ekonomske mogućnosti i četiri slobode. No, također se radi i o ljudskim pravima, o građanskim pravima, o pravima pojedinca te stvaranju najprosperitetnijeg i najslobodnijeg prostora na svijetu – koji sve te prilike podjednako nudi svim narodima i državama”, istaknula je.

Stekla globalnu popularnost nakon SP u Rusiji

Novinar BNE IntelliNewsa konstatirao je kako je hrvatska predsjednica dobila golemi svjetski publicitet svojim pojavljivanjem u dresu nacionalne reprezentacije na utakmicama Svjetskog prvenstva u Rusiji te čestim izbjegavanjem uobičajenog protokola – druženjem s navijačima i igračima te odlascima na utakmice komercijalnim letovima. Zbog svega toga, stekla je veliku popularnost uoči predsjedničkih izbora koji će biti održani do konca iduće godine.

Novinar podsjeća da je njezini kritičari optužuju da svojim pozitivnim imidžem u svijetu prikriva dodvoravanje domaćoj ekstremnoj desnici pa navodi primjer njenih dobrih odnosa s Velimirom Bujancem, kao i njeno isticanje da voli pjesme Marka Perkovića Thompsona. No, isto tako ističe kako se Grabar Kitarović zamjerila i domaćim desničarima jer ih je, prilikom posjete srpskog predsjednika Aleksandra Vučića Zagrebu, nazvala “marginalcima”.

“Željela bih da svi budemo malo ambiciozniji”

Novinar spominje i niz kritika koje je predjednica često upućivala Vladi Andreja Plenkovića, ali ističe da su njihove međusobne napetosti u međuvremenu popustile.

“Vlada je na dobrom putu, no željela bih vidjeti da se nastavi porezna reforma koja bi poslodavcima smanjila troškove poslovanja, a zaposlenima povećala plaće. Željela bih da svi budemo malo ambiciozniji u postavljanju ciljeva, ne samo što se tiče rasta BDP-a nego i sveukupnog razvoja Hrvatske. Mislim da bi morali imati više samopouzdanja na europskoj i svjetskoj razini u smislu poticanja ulaganja u Hrvatsku i promicanja Hrvatske kao lidera, a ne sljedbenika. Skupa s tim ide i daljnja reforma državne uprave te nužne mjere za smanjenje birokracije na najnižu moguću razinu”, kazala je.

U tom smislu, novinar BNE IntelliNewsa navodi i mjere za sprečavanje iseljavanja koje je ljetos predložila hrvatska predsjednica te njeno zalaganje za Inicijativu triju mora kojom se želi ojačati veze među zemljama srednje i istočne Europe.

“Ako se fokusiramo na poboljšanje života i brisanje razlika diljem europskog kontinenta, vjerujem da se možemo približiti tim zajedničkim vrijednostima i zajedno ih podržati. Inicijativa triju mora temelji sena izgradnji intermodalnog prijevoza kakav već postoji u zapadnoj Europi, energiji koja je vrlo bitna s aspekta ekonomskog razvoja, političke neovisnosti i političke stabilnosti, te digitalizaciji”, objasnila je Grabar Kitarović.

Može se istodobno i s NATO-om i s Putinom

Kazala je, također, da ne smatra kontradiktornim svoje zagovaranje istodobnog približavanja i Americi i Rusiji. Svoj dobar odnos s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i poziv na bolju ekonomsku suradnu Rusije i Hrvatske objašnjava i činjenica da je Sberbank najveći kreditor Agrokora, a Gazprom sve prisutniji na hrvatskom tržištu kroz partnerstvo s Prvim plinarskim društvom (PPD).

“Biti zagovornicom atlantskih integracija i održavati dijalog s ruskim predsjednikom nije u proturječju”, napominje predsjednica, tvrdeći da se ti odnosi temelje na tri područja suradnje – rješavanje kriza u Ukrajini i Siriji, gdje Hrvatska podržava NATO i EU politiku, regionalni nivo, sa sve većim tenzijama u Bosni i Hercegovini te na bilateralnoj razini u pogledu Agrokora.

“Tko bi htio Balkan u svome dvorištu?”

Rekla je, također, da joj se pristupanje istočnih susjeda čini “dalekom budućnošću” te da žali što Europsko vijeće nije dalo zeleno svjetlo za pregovore s Makedonijom i Albanijom. Usprkos kritikama da Hrvatska blokira pristup BiH i Srbije Europskoj uniji, Grabar Kitarović inzistira na tome da Hrvatska podržava proširenje EU.

“Ja bih to radije nazvala konsolidacijom Europe, jer Europa se neće širiti. Bit će to konsolidacija vakuuma koji smo stvorili u velikom području istočno i južno od Hrvatske. Ne volim to zvati zapadni Balkan jer smatram da to pobuđuje negativne osjećaje budući da je Balkan postao metaforom raspada, rata i nestabilnost. Tko bi htio Balkan u svome dvorištu? Ja to radije zovem jugoistočna Europa, da bih joj dala geografski neutralniju dimenziju, ali također i širu dimenziju, jer svi smo odgovorni za njen pristup, uključujući Grčku i Rumunjsku i Bugarsku i Mađarsku i Italiju, kako bismo pomogli susjednim zemljama da napreduju na putu što skorijeg ulaska u EU”, zaključila je hravtska predsjednica u intervjuu britanskom BNE IntelliNewsu.

