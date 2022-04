Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović bila je na satu geografije kod najboljeg profesora na svijetu, Dejana Nemčića, gdje je odgovarala na pitanja učenika 7. i 8. razreda, javlja RTL Direkt. Njegovi učenici virtualno lete helikopterom, plove Bosporom, i šeću favelama u Rio De Jaineru, zbog čega je mladi profesor iz Garešnice više puta nagrađen.

Danas je na sat geografije učenicima 7. i 8. razreda Osnovne škole Ive Andrića u Sopotu stigla bivša predsjednica, koja im je pričala o imidžu Hrvatske, o brendiranju Hrvatske, po čemu je Hrvatska prepoznatljiva u svijetu, kakvo oni mogu predstavljati Hrvatsku, kako mi svi možemo predstavljati Hrvatsku.

Hrvatska će pokazati čime raspolažemo

"Bila sam nedavno u Dubaiju, došla sam iz Dohe, imala sam masku, još smo tada bili maskirani zbog korone i jedan mladi gospodin iz Gane je bio na recepciji i dajemo mi njemu putovnice iz Hrvatske i on gleda, a Hrvatska. I krene on o Modriću. Ja kažem, evo baš imam selfie s jednim od naših nogometaša. I on pogleda i kaže joj pa ovo je vaša predsjednica. Pa velim, da to sam ja i skinem masku. Bio je oduševljen“, ispričala je Grabar Kitarović.

"Mislim da je obaveza obrazovanja pokazati da je lijepo putovati, ali najbolje živjeti u Hrvatskoj. Mislim da pokazivanjem koliko je škola bitna, učenjem, usavršavanjem svojih talenata...Mislim da će to i Hrvatska prepoznati i pokazati svijetu s čime mi raspolažemo“, kazao je Dejan Nemčić, najbolji profesor na svijetu.

Opaka pitanja

Nakon predavanja, Kolindu su dočekala opaka pitanja učenika. "Što mislite koje ste greške napravili u mandatu da vas ljudi nisu ponovno izabrali?“

"Uhhh. Pa gledaj, podvukla sam crtu pod taj mandat pa više i ne razmišljam o tome“, odgovorila je bivša predsjednica.

"Da možete, biste li promijenili izgled kovanica za 2023.?“

"Misliš eura. Pa ne znam nisam dizajner, nisam razmišljala o tome - kako se vama sviđaju“, kaže Grabar Kitarović.

"Ma meni je nebitno kako izgleda kovanica važna je vrijednost“, kazao je učenik.

"Kada bi vam netko ponudio mjesto predsjednice NATO saveza - biste li pristali?“

"Oooohh, pa dobro to je hipotetski sada. Hmmm, ne razmišljam što bi bilo kad bi bilo“, kazala je.

Učenici su bili zadovoljni Kolindom, a za svoje je predavanje dobila čiste desetke.