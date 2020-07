KOLINDA SE PRISJETILA SLAVNIH DANA: ‘Te slika Luke Modrića, netko je ne bi primijetio, ali mene je ganula do suza’

Njeno najpoznatije ‘gostovanje’ bilo je u Rusiji u kojoj je bodrila Vatrene sve do srebrne medalje

Na prijedlog predsjednika MOO-a Thomasa Bacha, bivša predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izabrana je prije desetak dana na funkciju takozvane “kardinalice” u Međunarodnom olimpijskom odboru. Prva je Hrvatica koja je stigla na takvu funkciju od neovisnosti naše države.

Interesantno je da je prigodom izbora novih članova MOO-a nadmašila svjetsku atletsku legendu, britanskog lorda Sebastiana Coea (63) koji je kao aktualni predsjednik Svjetskog atletskog saveza imao slabiji izborni rezultat od svoje nove hrvatske kolegice.

Od mogućih 85 glasova, Coe je dobio 77 glasova “za” i osam “ne”, dok je Grabar-Kitarović od 89 vrijedećih glasova dobila 86 glasova “za” i samo tri “protiv”. Kolinda je dobila 96,6 posto simpatija olimpijskih kardinala, a Coe 90,5.

‘Najvatrenija navijačica’

Bivša predsjednica Hrvatske u intervjuu za Sportske novosti rekla je da joj je velika čast i zadovoljstvo predstavljati Hrvatsku u tako važnoj svjetskoj sportskoj organizaciji te da se nada da će s te pozicije pomoći Hrvatskom sportu. Poznata je kao “najvatrenija navijačica”, bar kad pričamo o podršci našim reprezentativcima, a progovorila je o razlozima svojih brojnih posjeta tribinama.

“Već sam spomenula ujedinjenost u domoljublju, ponosu i optimizmu koje nas okuplja na tribinama, kao jedan od glavnih razloga javnog praćenja sportskih događaja. Bez obzira pobijedili ili izgubili, našim sportašima treba odati priznanje jer uspijevaju nadići sve probleme, ustraju i treniraju unatoč bilo kojoj nepogodi, ukratko rečeno, njihov sportski duh: kako se nikada ne posustaje i kako se uvijek daje sve od sebe za dobar rezultat – treba biti uzor svima nama od politike do poduzetništva”, rekla je Grabar-Kitarović te dodala da još uvijek ide na sportske događaje.

“Bila sam nedavno na teniskom turniru u Zadru gdje sam gledala nastup našeg Marina Čilića, a nadam se da ću ovih dana moći otići na jednu od utakmica finala prvenstva Hrvatske u vaterpolu između Mladosti i Juga”, priznala je kardinalica MOO-a.

Emocionalni tobogan

Njeno najpoznatije “gostovanje” bilo je u Rusiji u kojoj je bodrila Vatrene sve do srebrne medalje.

“Od tog ljeta 2018. sigurno je kako su naši sjajni Vatreni Hrvatsku stavili u središte pozornosti svjetske javnosti. Već sam u mnogim intervjuima spomenula kako su svima nama navijačima njihove utakmice tada u Rusiji bili emocionalni “tobogan smrti”, i zato kada i danas gledam te fotografije s dodjele medalja sjetim se svih tadašnjih uzbuđenja, svake minute produžetaka, svakog jedanaesterca … i dakako svake pobjede. Jedna od najboljih fotografija koja dokazuje sve te emocije jest ona scena kada Vrsaljko s neopisivo ponosnim i razdraganim izrazom lica, iako na rubu iscrpljenosti, leži na terenu s hrvatskom zastavom”, prepričala je Grabar-Kitarović pa dodala:

“Poznato je da nisam niti cijepljena na emocije, niti ih se sramim pokazati, i već sam više puta pričala kako me pogodila i rasplakala tuga u očima Luke Modrića u trenutku kada se proglašava najboljim igračem svjetskog prvenstva – dakle u tom trenutku mu cijeli svijet plješće jer je najbolji, a on je tužan zbog svoje reprezentacije, zbog svoje domovine. Netko to ne bi ni primijetio, a mene je to ganulo do suza. Te su emocije dotaknule ljude, jer navijači prepoznaju ono što i sami osjećaju – ljubav prema svom timu, svojoj reprezentaciji i ponos na njihove uspjehe. Prepoznaju me gdje god dođem u svijetu, i početkom ove godine prilikom posjeta Americi, od aerodroma do restorana, uvijek mi netko priđe i pozdravi me”, rekla je Kolinda za Sportske.