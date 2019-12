KOLINDA SE OPRAVDAVA: ‘Vjerujte mi, stvarno to nije moja greška, nisam znala, nisam mogla znati’

Grabar-Kitarović nakon incidenta s autobusom: ‘Ponudila sam bilo kakvu pomoć, naravno to će učiniti osiguranje, ali ja sam kao osoba spremna učiniti sve što je potrebno da bih na neki način, neću reći ispravila, jer vjerujte mi, stvarno to nije moja greška, nisam znala, nisam mogla znati’

Nakon prometne nesreće u Malom Bukovcu u Krapinsko-zagorskoj županiji, kada je autobus sa članovima stožera Kolinde Grabar-Kitarović i Predsjednicom zakačio vozilo i nastavio dalje bez stajanja, Grabar-Kitarović je danas tijekom kampanje u Karlovcu izjavila da nije znala što se dogodilo te da je spremna učiniti bilo što kako bi pomogla gospođi čiji je automobil oštećen, javlja N1.

“Ponudila sam bilo kakvu pomoć, naravno to će učiniti osiguranje, ali ja sam kao osoba spremna učiniti sve što je potrebno da bih na neki način, neću reći ispravila, jer vjerujte mi, stvarno to nije moja greška, nisam znala, nisam mogla znati, ali razgovarala sam s onima s kojima treba, odlučno sam ih upozorila i sad svi sve znaju. Vozač je vozio prema nalogu policije”, rekla je predsjednica koja se ispričala gospođi.

Najbitnije joj je zdravlje ljudi

Tvrdi da “Apsolutno niije znala” da je autobus udario automobil te da bi inače odmah reagirala. “Obzirom da postoje posebni postupci za štićene osobe, međutim, ono što mene zanima, moram vam reći prije svega, da sam tek sinoć saznala da se to dogodilo i ono što bih bila učinila u tom trenutku da sam znala da se dogodilo, zaustavili bismo autobus i ja bih izašla prije vidjeti kako se osjećaju osobe koje su u automobilu, najbitnije mi je zdravlje ljudi, i ostavila nekoga da onda rješava pitanja osiguranja i svega ostalog”, rekla je Grabar-Kitarović.

Iako su iz posljednjeg vozila iz predsjedničine kolone obavijestili policiju o nesreći, Predsjednica tvrdi da joj nitko nije prenio vijest o nesreći. “Prenijela sam im svoje nezadovoljstvo. Ja znam da postoje zakoni o štićenim osobama, međutim, ovo su posebne okolnosti kad vi na autobusu vidite tko je unutar autobusa, dakle, mislim da se tu ipak može biti malo fleksibilniji, jer najvažniji su životi ljudi i u konačnici materijalna šteta koja ne nastala”, rekla je predsjednica.

“Ono što vam mogu reći jest da sam se gospođi duboko ispričala radi toga, jer ja doista nisam znala da se to dogodilo. Ja to nikad ne bih učinila, takva sam, jednostavno, osoba. Naravno, osiguranje će riješiti sve što bude trebalo, ali mene je ponajviše zanimalo najprije zdravlje ljudi koji su bili u automobilu, a to je bila gospođa, njezin otac i sin”, rekla je predsjednica, dodavši da se vidjela s tom gospođom.

