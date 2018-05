PREDSJEDNICA SE KONAČNO OGLASILA O AFERI KOJA DRMA DRŽAVOM: ‘Zašto su komunicirali preko privatnog maila?! Neka vrate novac’

Na pitanje je li Plenković odgovoran, kazala je: ‘Sastao se s tom skupinom, međutim, treba istražiti i autentičnost sadržaja tih mailova’

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović komentirala je aferu Hotmail, rekavši kako bi se u ponedjeljak ujutro trebala sastati s premijerom Andrejem Plenkovićem. Izjavila je kako je Dalićkina skupina pokazala veliku neozbiljnost prema vrlo ozbiljnom pitanju i nacionalnom problemu.

‘Zatražila sam detaljno izvješće SOA-e, dobila sam ga jučer navečer, dolazi gospodin Markić da me izvijesti. U ponedjeljak ću na razgovoru s predsjednikom Vlade predložiti održavanje sjednice Nacionalnog vijeća, svakako postoji potreba jer moram izraziti zabrinutost trenutačnim stanjem. Zatražila sam izvješće od SOA-e i dobila ga sinoć. Kod mene dolazi g. Markić da me detaljno izvijesti o ulozi SOA-e u cijeloj priči. U ponedjeljak ću predložiti sjednicu nacionalnog vijeća, jer u ovom slučaju postoji potreba. Moram izraziti zabrinutost iz triju razloga. Prvi je nagodba koja se mora provesti, moglo bi doći do komplikacija, a to ne želim jer o tome ovisi stabilnost gospodarstva.’

Predsjednica: Zašto su izbjegavali službene mailove?

Drugo je ‘afera Hotmail’, treba istražiti tko je znao za tu komunikaciju i zašto jedna skupina ozbiljnih ljudi komunicira putem privatnog maila čiji su serveri mimo države. Zašto se tako događalo, baca se sjena na cijeli proces. Zašto su se izbjegavali službeni mailovi!? Treće je činjenica da se bojim da sve drugo u državi stoji zbog Agrokora. Ne možemo se uzdati samo u turizam, treba nastaviti s reformama’, rekla je predsjednica, prenosi Jutarnji.

S Plenkovićem o ovoj temi neće telefonski razgovarati jer smatra da razgovor preko linija iz neke druge države ne bi bio sigurnosno dovoljno zaštićen te je zbog toga tražila osobni sastanak s premijerom.

Premijerova odgovornost?

Na pitanje je li Plenković odgovoran, kazala je: ‘Sastao se s tom skupinom, međutim, treba istražiti i autentičnost sadržaja tih mailova. To rade odgovarajuće institucije. Nitko od nas ne smije raditi pritisak na DORH. Naravno, svatko od nas je politički odgovoran za posao koji radi, a to ovisi i o stabilnosti unutar koalicije, njihovim razgovorima, a ja u ovom trenutku nemam dovoljno podataka da bih mogla komentirati detalje’, rekla je predsjednica.

Predsjednica: Savjetnici bi mogli vratiti novac

Grabar-Kitarović tvrdi kako je i sama u nekoliko navrata Martinu Dalić upitala tko je pisao lex Agrokor, na što joj je ova odgovorila da su ga pisali ona i suradnici. Imena i prezimena mi nije dala jer ih nisam tražila, a i ne poznajem tu skupinu ljudi’, kazala je predsjednica.

Komentirala je Plenkovićevu ideju savjetnicima da vrate novac.’ Ja bih vratila novac. Ne bih htjela dovoditi u sumnju da su moje namjere bila najbolje u pisanju zakona koji u konačnici jest donio stabilnost. Dakle, nemojmo zaboraviti onaj pozitivni dio’, zaključila je.