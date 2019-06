KOLINDA SE ČEKA, DVOJICA IZAZIVAČA SVE BLIŽE: Škoro ‘100 posto’ ide na predsjedničke izbore, ovako stvari stoje s Milanovićem

Nejasno je još hoće li Milanović biti samo kandidat SDP-a ili šire fronte lijevog centra u kojoj su neke stranke koje su u koaliciji ili podržavaju HDZ-ovu vladu poput HNS-a i SDSS-a

Jedini kandidat koji dobro kotira u anketama za predsjedničke izbore, a koji je i potvrdio da će se kandidirati, zasad je bivši sudac Trgovačkog suda u Zagrebu i izabrani zastupnik u Europskom parlamentu Mislav Kolakušić. Aktualna predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović još nije službeno objavila ulazak u utrku za drugi mandat, a procjenjuje se da bi to mogla učiniti uoči Dana državnosti, 25. lipnja.

Preostala dvojica potencijalnih kandidata koji dobro kotiraju u anketama, pjevač Miroslav Škoro i bivši premijer Zoran Milanović gotovo sigurno će istaknuti svoje kandidature i to vrlo brzo, piše Novi list.

‘Sve će glatko proći, Milanović je naš kandidat’

Osoba bliska Škori kazala je prošloga tjedna novinaru Novoga lista da će se on “99 posto kandidirati”, a ovoga tjedna ista je osoba dodala da je i onaj jedan postotak u međuvremenu nestao te da Škoro “100 posto izlazi na predsjedničke izbore”.

“To je gotovo. Jako brzo će o tome izvijestiti javnost, mora samo još odrediti formu u kojoj će to napraviti”, kazao je neimenovani sugovornik Novog lista.

Škoro je bio član HDZ-a, ali je 2012. godine istupio iz te stranke. Milanović je, pak, i dalje član SDP-a, stranke s čijeg se čela povukao nakon poraza na parlamentarnim izborima 2016. godine. Dugo se nagađalo hoće li on uopće biti predsjednički kandidat i hoće li SDP stati iza njega. Posljednjih je tjedana Milanović o tome intenzivno razgovarao s predsjednikom SDP-a Davorom Bernardićem, a stranka je naručila i dvije interne ankete u kojima je, neslužbeno se doznaje, Milanović uvjerljivo bio prvi. Budući da Bernardić nije hazarder, sredinom tjedna je usuglasio s Milanovićem da će SDP stati iza njega, piše Novi list.

“Sve će glatko proći, od ponedjeljka je Milanović naš kandidat”, kazao je jedan član Predsjedništva SDP-a.

Milanovićevu kampanju vodit će Račanov sin?

Milanoviću, međutim, predstoje i razgovori s čelnicima drugih stranaka koje bi mogle podržati njegovu kandidaturu. HNS primjerice, piše Novi list, ne želi u ovom društvu ni SDP ni pojedine članice Amsterdamske koalicije, pa će Milanoviću trebati dosta diplomatske vještine da pridobije tu stranku. Kao kreatori Milanovićeve kampanje spominju se Ivan Račan i Boris Malešević.

Jutarnji list piše danas da u prilog tomu ide i informacija da je Ivan Račan, sin prvoga predsjednika SDP-a, bio s Milanovićem na više razgovora koje je vodio s Bernardićem u vezi s njegovom predsjedničkom kandidaturom.

No, nejasno je još hoće li Milanović biti samo kandidat SDP-a ili šire fronte lijevog centra u kojoj su neke stranke koje su u koaliciji ili održavaju HDZ-ovu vladu poput HNS-a i SDSS-a. Večernji list piše kako u tom smislu Milanović ima najmanje dva velika problema.

Prvi je njegova stranka, koja će teško pristati na to da podrži Milanovića ako nije SDP-ov kandidat. Večernjakov izvor iz vrha SDP-a kaže kako bi pojedini članovi vodstva stranke mogli inzistirati na tome da SDP odbije podršku nekih stranaka koje su spremne podržati Milanovića. O tome će detaljno razgovarati već u ponedjeljak na sjednici Predsjedništva SDP-a na kojoj bi trebalo biti i potvrđeno da je Milanović predsjednički kandidat SDP-a.

“Siguran sam da stranka neće pristati na podršku HNS-a i Milana Bandića, odnosno da Milanović bude i njihov kandidat za predsjednika”, kazao je za Večernji list izvor iz vrha SDP-a.

Stranke postavljaju uvjete za podršku Milanoviću

Isti uvjet u petak je postavila i čelnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš u ime Amsterdamske koalicije.

“Mi smo u Amsterdamskoj koaliciji razgovarali o tome i na tragu smo da podržimo Zorana Milanovića, ako nas on to i zatraži. No, mi u GLAS-u nećemo podržavati nijedan projekt u kojem bude sudjelovao HNS, stranka koja je prevarila svoje birače, ili Bandić i njegovi ‘žetončići'”, poručila je Mrak Taritaš.

Šef HSS-a Krešo Beljak, koji također zagovara Milanovićevu kandidaturu, kazao je kako Mialnoviću “ne treba podrška varalica i izdajica birača”.

Bude li predsjednički kandidat SDP-a, Milanović će moći računati i na podršku Hrvatske stranke umirovljenika i Demokrata koje vodi bivši SDP-ovac i bivši ministar u Milanovićevoj vladi Mirando Mrsić. Milanovića je spreman podržati i IDS, ali uz jedan uvjet. Name, IDS-ov saborski zastupnik Giovanni Sponza najavio je da će njegova stranka tražiti odgovor na jedno pitanje prije podrške, a to je je li koalicija županijskih čelnika SDP-a i HDZ-a u Istri najava velike koalicije na nacionalnoj razini. Ako jest, kaže Sponza, tada Milanović neće dobiti podršku IDS-a.

Na potporu u kandidaturi ostalih manjih stranaka lijevog i liberalnog predznaka, poput HSLS-a, stranke Pametno, plaftorme Možemo i Starta Dalije Orešković Milanović će, piše Večernji list, teško moći računati. Što se Dalije Orešković tiče, ona je to danas nedvosmisleno potvrdila gostujući na N1 televiziji.

“Neću podržati Zorana Milanovića. Sporna mi je činjenica da je njegov predsjednik ureda bio taj koji je bio jezičac na vagi da se održi Vlada Andreja Plenkovića, što je dio njegove Vlade pretrčao u klub Milana Bandića, miriši mi to na koaliciju SDP-a i HDZ-a koja je ispod površine ali buja prema gore”, kazala je Orešković.

