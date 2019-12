KOLINDA ‘PROMIJENILA PLOČU’? KAŽE DA SE ŠALILA U VEZI BANDIĆA I KOLAČA: ‘To sam rekla ironično, a evo što se meni broji, a muškim političarima ne’

Na pitanje hoće li Bandić štetiti njezinoj kampanji ona odlučno odgovara da neće i napominje da se šalila kada je u pitanju nošenje kolača Bandiću u Remetinec

Aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je u velikom intervjuu za Slobodnu Dalmaciju nahvalila uspjehe svog prošlog mandata te je navela ono što u idućih pet godina sprema hrvatskim građanima. Dotaknula se i Milana Bandića te kolača koje će mu nositi u zatvor ako bude osuđen, a za početak otkrila je zašto je odgađala početak kampanje.

“Dok su drugi to mogli učiniti prije pet, šest ili sedam mjeseci, od mene s pozicije predsjednice to bi bilo neodgovorno. Isto tako, mislim da su ljudi siti političkih kampanja i nema smisla da one traju pola godine. Imam svoju dinamiku, na vrijeme sam najavila kandidaturu, na vrijeme predstavila program ‘Hrvatska zna i mora bolje’, koji nudi odgovore na izazove s kojima se Hrvatska susreće danas, ali koji isto tako anticipira pojave koje tek dolaze i nisu ograničene mandatom. I sad ću još jednom obići Hrvatsku, slušati, razgovarati s ljudima i ponuditi im Hrvatsku za sve nas, domovinu koja cijeni dostojanstvo svakog čovjeka i u kojoj zajedno stvaramo blagostanje za svaku obitelj”, rekla je Grabar-Kitarović za Slobodnu Dalmaciju.

Usporedba aktualne kampanje i kampanje iz 2014.

Grabar-Kitarović kaže da je razlika između aktualne kampanje i kampanje iz 2014. velika. Tvrdi da je tada išla po pobjedu da Hrvatsku izvuče iz podjela, apatije i negativne spirale što pripisuje štetnim politikama vlade Zorana Milanovića. Navodi da “ni jedna država nije imala tako dugu krizu kao Hrvatska” te razloge za to kao što su podizanje poreza, nedostatak konstruktivne vizije te zatuživanje. Aktualna predsjednica kaže da je tada rekla veliko “ne” bahaćenju, a “da” radu i odgovornosti kako bi Hrvatsku izvukla iz ponora. Ocjenjuje da je danas situacija bitno drukčije jer domaće gospodarstvo raste, baš kao i plaća, a spominje i da je Hrvatska prepoznata u svijetu.

“Izazovi koji danas stoje pred nama jesu sigurnost granica, ilegalna imigracija, daljnja ulaganja u sigurnost, zaustavljanje iseljavanja i preokretanje negativnih demografskih trendova, ali i izazov da ne nasjednemo na populističke dosjetke onih koji nude jednu tabletu za sve probleme, a to je da se povećanjem ovlasti rješavaju svi problemi. To je politikantstvo, pojednostavljivanje koje može dobro zvučati, no najmanje od svega trebaju nam lažni proroci. Nemam potrebe komentirati poruke suparnika, to će učiniti glasači koji, vjerujem, mogu prepoznati razliku između ozbiljne politike i programa i dosjetki za društvene mreže”, komentirala je.

Bandić i kolači

“Prvo su me prozivali za program, a kad sam predstavila ozbiljan, realan program, koji nudi odgovore na izazove pred Hrvatskom i hrvatskim narodom, i očekivala da ću vidjeti programe drugih kandidata, onda je ta priča prestala. Gdje su njihovi programi? Nema ih! No program je važan jer vjerujem da smo odgovorni i dužni biračima predstaviti stavove, uvjerenja i smjer u kojem mislimo voditi Hrvatsku”, komentirala je predsjednica nedostatak programa kod drugih kandidata.

Kao uspjeh svog mandata izdvaja rezultat jer smatra da je Hrvatska danas prepoznata i bolje pozicionirana u vanjskopolitičkim odnosima nego prije. Grabar-Kitarović spominje i status Hrvatske otprije šest ili sedam godina pa kaže da je to “nebo i zemlja”. Smatra da je u zadnjih nekoliko godina napravljen veliki iskorak jer sada “ravnopravno razgovaramo sa svim svjetskim državnicima, sudjelujemo u odlučivanju u EU-u, za Hrvatsku se zna u svijetu”. Aktualna predsjednica navodi da je preokrenula puno trendova, no da najveći izazov i dalje ostaju negativni demografski trendovi što želi također preokrenuti. Na pitanje hoće li Bandić štetiti njezinoj kampanji ona odlučno odgovara da neće i napominje da se šalila kada je u pitanju nošenje kolača Bandiću u Remetinec.

“To sam rekla ironično, jer se ne mogu složiti da se ljude unaprijed osuđuje a da im sudski nije dokazana krivnja. I to vrijedi ne samo za Bandića, nego i za sve ostale državljane”, komentirala je za Slobodnu Dalmaciju.

Razlog za donošenje odluke da klericima Vojnog ordinarijata idu povlaštene mirovine

Grabar-Kitarović našla se na meti kritika jer je donijela odluku da dužnosnici-klerici Vojnog ordinarijata dobiju povlaštene mirovine. No, kako kaže, svoju odluku ne žali jer “raditi u Hrvatskoj vojci nije samo običan posao”.

“Tko god nije bio u vojnim čizmama, teško može shvatiti kakav je to posao, zvanje koje zahtijeva i snagu duha i vjeru. Vjerujem da svećenici iz Vojnog ordinarijata, koji su s hrvatskim vojnicima 24 sata na dan, u bilo koje doba dana ili noći, u svakoj situaciji, zaslužuju mirovinu koja im po zakonu pripada. Donosim odluke jer vjerujem da su ispravne. To je odgovornost koja ide uz ovu dužnost. Oni nisu samo klerici, oni su ujedno i psiholozi i psihijatri, prijatelji, a često i obitelj”, rekla je Grabar-Kitarović.

Spremna se sučeliti s bilo kime

Kada je riječ o sučeljavanju s drugim predsjedničkim kandidatima, Grabar-Kitarović navodi da je spremna suočiti se “s bilo kime u bilo koje doba”.

“Spremna sam se sučeliti, a s rezultatima vladavine Zorana Milanovića sučeljavam se i ja i nekoliko vlada već godinama. Retorika podjela i vrijeđanja strana mi je i protiv toga se aktivno borim, bez ikakvoga straha, naprotiv, takvu smo viziju bahate Hrvatske već jednom porazili. I opet ćemo”, kazala je.

‘Broji mi se odjeća koju sama kupim’

Grabar-Kitarović je na skupu Zajednice žena HDZ-a spomenula da se žene u Hrvatskoj suočavaju s drukčijim kriterijima i da su pod paljbom diskriminacije. Osvrnula se i na tu izjavu pa rekla da se njoj jer je žena broje komadi odjeće koja je sama kupila, a da se isto ne čini s muškim političarima.

“Pa kad sam i to izrekla, još jednom sam se našla pod salvom kritika, a i već uobičajenih vrijeđanja i izrugivanja. Ne žalim se, spremna sam na to, ali činjenica je da su žene, pa tako i ja, izložene drukčijim kriterijima. Primjerice, meni se broji odjeća koju sama plaćam i kupujem kod naših, hrvatskih dizajnera, koje promoviram po svijetu, a ne sjećam se da sam u zadnjih deset godina čula da se nekom političaru broje odijela, cipele i kravate… Postoje pomaci, ali žene još uvijek nisu posve ravnopravne i za to ću se i u drugome mandatu boriti; još uvijek imamo primjera nejednakih plaća za isti posao, a problemi su i u javnoj percepciji i kriterijima vrednovanja”, veli Grabar-Kitarović.

‘Kao predsjednici posao mi je osigurati državne granice i naš način života’

Osvrnula se predsjednica i na iskušenje migrantske krize i što to znači za sigurnost hrvatskih granica, osobito s BiH. Na novinarsko pitanje pribojava li se dramatičnog razvoja događaja, predsjednica odgovara:

“To su teme koje nadilaze mandat ili dva, a nadilaze i ideološke ili stranačke podjele te imam odgovornost djelovati u tom području, pogotovo kao vrhovna zapovjednica Oružanih snaga. Globalno se događaju dinamični procesi i pojavljuju izazovi na koje moramo biti spremni sad, jer kada se dogode, a nismo spremni – bit će kasno. Pritisak na naše granice u sljedećim će desetljećima biti pojačan, ovo čemu svjedočimo samo je uvod u ono što slijedi, i kao predsjednici posao mi je osigurati državne granice i naš način života, mir i blagostanje za sve naše obitelji. Vratili smo vojsku u gradove diljem Hrvatske i nastavit ćemo proces opremanja jer sigurnost države nema alternative. Iako je Hrvatska članica NATO saveza, mi moramo biti spremni obraniti svoje granice u svakom trenutku, i to činimo. Bit ćemo spremni za izazove koji dolaze, tu nema dvojbe.”

