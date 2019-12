KOLINDA PRIČA O ‘SINU LUKICI’, A SJEĆATE LI SE TKO MU JE POPUT OCA? ‘Modrića sam učio kako se sjedi, govori… bio sam mu mama i tata’

I dok se predsjednica Kolinda hvali svojom vezom s Lukom Modrićem kojega poima poput vlastitog sina, Modrić je prije više od 10 godina govorio o Zdravku Mamiću kao ocu koji bi za njega napravio sve

Jučer je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na predizbornom skupu u Osijeku izjavila kako joj je Luka Modrić poput sina. “Luka Modrić je ko moj sin! Moj Lukica! Ali da znate koliko takvih Luka diljem Hrvatske živi! Koliko ja takvih Lukica svakodnevno susrećem i želim pomoći!” rekla je tada Predsjednica. A znate li tko je Luki poput oca?

“Gospon Zdravko mi je poput oca, vodi brigu o svemu, nema toga što ne bi napravio za mene”, izjavio je to Modrić 2006. godine u intervjuu za Playboy, u vremenu kada nije mogao ući u reprezentaciju iako je bio zvijezda Dinama, budući da je tadašnji izbornik Zlatko Kranjčar gurao svog sina Niku. Kranjčar je pozvao Modrića tek nakon velikog medijskog i to na prijateljsku utakmicu protiv Argentine uoči Svjetskog prvenstva u nogometu 2006. u Njemačkoj, gdje je Modrić ipak bio rezerva.

PREDSJEDNICA ODUŠEVILA INTERNET: ‘8000 eura plaće? Nagovorit ću kćer da odustane od faksa!’; Neki misle da su skužili o čemu se radi

KOLINDIN GOVOR O KOJEM SE VEĆ SAD PRIČA: ‘Hrvati će preko interneta zarađivati 8000 eura. Već imam dogovore s nekim državama’

Privatni ugovor s Mamićem

Na pitanje kako je došlo do veze sa Zdravkom Mamićem, Modrić je rekao da je u Dinamo došao na preporuku poznatog zadarskog trenera Tomislava Bašića. “Bilo mi je 16 godina, Eduardo je došao pola godine ranije. Sklopio sam sa Zdravkom privatni ugovor, postao sam član Agencije i o toj vezi stvarno mogu reći samo najbolje. Pet godina traje taj odnos i nikad nije bilo ni najmanje nekorektnosti. Na njegov nagovor potpisao sam desetogodišnji ugovor s Dinamom, iako ne vjerujem da ću ostat svih deset, još nekoliko godina hoću svakako. U Dinamu smo potpisali nove ugovore, u financijskom smislu uopće nije loše, a koliko je ugovor težak, zadržat ću za sebe”, govorio je tada Modrić.

Nakon što je dobio udarac šakom u zatiljak od strane huligana, te se pojavio na suđenju u Osijeku gdje ga se teretilo da je izvukao milijune iz Dinama i oštetio klub i državni proračun, sam Mamić je u Sheratonu na izvanrednoj konferenciji za novinare u lipnju 2017. godine rekao kako se brinuo za Modrića i učio ga “kako se sjedi, kako se govori, hrani i oblači”.

“Ne prljajte ime Luke Modrića Bando! Bio je u izbjeglištvu s obitelji. Uzeo sam ga na zamolbu pok. Tome Bašića. U Zagrebu sam se brinuo o njemu, bio mu tata i mama. Učio sam ga kako se sjedi, kako se govori, hrani i oblači. Učio sam ga engleski. Ulagao sam u njegov razvoj.”

Mamićeva boginja

Podsjetimo, koliko su povezani Mamić i Kolinda govori i činjenica da je Mamić 25. travnja 2015. godine organizirao feštu upravo za Predsjednicu koja je tada, nešto ranije, proslavila svoj 47. rođendan. U međuvremenu je Mamić osuđen za izvlačenje novca iz Dinama nakon čega je i pobjegao u Bosnu i Hercegovinu.

“Ponosan sam da je takva žena predsjednica. Ako postoji fotografija, a postoji sigurno, na njoj samo pjevamo ili plešemo, a to je rijetko, možda jedanput ili dvaput smo plesali. I treći put, ja sam kleknuo i rekao – predsjednice, boginjo moja. Što tu ima loše? To sam ja, to sam cijeli život. To samo džek može, kleknuti pred ženu i reći boginjo moja”, izjavio je Mamić početkom rujna ove godine za RTL, koji je još 2015. očarano hvalio Predsjednicu kao “nešto najljepše što se dogodilo Hrvatskoj” i “vjesnika nove nade”.

‘TAKO MI JE REKAO SAVJETNIK’: Druženje s dilerima i ratnim zločincima, rođendan s Mamićem i još 5 stvari za koje mora pronaći opravdanje

POD NJIMA SU PUCALI I ŠEFOVI TAJNIH SLUŽBI: Mamićeva ‘boginja’ jednu nam feštu nikad nije objasnila. A Zdravko je upravo iznio nove detalje…