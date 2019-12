KOLINDA POZVALA BIRAČE DA BIRAJU PRAVU HRVATSKU; Milanović brzinski odgovorio: ‘Njeno ponašanje je eratično, čudno…’

Svima koji me neće podržati zahvaljujem što će uopće izaći na izbore i vjerujem da će onih koji će me podržati biti više. Utakmica će biti tijesna i napeta do samoga kraja i lošu vlast nažalost nekad biraju dobri ljudi koji ne izađu”, kazao je Milanović

Prvi predizborni skup drugog izbornog kruga predsjednička kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar Kitarović održala je u petak u Karlovcu, jer, kako je rekla, to je utvrda hrvatstva od davnih vremena do danas, pa i utvrda HDZ-a od vremena prvog predsjednika Franje Tuđmana.

Grabar Kitarović se u punoj dvorani jednog karlovačkog restorana zahvalila na dosadašnjoj potpori i dodala da je ta potpora „glas nade i glas zajedništva“.

“U drugi krug krenula sam s ključnom porukom, okupimo se kao što smo se okupili počekom devedesetih godina, kao što nas je u svehrvatskoj pomirbi okupljao prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i to za hrvatsku obitelj, za hrvatsku mladež, umirovljenike, invalide i sve ranjive skupine, za naše vjerske i moralne vrijednosti, Domovinski rat, hrvatske branitelje i bolju budućnost”, rekla je Grabar- Kitarović.

‘Hrvatska mora biti majka svakoj Hrvatici i svakom Hrvatu’

Govoreći o važnosti sigurnosti i jačanju na vanjskopolitičkom planu, istaknula je da Hrvatsku treba ojačati prije svega zato da bi se u njoj bolje živjelo, da „Hrvatska mora biti majka svakoj Hrvatici i svakom Hrvatu“.

“Hrvatska može i jače i više i bolje za vas, za sve nas, te pozivam sve članove i simpatizere HDZ-a i ostalih partnerskih stranaka, sve državljane Republike Hrvatske da u drugom krugu biraju pravu Hrvatsku, a na čelu takve Hrvatske imat će te svoju predsjednicu, a ta će predsjednica imati vas, svoj narod, snagu Hrvatske, okupimo se za Hrvatsku koja zna”, zaključila je Grabar- Kitarović.

S ministrima zapjevala pjesmu Doris Dragović, ali nije uzela mikrofon u ruke

Na kraju skupa Grabar-Kitarović je s još nekoliko HDZ-ovaca, među kojima su bili i ministri Oleg Butković i Tomislav Ćorić, otpjevala pjesmu Doris Dragović “Dajem ti srce” i – otišla. Ovoga puta se, kako javlja Dnevnik.hr, nije uhvatila mikrofona.

Predsjednik županijskog ogranka HDZ-a Karlovačke županije Damir Jelić okupljenim je rekao da u drugom krugu biramo između „ mi ili oni s jedne strane i s druge Kolindu Grabar Kitarović koju karakterizira uključivost“, te je istaknuo da je to njezin 25. posjet Karlovačkoj županiji u pet godina mandata.

Predložio je zato da se za usporedbu prebroji gdje je u svojem premijerskom mandatu po Hrvatskoj bio njezin protukandidat, te je više puta naglasio da je Franjo Tuđman bio prvi hrvatski predsjednik, a Kolinda Grabar- Kitarović prva hrvatska predsjednica, koja će ponovno pobijediti da bi „zaokružila dekadu“

Kasnije je u izjavi za novinare rekao je da bi glasači Miroslava Škore u drugom krugu mogli biti presudni. Sportskim žargonom rekao je da je odigrano samo prvo poluvrijeme, te da je on uvjeren da će u Karlovcu, Karlovačkoj županiji i cijeloj Hrvatskoj pobijediti „kontinuitet“.

„Prirodno je da narod želi novine, ali sada se u drugom krugu bira između nečega što je pod navodnicima staro, predsjednica, i nečeg što je prastaro, a to je bivši premijer. Prepoznat će to narod“, zaključio je Jelić.

Milanović: Neki zagovaraju zajedništvo, a ponašaju se potpuno drugačije

Nije trebalo dugo čekati na odgovor Kolindinog protukandidata Zorana Milanovića. Na Facebooku napisao da ima puno rezervi prema onima koji zagovaraju zajedništvo, a u stvarnosti se ponašaju potpuno drukčije.

“Neću zagovarati prazno zajedništvo, jer imam puno rezervi prema onima koji ga zagovaraju, a u stvarnosti se ponašaju potpuno drukčije. Prema svakome ću pristupiti kao prema čovjeku, kao osobi s jednakim pravima, kao prema sudionicima u zajedničkom putu hrvatskih ljudi, Hrvata i svih građana, prema sreći. Imate pravo na sreću i na miran život”, napisao je Milanović.

‘Lošu vlast, nažalost, nekad biraju dobri ljudi koji ne izađu na izbore’

Nešto kasnije, Milanović je dao izjave novinarima u Osijeku.

“Svima koji me neće podržati zahvaljujem što će uopće izaći na izbore i vjerujem da će onih koji će me podržati biti više. Utakmica će biti tijesna i napeta do samoga kraja i lošu vlast nažalost nekad biraju dobri ljudi koji ne izađu”, kazao je Milanović na početku izjave za medije.

“Sada igram u protivničkom šesnaestercu, ali to ne garantira da ću zabiti gol do kraja. Nisam rođen u HDZ-u, ja sam svoj put u politici morao graditi drugačije”, rekao je, a prenosi N1.

O Brkiću u Kolindinom stožeru: Kod mene ništa ne stvara paniku

Što se tiče najnovije vijesti kako će se Milijan Brkić priključiti izbornom stožeru aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, rekao je da kod njega to ne stvara paniku.

“Kod mene ništa ne stvara paniku, što ne znači da nekim stvarima nisam zabrinut, ali ovim činjenicama koje ste vi nabrojali nisam zabrinut.”

“I dalje ću biti pristuan, govoriti, ukazivati na ono što Hrvatsku koči. Nema mojih birača, Perinih, Markovih, Škorinih”, kazao je.

“Ja sam dovoljno puta vidio što znači jednom dobiti glas, pa ga onda ne dobiti, ali uvijek sam se uspjevao izboriti. 30 posto ljudi je u prvom krugu glasalo za mene, to nije malo”, još je dodao.

Osvrnuo se i na temu sučeljavanja između dva kandidata.

‘Ne znam hoće li se Kolinda pojaviti na sučeljavanju na RTL-u’

“Ne znam hoće li se Kolinda Grabar-Kitarović pojaviti na sučeljavanju na RTL-u (koje je najavljeno za ponedjeljak u 20 sati, op.a.), ali bilo bi vrijeme da se odgovori na to. Vi ste nas to pitali, ponudili ste to prije tjedan dana ili nešto manje. Ali tu sam, za prvu debatu sam sigurno, ne znam zašto gospođa Kitarović nije rekla hoće li ili neće doći. To podsjeća na taktiku s HRT-a.”

Odgovorio i na Plenkovićeve prozivke: Moja Vlada je Hrvatsku spasila od dužničke propasti

Odgovorio je i na prozivke premijera Plenkovića kako je on tijekom svog mandata kao premijer zadužio Hrvatsku.

“Moja Vlada je Hrvatsku spasila od dužničke propasti. To je jedina istina. Moja Vlada je naslijedila ogroman dug kojega je naslijedila od Vlade u kojoj su bili Plenković i Grabar-Kitarović. Moja Vlada je zemlju preuzela u najgoroj fianancijskoj krizi s ogromnim kamatama, s javnim dugom od preko 65 posto. To su nam Plenković i ta vlada ostavili. Ja vidim da već nekoliko mjeseci ta gospoda cijelo vrijeme ponavljaju istu priču. To je neistina i zato bih volio da se gospođa Kitarović pojavi u toj prvoj debati u ponedjeljak da malo i o tome popričamo, jer lako ti je iza filtera i kroz sužene zjenice gledati među 11 protukandidata gledati debatu”, kazao je Milanović i dodao: ‘Međutim, debata u kojoj se razgovara jedan-na-jedan, uz minimalnu asistenciju, odnosnu opstrukciju voditelja, to je pravi način da se razgovara. Čak i o stvarima koje nisu predsjednička ovlast, ali koje pokazuju znanje, širinu, obrazovanje, karakter.’

‘Predsjednica je nepredvidiva, njeno ponašanje je eratično, čudno’

“Predsjednica je nepredvidiva, njeno ponašanje je eratično, čudno, da ostanem na tome”, još je dodao.

Na pitanje novinara kako je u drugom krugu izlaznost manja te kako smatra da će to utjecati na njega, rekao je sljedeće:

“Gledajte, ja sam naučio da u politici i nema pravila, osim da se ne krade. Ali onda shvatiš da i to pravilo ne poštuju svi. Međutim, niste u pravu. U zadnja dva izborna ciklusa je izašlo više birača u drigom krugu nego u prvom. To ne znači da će biti i sada. Anketama malo vjerujem. Pozivam hrvatske građane da se ne ponesu anketama. Bit će jako tijesno i neizvjesno do kraja. Trebat ću svaki glas, svaki komadić vjere i povjerenja. A onda vjerujem da je pobjeda realna i dostižna”, rekao je zaključno Milanović.