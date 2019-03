KOLINDA POMILOVALA ČOVJEKA KOJEM DANAS POČINJE NOVO SUĐENJE: ‘Nisu nam javili da se protiv njega vodi još jedan postupak’

Seiter koji je osuđen na kazneno djelo zloupotrebe povjerenja u gospodarskom poslovanju na izrečenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, dodijeljeno je pomilovanje na način da se neizdržani dio izrečene kazne zatvora zamjenjuje uvjetnom osudom i neće se izvršiti ako osuđenik u roku od dvije godine ne počini novo kazneno djelo

Protiv Danka Seitera, kojeg je 2016. godine predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pomilovala jer je bio osuđen za za gospodarski kriminal, vodio se istovrsni kazneni postupak za kazneno djelo čija šteta iznosi 12 milijuna kuna, piše Jutarnji list.

Objašnjeno zašto je predsjednica pomilovala Danka Seitera

Otpisan kredit u vrijednosti od 1,129 milijuna kuna

Seiter je u postupku u kojem je pomilovan dijelio optuženičku klupu s karlovačkim poduzetnikom i donatorom predsjedničine kampanje Nikolom Hanželom pa se sada postavlja pitanje je li Grabar- Kitarović znala za to.

Naime, Županijski sud u Karlovcu osudio je 2009. godine na po dvije godine Seitera i bivše vodeće ljude Karlovačke banke Miju Bursića i Sandu Cvitešić, te je osudio bivšeg direktora bančine tvrtke kćeri KA-BAH-a Ivana Butkovića na godinu i pol zatvora, jer je Karlovačka banka otpisala poduzetniku Nikoli Hanželu 1,129 milijuna kuna kredita, te je otplatu preuzelo Kabino poduzeće KA-BAH. Kako bi se osigurala sredstva za navedenu otplatu, KA-BAH je Walteru Wolfu prodao većinsko vlasništvo nad poduzećem za proizvodnju cipela KIO za 800.000 njemačkih maraka.

Na optuženičkoj klupi bili su još i predsjednik uprave Kabe Vladimir Tvrdinić, koji je umro nekoliko dana prije izricanja kazne, te sam poduzetnik Nikola Hanžel, koji je oslobođen odgovornosti za poticanje na djelo, ali mu je Sud naložio da vrati novac.

Povezanost

Prije nego što je radio kao zaposlenik u Karlovačkoj banci, pravnik Danko Seiter bio je zaposlenik Nikole Hanžela, koji je dugogodišnji donator HDZ-a. Naime, on je za predsjedničku kampanju Kolinde Grabar-Kitarović donirao 197.500 kuna.

Seiter koji je osuđen na kazneno djelo zloupotrebe povjerenja u gospodarskom poslovanju na izrečenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, dodijeljeno je pomilovanje na način da se neizdržani dio izrečene kazne zatvora zamjenjuje uvjetnom osudom i neće se izvršiti ako osuđenik u roku od dvije godine ne počini novo kazneno djelo.

Kada je riječ o slučaju Seiter, isti zaposlenici Karlovačke banke oprostili su iznos od 13,5 milijuna kuna kredita poduzeću Zagrebdrvo Zdravka Pašalića, brata Ivića Pašalić, koji je dizan 1997. i 1998. godine u vrijeme kada je Ivić Pašalić bio jedan od najmoćnijih ljudi u zemlji. U optužnici Županijskog državnog odvjetništva Bursića, Cvitešića i Seitera se tereti da su Pašaliću u pet navrata odobrili gotovo 29 milijuna kuna kredita, samo kako bi on vratio tek dva milijuna kuna dok je Karlovačka banka otpisala 50 posto ostalih svojih potraživanja u iznosu od 13.436,209,02 kn. U slučaju Seiter, bankari su okrivljeni za kazneno djelo poticanja zlouporabe položaja, a Zdravko Pašalić za poticanje.

Vrhovni sud potvrdio optužnicu

Iako je istraga pokrenuta protiv osumnjičenika 2009. godine, taj predmet nikad nije došao u fazu suđenja i završit će u zastari, navodi Jutarnji.

Naime, karlovačko tužiteljstvo podignulo je 26. travnja 2011. godine optužnicu koju treba potvrditi Županijski sud, koji to nije učinio do danas, a prva sjednica njihova Optužnog vijeća održala se tek u veljači 2016. i donijela je odluku o obustavi postupka na što se Tužiteljstvo žalilo Vrhovnom sudu koji je navedenu odluku poništio odluku i vratio predmet na postupanje Županijskom sudu. Županijski sud tražio je dopunu istrage od Županijskog državnog odvjetništva, koji je to učinio i podignuo novu optužnicu u lipnju 2017. godine. Međutim, Optužno vijeće u rujnu opet vraća predmet na dopunu koja nakon dopune ponovo dolazi Vijeću u studenom iste godine.

U siječnju 2018. godine Županijski sud opet donosi odluku kojom se obustavlja predmet na što se žali tužiteljstvo. Vrhovni sud prihvaća žalbu i opet vraća predmet Županijskom sudu. U kolovozu 2018. godine Sud opet donosi rješenje o obustavi postupka na što se opet žali Tužiteljstvo. Nakon čega Vrhovni sud ponovo prihvaća žalbu i preinačuje prvostupanjsko rješenje i mimo suda u Karlovcu potvrđuje optužnicu.

Dokazni dostupak u samo tri mjeseca

Vrhovni sud u obrazloženju svoje odluke navodi kako je pogrešan zaključak suda u Karlovcu da u predmetu nema elemenata kaznenog djela, odnosno da su se “preuranjeno i u fazi kada to nije dopušteno, upustili u analizu i ocjenu prikupljenih dokaza” argumentirajući to knjigovodstvenim vještačenjima iz kojih je vidljivo da banka u ovom slučaju nije postupala na uobičajeni način, jer bančina osiguranja nisu bila dovoljna za odobrene iznose i njihov siguran povrat, a nisu uknjižili ni založno pravo na nekretninu u vlasništvu korisnika kredita.

Sam predmet je tek krajem veljače došao na stol raspravne sutkinje Županijskog suda u Karlovcu Elme Kaleb Mamić koja mora presuditi do 25. lipnja, jer će tada nastupiti zastara kaznenog progona.

To znači kako bi ona u samo tri mjeseca morala odraditi dokazni postupak koji uključuje i vještačenja, a svaki opravdani nedolazak nekog od okrivljenika automatski znači i odgodu ročišta. Već je došlo do prve odgode i to za prvu raspravu koja se trebala održati danas jer su odvjetnici zatražili izuzeće suda, sutkinje i tužitelja o čemu se mora očitovati Vrhovni sud, Županijski sud, odnosno DORH.

PRESJEDNICA BEZ KOMISIJE I JAVNOSTI POMILOVALA 10 OSUĐENIKA: Među njima i krivci za gospodarski kriminal i prijetnje!

Tko je znao za slučaj Seiter?

S obzirom na slučaj Seiter, ured Predsjednice naveo je Jutarnjem listu kako u “izvješću Ministarstva pravosuđa na temelju kojeg je predsjednici predloženo pomilovanje nije bilo navedeno da se protiv njega vodi još jedan kazneni postupak za slično ili neko drugo kazneno djelo iz područja gospodarskog poslovanja. Slijedom svega toga Komisija je predložila predsjednici Republike i predsjednica je prihvatila argumente i donijela odluku”.

Ministarstvo pravosuđa kaže da su krajem 2015. u Ured predsjednice dostavili izvješće povodom molbe za pomilovanje Danka Seitera sa svim tada relevantnim podacima, te je u zatvorskom izvješću tada bilo navedeno kako se protiv osuđenika, u tom trenutku, nije vodio kazneni postupak.

U međuvremenu, poduzeće Zagrebdrvo otišlo je u stečaj i to bez imovine, zbog čega je odmah zatvoren stečajni postupak, a u istim halama danas posluje poduzeće Mundus Viridis, koje se bavi preradom drva i proizvodnjom proizvoda od drva, vlasnika Ivića Pašalića.