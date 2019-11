KOLINDA NE ODUSTAJE OD NASLIKAVANJA SA UDOMLJENOM KUJICOM: ‘Ona je moj pas’

Kritičarima koji joj spočitavaju da je to njezin PR, poručila je neka kritiziraju. “Da sam otišla u sklonište možda bih ranije udomila neku životinju. To je moj pas, donosi mi radost, nadam se da će to potaknuti udomljavanje”, poručila je

U povodu Dana zaštite životinja, predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović danas je, u Uredu predsjednice, ugostila udruge prijatelja životinja iz cijele Hrvatske s ciljem svraćanja pozornosti javnosti na odbačene i napuštene životinje uz poruku “Udomi, ne kupuj”.

“Namjera nam je svratiti pozornost javnosti upravo na te odbačene i napuštene životinje, od kojih su mnogi bili kućni ljubimci, kako bi pogotovo našu djecu i mlade upozorili na ono što je životinjama najpotrebnije, a to je ljubav i briga”, rekla je predsjednica na Danu otvorenih vrata, s njom je bila i Kika, mješanka labradora i terijera, koju je predsjednica nedavno udomila.

Želi poslati poruku

U Uredu su bili predstavnici 14 udruga koje spašavaju i štite životinje iz cijele Hrvatske, a predsjednica je istaknula kako na temelju njihova primjera želi poslati poruku da je udomljavanje poželjnije i društveno odgovornije od kupnje životinja jer se tako spašava na stotine ljubimaca koji su u skloništima.

“Rješenje je naizgled jednostavno: dobra suradnja između udruga za zaštitu životinja i lokalnih vlasti koje osnivaju skloništa, obavljaju kontrole mikročipiranja, propisuju trajnu sterilizaciju i provode edukacije u školama. Želimo apelirati na provedbu Zakona o zaštiti životinja, upozoriti lokalne vlasti i zajednice na kontroliranje mikročipiranja, odnosno provjeru jesu li svi psi na njihovom području označeni mikročipom što je prema zakonu bilo potrebno učiniti do kraja lipnja ove godine”, rekla je Grabar Kitarović.

Istaknula je potrebu provođenja sterilizacije kao kontrolu populacije pasa i mačaka u cijeloj Hrvatskoj, što je već učinilo više od 100 lokalnih zajednica. Nužna je i regulacija prodaje životinja kako bi svi uzgajivači bili registrirani, radili legalno i plaćali porez, a osnivanjem inspekcije za zaštitu životinja spriječilo bi se crno tržište životinjama.

Kika se dobro prilagodila životu na Pantovčaku

Predsjednica je rekla i kako se njezina udomljena kujica Kika, dobro prilagođava novom životu u Uredu predsjednice i socijalizira se iako se, dodaje, još boji snažnih zvukova i teško prolazi kroz vrata.

“Od kako je Kika došla tu se osjećam opuštenije, zadovoljnije i sretnije tako da bih to preporučila svakome”, rekla je predsjednica dodavši kako će nakon završetka njezina mandata, “kada god to bilo”, Kika ići s njom jer je to njezin pas.

“To je moj pas”

Kritičarima koji joj spočitavaju da je to njezin PR, poručila je neka kritiziraju. “Da sam otišla u sklonište možda bih ranije udomila neku životinju. To je moj pas, donosi mi radost, nadam se da će to potaknuti udomljavanje”, poručila je.

Predsjednik udruge Prijatelji životinja Luka Oman pohvalio je predsjedničina nastojanja da promovira udomljavanje životinja. “Prepuna su skloništa štenaca i mačića koji umiru, udruge se muče da ih zbirnu, a sve se može riješiti ako uvedemo reda, provedemo zakon i iskoristimo alate koji su nam dani, dakle kontrola mikročipiranja i propisivanje trajnih sterilizacija, a sada je na gradovima da to provedu. Ima ih puno koji su to učinili a ima i onih koji nisu”, rekao je Oman.