KOLINDA ŽESTOKO NAPALA MINISTARSTVO, A NOVINARU ZGRABILA MIKROFON: Iživcirana pitanjima o Marakešu, stvari uzela u svoje ruke

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović osudila je djelovanje Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović danas je oštro osudila djelovanje Ministarstva vanjskih i europskih poslova zbog toga što nije izvijestilo javnost o Marakeškoj deklaraciji o zakonitim migracijama i što sada izaziva prijepore oko toga dokumenta.

Predsjednica je rekla da “niti podržava niti ne podržava” Marakešku deklaraciju. U jednom je trenutku izgubila živce pa je tako novinaru N1 televizije Hrvoju Krešiću uzela mikrofon iz ruke.

ČOVJEK KOJI JE KOKAINOM PLAĆAO PROSTITUTKU LIKUJE: Uvjeren je da mu je predsjednica nešto otkrila, ali…

Globalni dogovor je potreban, ali ne smije biti prijeporno pitanje

Smatra da je globalni dogovor o migracijama potreban, ali “on ne smije biti prijeporno pitanje među državama”.

“Iz dana u dan sve je veći broj država koje odustaju od toga sporazuma iz raznih razloga. Ja se ne povodim za SAD-om niti Austrijom ili bilo kojom državom, nego za interesima RH”, naglasila je.

Kazala je i kako je guranje Marakeške deklaracije u fokus javnosti samo distrakcija od gorućih hrvatskih problema.

MARAKEŠKI SPORAZUM IZAZVAO SUKOB KOLINDE I PLENKOVIĆA: Sve je krenulo nakon Karamarkovog susreta s dvojicom desničara u kafiću?

Prebacuje odgovornost na Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Kako izvještava N1, Predsjednica je prebacila odgovornost na Ministarstvo vanjskih i europskih poslova jer je ono trebalo informirati javnost o Globalnom kompaktu i jer je ono bilo nositelj svih poslova oko kompakta.

“Resorno ministarstvo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, ono je koordinator pregovora i nije odradilo svoju zadaću. Umjesto da objavljuju moju korespondenciju, imali su obvezu informirati građane o čemu je riječ, što se potpisuje odnosno ne potpisuje u Marakešu…”, poručila je Kolinda Grabar-Kitarović i dodala da je ministarstvo obaviješteno da ona neće ići u Marakeš.

“Uz dužno poštovanje svim diplomatima, ministarstvo se treba zbrojiti”, poručila je.

Grabar-Kitarović je na novinarska pitanja odgovarala nakon obilježavanja 28. obljetnice ustrojavanja 1. gardijske brigade Tigrova.

Novinar N1 televizije Ivan Skorin na Twitteru je napisao kako je predsjednica u jednom trenutku “zgrabila mikrofon Hrvoju Krešiću“.

Čini mi se da je predsjednica @KolindaGK u jednom trenutku zgrabila mikrofon kolegi @hkresic Više o svemu uskoro #N1info pic.twitter.com/UjL50VLIMs — Ivan Skorin (@IvanSkorin) November 5, 2018

Uskoro je objavljen i video u kojem je vidljivo kako predsjednica nije imala strpljenja za Krešićeva pitanja o njezinom govoru u kojem hvali Marakeški dogovor, koji sada napada. No, niti on se nije dao, a kako je to izgledalo najbolje da pogledate u videu:

Demontaža ''precjen'ce'' na sastavne dijelove….i pušćaj mikrofon! 😂 pic.twitter.com/XHlmS06Fdb — Dubravko Črnjak (@dubravkocrnjak) November 5, 2018

“Moram priznati da mi se ovo nikad nije dogodilo”, prokomentirao je ovu situaciju Hrvoje Krešić.