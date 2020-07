KOLINDA SI JE OSIGURALA MNOGO NOVCA I VIP STATUS: No, u pravu akciju kreće na jesen. Otkrila je da ima zdravstvene teškoće

‘Više ću se angažirati od jeseni, a do tada me čeka nekoliko tjedana rješavanja zdravstvenih problema o kojima još nisam progovorila javno’

Na prijedlog predsjednika MOO-a Thomasa Bacha, bivša predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izabrana je na funkciju takozvane “kardinalice” u Međunarodnom olimpijskom odboru. Kako piše Večernji list, članovi MOO-a imaju VIP status prigodom putovanja i radnih zadataka uz dnevnicu od 450 USD, što je Bach objavio još prije pet godina. Uz to, imaju pravo na 7000 USD godišnje za administrativne troškove ureda.

“Sve špekulacije o velikoj plaći zaboravite, ovo je volonterski rad, no ja ću raditi koliko god bude moguće pored obveza koje ću imati u upravnim vijećima raznih institucija diljem svijeta čija sam, u međuvremenu, postala članica. Više ću se angažirati od jeseni, a do tada me čeka nekoliko tjedana rješavanja zdravstvenih problema o kojima još nisam progovorila javno. U pitanju su neke sportske ozljede, a sada imam vremena za fizikalnu terapiju”, rekla je Grabar-Kitarović.

Ležernija funkcija

“Ova će funkcija biti nekako ležernija, no, rekla bih, jednako odgovorna i jednako zahtjevna. I ona će zahtijevati puno rada a pretpostavljam, i javnih nastupa, ali drugačije prirode nego do sada”, dodaje bivša predsjednica

Upitana kakav joj je sada režim života, rekla je: “Otprilike kao i vaš. Samoizolacija, mjere distanciranja, pokušavam u kući napraviti što je više moguće i pomoći djeci. Radim i na svom doktoratu”.

Nadmašila aktualnog predsjednika

Interesantno je da je prigodom izbora novih članova MOO-a nadmašila svjetsku atletsku legendu, britanskog lorda Sebastiana Coea (63) koji je kao aktualni predsjednik Svjetskog atletskog saveza imao slabiji izborni rezultat od svoje nove hrvatske kolegice.

Od mogućih 85 glasova, Coe je dobio 77 glasova “za” i osam “ne”, dok je Grabar-Kitarović od 89 vrijedećih glasova dobila 86 glasova “za” i samo tri “protiv”. Kolinda je dobila 96,6 posto simpatija olimpijskih kardinala, a Coe 90,5, piše Večernji list.

Iako je izbor bio formalnost, Grabar-Kitarović nije htjela ništa govoriti prije nego što bude izabrana. “Nikad ne trčim pred rudo, a sada ću početi intenzivno djelovati na programu svog rada razmišljajući o aktivnostima koje se mogu organizirati u vrijeme ovakvih ograničenja u kretanju. Izazovna su vremena, toliko je restrikcija, puno je sportskih natjecanja odgođeno.”

