‘KOLINDA JE STAVLJENA POD TOTALNU KONTROLU’: Stručnjak secirao nastup; ‘Zanimljivo je kako jednu riječ nije spomenula ni jednom’

Komunikacijski stručnjak Petar Tanta istaknuo je kako će predsjednica u kampanji biti pod kontrolom svog izbornog stožera kako bi se izbjegli gafovi kojima je bila sklona u proteklo vrijeme

Predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović danas je obznanila javnosti kako će se kandidirati na predsjedničkim izborima i krenuti po drugi mandat na Pantovčaku. U svom se govoru osvrnula na svoj petogodišnji mandat, a onda i budućnost, rekavši kako će puni program objaviti početkom kampanje. Ipak, navela je nekoliko točaka svog programa, koje su prema mišljenju stručnjaka za komunikaciju Petra Tante “teme kojih se ona doticala i prije pet godina”. Radi se o domoljublju, demografiji, iseljavanju, zaštiti nacionalnih interesa, mladima, plaćama, poduzetništvu i vjeri.

Tanta ističe kako su joj kritičari spočitavali “odlazak ulijevo”, a sada se vidi vraćanje k desnom političkom spektru. Tanta smatra kako je predsjednici nedostajalo konkretnosti.

“Kroz cijelo njeno izlaganje prvenstveno je problem taj što ona ništa konkretno nije rekla. Vi na sve ono što je rekla ne možete kontrirati, jer su to toliko općenite stvari. Konkretno nemamo apsolutno ništa. Njezin govor tijela i neverbalna komunikacija; pozicija ruku, pozicija glave, pogled su bili totalno uvježbani”, kaže Tanta i dodaje kako je sve već unaprijed pripremljeno i “namješteno”.

Jasno je to i iz govora koji je podijeljen novinarima. Naime, tim predsjednice zaboravio je maknuti didaskalije – riječi koje je trebala dodatno naglasiti bile su podcrtane, pisalo je kad bi se predsjednica trebala “blago nasmiješiti”, a na na kraju je stajalo da ne treba reći hvala vam.

Bez novinarskih pitanja

Tanta zaključuje kako je sve bilo unaprijed režirano i po tome što novinari nisu smjeli postavljati pitanja nakon njenog izlaganja, što, pak, dovodi do određenog stupnja kontrole izbornog stožera nad predsjednicom, ali i govori puno toga o njoj.

“To znači da ona nema pripremljen odgovor na to – ako je pitaju nešto za što se nije pripremila ona oko toga nema stav. U posljednja dva mjeseca predsjednica je imala ozbiljnih gafova i bez novinarskih pitanja. Ako znate da imate kandidata koji je sklon tome, onda ga morate staviti pod totalnu kontrolu. I to je loše po razvijanje javnog narativa i loše je po demokraciju, jer novinari imaju pravo pitati, a savjetnici za odnose s javnošću su tu da pomognu formulirati odgovore prema ciljanoj javnosti i uopće formulirati stav. Tu je djelomično i bojazan, jer ne žele prerano iskakati sa stavovima da ne bi izgubili skupinu ljudi koja se za njih zalaže, a samim time i glasove”, smatra komunikacijski stručnjak.

Njegovo je mišljenje kako će cijela njezina kampanja biti takva, jer će se njen izborni stožer prilagođavati zbivanjima te će paziti da se ne dogodi neka “verbalna akrobacija” kojih je, ističe stručnjak, bilo u proteklom razdoblju. U nekoliko je detalja opisao njen sami nastup dodajući kako njen izborni stožer sve radi u hodu što dokazuju i opaske novinarima kako nisu sigurni hoće li u kampanji koristiti logotip i slogan “Zato što vjerujem u Hrvatsku”, kojeg su predstavili danas.

“Imate na internetu njezin govor i vidite koje su riječi podcrtane i u koji spektar one spadaju: ‘domovina’, ‘iseljeni’, ‘narodnost’. To su sve riječi koje spadaju u nekakav desni centar. Zapazio sam da riječ ‘korupcija’ nije spomenuta niti jedanput. Spomenuta je reforma sudstva, ali tu je sve ostalo apsolutno izostalo. Što se tiče njenog javnog nastupa, vidio sam da je čitala s blesimetra, jer sam usporedio njezin govor i tekst. Išli su čak toliko daleko da su napisali “pusti lagani smiješak i nemoj govoriti ‘hvala'”. To sve nije bilo ni uvježbano, nego je vjerojatno ona dva-tri puta pročitala govor i rekla ‘idemo to najaviti'”, smatra Tanta.

Tanta smatra da su dio tog predstavljanja i aplauzi koji su povremeno prekidali predsjedničin govor. Stoga zaključuje kako tu nije bilo emotivnog naboja, što je posljedica kontroliranja njenog javnog nastupa. Osvrnuo se i na kampanju, rekavši da mu je drago što je predsjednica konačno objavila svoju kandidaturu. Ističe kako su drugi kandidati ipak u prednosti, jer nemaju pritisak prethodnog mandata. Smatra kako Miroslav Škoro na izborima nema što izgubiti, dok Zoran Milanović s druge strane, može izgubiti sve i postati politički irelevantan. “Trenutno stožer Kolinde Grabar Kitarović strašno navija da Milanović prođe u drugi krug, jer onda računa na Škorine glasove, a ako Škoro uđe unutra, onda će biti svašta”, zaključuje Petar Tanta.