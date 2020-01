KOLINDA JE ‘PALA’ PA BI MOGAO I ON: Zastupnik GLAS-a ima prijedlog kako se riješiti Bandića: ‘Za njegovo rušenje potrebno je šest koraka…’

Pobjeda Zorana Milanovića dala je vjetar u leđa SDP-u i ljudima koji se nadaju promjenama u Hrvatskoj, a jedna od tih promjena je i netko drugi na čelu Zagreba

Poraz Kolinde Grabar-Kitarović mnogima je donio nadu da bi nakon nje mogao “pasti” i njezin bliski prijatelj Milan Bandić. Kampanju Grabar-Kitarović između ostalog obilježilo je i prijateljevanje sa zagrebačkim gradonačelnikom te višestrukim USKOK-ovim optuženikom što ju je možda na kraju stajalo novog mandata. Podsjetimo, Grabar-Kitarović se nikada nije odrekla Bandića pa mu je tako nedavno pjevala na rođendanu i za Media servis izjavila da će mu nositi kolače u zatvor.

Pobjeda Zorana Milanovića dala je vjetar u leđa SDP-u i ljudima koji se nadaju promjenama u Hrvatskoj, a jedna od tih promjena je i netko drugi na čelu Zagreba. O tome je na svojoj Facebook stranici pisao zastupnik GLAS-a Goran Beus Richemberg. On je napisao plan za Bandićevu smjenu 2021. i to u šest koraka. Njegovu objavu na Facebooku prenosimo u cijelosti.

‘Njega se može srušiti samo na izborima’

“Kako pobijediti Milana Bandića 2021. godine? Nisam Zagrepčanin ali radim u Zagrebu i stanje u Zagrebu je važno za čitavu Hrvatsku. Kad se pobijedi Milan Bandić i dokine njegov klijentelistički i koruptivni model upravljanja gradom, to će biti promjena paradigme koja može omogućiti ozbiljne promjene na bolje u čitavoj Hrvatskoj. Zato se Zagreb tiče i svih nas koji ne živimo u njemu. Aktivistički krug koji organizira prosvjede protiv Milana Bandića ne razumije temeljnu stvar: njega se može srušiti samo na izborima i uspješno ga može potisnuti samo protukandidat/kinja koji će uspjeti uvjeriti većinu birača (a ne samo aktiviste) da je u stanju upravljati velikim gradom u korist građana.

To je, dakle, prvorazredni politički projekt i nemoguće ga je realizirati bez političkih stranaka, njihovih aktivista i političara. U to smo se do sada mogli uvjeriti bezbroj puta, od protesta u Varšavskoj pa do kina Europa, kad se unatoč velikoj energiji nije uspjelo napraviti ništa. Pristup koji isključuje političke stranke i političare, koji je opet na djelu, osuđen je na propast i zapravo ide u korist Milanu Bandiću. Samo koncentrirana politička akcija, a to je pokazala kandidatura Anke Mrak Taritaš 2017., ima ozbiljne šanse za uspjeh.

Šest koraka do ‘rušenja’ Bandića

Dakle, a) potrebno je ustanoviti što širu koaliciju političkih stranaka, nestranačkih inicijativa i uglednih i stručnih građana koji su suprotstavljeni Bandiću i njegovoj mreži. Oporbeni zastupnici u Skupštini moraju biti dio tog projekta jer oni znaju najviše. Tu mjesta ekskluzivizmu i taštinama umišljenih veličina ne smije biti;

b) utvrditi zajedničku programsku platformu s 5-10 ključnih točaka na kojima bi se promijenila paradigma upravljanja gradom. Definirati realan okvir na pitanjima oko kojih se može postići konsenzus i ne inzistirati na krajnjim rješenjima jer za njih je nerijetko potrebna pomoć struke ili mišljenje građana kojih se to tiče (javne rasprave);

c) odlučiti o konkretnoj osobi koja će biti kandidat/kinja platforme za gradonačelnika/cu, dakle lider i personifikacija promjena;

d) dogovoriti zajedničku listu za Skupštinu i mjesnu samoupravu. Taštine ostaviti doma, ako ne može drugačije onda listu poredati ždrijebom. Mjesta ima za sve dobronamjerne i na listama za vijeća gradskih četvrti;

e) definirati konkretan dinamički plan pretkampanje sa svim sadržajima (protesti, tribine, kvartovske akcije, fundraising kampanje…)

f) ustanoviti plan promjena (najvažnije poteze i odluke oko kojih platforma može postići konsenzus) koje će biti poduzete u prvih 6 mj., prvoj i drugoj godini mandata kako bi se nakon izbora moglo odmah pristupiti poslu.

Tko god misli da se protestima jednom mjesečno na Trgu, na kojima “nema mjesta političarima i strankama” može postići bolje i više, taj stvarno nema ozbiljne namjere, a ni ozbiljne šanse da išta mijenja. Promjene mogu i moraju osigurati Zagrepčani. A mi drugi možemo pomoći ako nas trebaju.

Zagrepčani, sretno!”, napiso je Beus Richemberg na Facebooku.