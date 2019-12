KOLINDA IZGUBILA I U VUKOVARU: Škoro je predsjednici ukrao cijelu Slavoniju – u HDZ-u imaju razloga za zabrinutost

Miroslav Škoro je prema neslužbenim rezultatima Državnog izbornog povjerenstva skupio najviše glasova u svih pet slavonskih županija, a najveću prednost ostvario je u Vukovarsko-srijemskoj županiji, inače izbornoj ‘utvrdi’ HDZ-a

U Državno izborno povjerenstvo od 19 sati pristižu rezultati s biračkih mjesta u cijeloj Hrvatskoj. Iako se najčešće ističu rezultati na razini cijele zemlje, vrijedi vidjeti i kako su glasovale regije. Apsolutnu pobjedu na istoku Hrvatske odnio je Miroslav Škoro, što je veliko iznenađenje, ali i šok za predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović i HDZ.

Naime, u Osječko-baranjskoj županiji je Škoro uzeo 35,66 posto glasova, a Kolinda 26,71 posto. U Brodsko-posavskoj županiji Škoro vodi s 33,98 posto, a Kolinda je iza njega s potporom od 30,84 posto. Slična je situacija i u Virovitičko-podravskoj županiji, gdje Škoro ima 32,63, a Kolinda 31,15 posto potpore. U Požeško-slavonskoj Škoro ima 36,62, a predsjednica 30,16 posto birača.

No, najveće iznenađenje su rezultati iz Vukovarsko-srijemske županije. Naime, tamo je Škoro ostvario 35,15 posto, naspram predsjednice koja je skupila “samo” 30,18 posto glasova. Prije pet godina sadašnja je predsjednica imala gotovo 50 posto podrške.

Velik je to udarac za predsjednicu, koja je, unatoč brojnim gafovima, tijekom cijele kampanje isticala Vukovar i njegove građane te izjavljivala kako bi trebalo dodatno ulagati u grad, ali i ljude. I ranijih je godina predsjednica bila rado viđen gost u Vukovaru. Održavala je emotivne govore u kampanjama i na obljetnicama pada Vukovara, često naglašavala kako je potrebno dodatno osnaživati i razvijati krajnji istok zemlje.

Miroslav Skoro vodi u svih 5 slavonskih zupanija. Sve redom crni labudovi. Kakva je to poruka za @AndrejPlenkovic? #N1info #izbori2019 — mila moralic (@mila_moralic) December 22, 2019

Okrenuli leđa Kolindi, ali i Penavi

No, čini se kako to nije bilo dovoljno. Naime, tradicionalno HDZ-u nastrojeni Vukovarci okrenuli su leđa njihovoj kandidatkinji i aktualnoj predsjednici, bez obzira na to što je njihov gradonačelnik, Ivan Penava dao podršku Kolindi u predizbornoj kampanji. Ranije se nagađalo kako bi on trebao biti dio njenog izbornog stožera, ali se to na kraju nije ostvarilo.

No, prvi čovjek njenog stožera je Ivan Anušić, osječko-baranjski župan, šef županijskog HDZ-a, čovjek koji dobro kotira unutar HDZ-a i kojeg je predsjednica nekoliko minuta hvalila u Osijeku. Čini se kako je njegovo djelovanje u demografski opustošenoj Slavoniji bilo samo dodavanje ulje na vatru predsjedničinog poraza na istoku.

Iako je u kampanji bilo riječi i o demografiji, pitanje je jesu li te poruke bile ispravno upućene. Naime, iz Slavonije se proteklih godina iselilo gotovo 200.000 ljudi, a oni koji su ostali dosad su čvrsto branili politiku HDZ-a u kojemu je bilo i dosta govora o demografskom i gospodarskom napretku. No, čini se kako je i onima, koji iz bilo kojeg razloga nisu otišli, dosta priče koja je, u biti, bila aktualna i prije pet godina te na kojoj je predsjednica gradila svoj prvi mandat. No, čini se kako ga nije gradila na jakim temeljima, jer ista priča ne drži vodu kada se u periodu od pet godina, prema sudu građana, ništa nije dogodilo.

TKO BI NJU OČEKIVAO? Škori je u stožer došla bivša misica poznata po tome što je braniteljima ‘šatorašima’ donijela janjetinu

Prljava kampanja Škorinih pristaša

HDZ definitivno ima razloga za zabrinutost. Škoro se u kampanji podosta štedio od kritika Kolinde, no to nisu radili ljudi bliski njegovoj kampanji. Među prominentnijima je desničarski novinar Velimir Bujanec, koji je nekoć podržavao predsjednicu, ali je, zamjerivši joj “ljevičarenje”, prešao na stranu Miroslava Škore te je održavao njegovu kampanju aktivnom. Danas je napao nesuđenog člana Kolindinog stožera i vukovarskog gradonačelnika, Ivana Penavu za to što “domaći Srbi i oni ‘uvozni'” dolaze na glasovanje u Borovo Naselje i daju svoj glas Kolindi Grabar Kitarović. Na kraju je zaključio kako je “odradio sa SDSS-om”.

Kolindin pad je bio očekivan

Unatoč tome, otpočetka je bilo jasno kako će joj uzeti veliki broj birača, poglavito onih nezadovoljnih njenim mandatom i sadašnjim stanjem u HDZ-u. Već ranije su politički analitičari isticali kako bi ovakvi rezultati mogli izazvati politički potres unutar HDZ-a, no nitko nije mogao ni pomisliti da će Škoro “ukrasti” Slavoniju, a pogotovo Vukovar, grad koji ima veliko simboličko značenje u demokršćanskoj politici HDZ-a.

Što sad? Ovisno o rezultatima izbora, čak i da Škoro ne uđe u drugi krug, Andreju Plenkoviću se opasno trese stolica šefa stranke, a potencijalno i premijera. Naime, nakon svojevrsnog debakla na europarlamentarnim izborima, gdje se SDP po broju mandata (četiri) izjednačio s HDZ-om te sada kada Zoran Milanović uvjerljivo vodi po ukupnom broju glasova, a Škoro puše za vrat Kolindi i ima nadmoć u Slavoniji, opravdan je strah za ishod parlamentarnih izbora koji bi se trebali održati u drugoj polovici 2020.

Sadašnja situacija nije posljedica djelovanja “crnog labuda”, već cijelog jata crnih labudova koji djeluje unutar HDZ-a u struji kontra Plenkovića, a samim time i Kolinde Grabar Kitarović.

OBJAVILI NAVODNE REZULTATE GLASOVANJA U DIJELU DIJASPORE: Napisali da jedan kandidat premoćno vodi i napravili pomutnju