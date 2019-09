KOLINDA ISPROBALA SIMULATOR HELIKOPTERA, ŠEF BOLNICE JU POHVALIO: ‘Pacijent je zdrav, transport je uspio’

Predsjednica Grabar Kitarović u Klinici Cleveland u simulatoru bolničkog helikoptera pružila je pomoć lutki-pacijentu, predsjednik Uprave spomenute klinike, Tomislav Mihaljević, pohvalio ju je

Predsjednica Republie Kolinda Grabar Kitarović u višednevnom je posjeetu Sjedinjenim Američkim Državama. U Clevelandu je održala govor na konferenciji Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka.

Na gala-večeri u sklopu konferemncije bilo hje petstotinjak uzvanika, mahom znanstvenika, umjetnika i biznismena sa svih strana SAD-a. Predsjednica im je poručila kako očekuje da budu poticatelji i promicatelji suradnje i razmjene znanja, kako na području gospodarstva, tako i na svim drugim područjima koja su preduvjet gospodarskog razvoja, javlja RTL.

Predsjednica pružila pomoć lutki-pacijentu

“Tako je zadivljujuće da ste uspjeli u tako kompetitivnim društvima. Mislim da to dokazuje da su, kao prvo, Hrvati velik narod, ali kao drugo, da se kod kuće moramo riješiti korupcije i nepotizma, jer vi koji sjedite za ovim stolovima i uspjeli ste diljem svijeta niste imali veze u društvima u koja ste došli”, poručila im je na engleskom hrvatska predsjednica.

Mnogo zanimljiviji nastup predsjednica je imala uoči gala-večere kada je posjetila kliniku Cleveland koja sa 66 tisuća zaposlenih u 16 bolnica diljem SAD-a te nekoliko u svijetu godišnje brine o osam milijuna pacijenata. U toj se klinici dnevno izvede i do tisuću različitih zahvata. Grabar Kitarović nije izvela nijedan iako joj je omogućeno da uđe u operacijske dvorane gdje je, zbog zaštite pacijenata, televizijske ekipe s kamerama nisu smjele pratiti. No, zato su je snimale u simulatoru bolničkog helikoptera gdje je pružala pomoć lutki-pacijentu. Sve to omogućio joj je Tomislav Mihaljević, predsjednik Uprave Klinike Cleveland i, štpno bi rekli, čovjek koji je naše gore list. On je Kolindu Grabar Kitarović nahvalio.

“Možemo simulirati sva moguća stanja koja pacijenta mogu zadesiti tijekom transporta helikopterom. Gospođa predsjednica je bila izvanredna. Pacijent je zdrav, transport je uspio i, evo, nadam se da je to bilo ilustrativno”, kazao je.

