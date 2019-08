KOLINDA I ŠKORO DOBIVAJU KONKURENCIJU? Javio se bivši HSP-ovac: ‘Nema ozbiljne desnice i to me motivira’

Đapić je na prošlim predsjedničkim izborima podržao Grabar Kitarović, a pohvalio se kako je Škoru prije desetak godina pobijedio na izborima za gradonačelnika Osijeka

Već je poznato da će se za glasove birača s desnog spektra boriti aktualna predsjednica Kolinda Grabar Kitarović i Miroslav Škoro, no danas je stigla i vijest o još jednom potencijalnom kandidatu – Anto Đapić RTL-u je potvrdio da razmišlja o kandidaturi.

Bivši HSP-ovac tvrdi da desnica još nema pravog kandidata.

Konačnu odluku donijet će najesen

“Mogu danas kazati da nema kandidata desnice do sada, i da me to ne samo motivira već i obavezuje o možebitnoj kandidaturi”, rekao je za RTL Danas predsjednik stranke Desno.

Kaže kako će definitivnu odluku donijeti najesen kada se očekuje i odluka zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića o kandidaturi.

“Hrvatskoj treba, ponovno ću reći, moderni novi Tuđman, čovjek koji ima viziju, koji ima odlučnosti, hrabrosti, djela, a ne isprazne fraze. Ovo su sve drugo frazeri”, kazao je Bandić.

