KOLINDA GRABAR KITAROVIĆ OBJAVILA KANDIDATURU: ‘Hrvatska po mjeri svih – to je moj cilj, to je moja dužnost, to je dužnost svih nas’

Predsjednica se osvrnula i na svoje aktivnosti u prethodnom mandatu

Kao što je i bilo najavljeno, predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović danas je na Pantovčaku obznanila svoju kandidaturu za nadolazeće predsjedničke izbore. No, umjesto uobičajene konferencije za medije, riječ je bila o njezinom obraćanju javnosti zbog toga što pitanja novinara nisu dopuštena.

“Danas objavljujem svoju kandidaturu za predsjednicu Republike Hrvatske. Sada tražim vaše povjerenje za drugi mandat”, rekla je na početku svog obraćanja.

“Pet godina živim licem u lice s Hrvatskom. Obnašam dužnost predsjednice Republike zajedno s vama, odgovorno i ponosno. Vaše povjerenje – moja je snaga!”, poručila je predsjednica biračima.

Prekinuta pljeskom

Njezin govor je nekoliko puta prekinut pljeskom okupljenih na Pantovčaku.

“Odluku o ponovnoj kandidaturi objavljujem u želji da nastavimo put zajedništva i bolje Hrvatske”, rekla je Kitarović te zahvalila svima koji joj daju podršku, a posebice je istaknula HDZ bez čijih članova “danas ne bih niti bila predsjednica”.

“Hrvatska po mjeri svih – to je moj cilj, to je moja dužnost, to je dužnost svih nas”, zaključila je.

U svom daljnjem govoru osvrnula se na prethodni mandat i pobrojila svoje aktivnosti koje je dosad činila. Istaknula je jačanje međunarodnog položaja, povezivanje s iseljeništvom te negativan stav prema totalitarnim režimima i razgovore s poduzetnicima iz Hrvatske i diljem svijeta. Tvrdi kako je uvijek otvarala prostor za one koji šire optimizam i koji potvrđuju da Hrvatska može bolje.

Hrvati u BiH ostaju njezina briga

Predsjednica je rekla kako će svoj izborni program objaviti uoči izborne kampanje, No, nabrojila je nekoliko točaka. Prva od njih je očuvanje hrvatske obitelji. Naglasila je kako je ono što su čuvali hrvatski branitelji temelj da se gradi budućnost. Dodala je kako će kao vrhovna zapovjednica nastaviti jačati državnu sigurnost te će nastaviti poticati opremanje vojske i policije. Dodala je kako će demografska i ekonomska politika i obrazovanje morati biti u interesu očuvanja obitelji, naroda i države.

“Plaće mogu i moraju rasti”, zaključila je Kitarović dio svog govora vezan uz jačanje ekonomskog razvoja. “Nema razloga da prosječna plaća u Hrvatskoj uskoro ne bude 7500 kuna. Neke lokalne jedinice su to dostigle, pokušajmo postići to na državnoj razini. Pokušajmo zadržati mlade. Monetarna politika HNB-a i kreditna politika banaka mogu i moraju više pogodovati hrvatskom gospodarstvu, hrvatskom stanovništvu i središnjoj državi. U suradnji sa stručnjacima, predložit ću potrebne mjere.”

Predsjednica se osvrnula i na Hrvate u BiH rekavši kako oni “ostaju moja posebna briga – i to im obećavam.” Dodala je kako su Hrvati jamac europskog identiteta BiH. Osvrnula se i na iseljenike, poželjevši što više stipendija za obrazovanje mladih u svijetu te njihov povratak i zapošljavanje u Hrvatskoj.

Vjeruje u Hrvatsku

Dodala je kako će pokrenuti raspravu o reformi pravosuđa kako bi se skratilo trajanje sudskih postupaka do pravomoćnosti presude. “Mučno je gledati kako naše pravosuđe pogoduje nepravdi.”

“U narednih pet godina ponosno i odgovorno predstavljat ću Hrvatsku i sve njene ljude zato što vjerujem u Hrvatsku”, zaključila je svoj govor uz gromoglasni pljesak.