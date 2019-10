KOLINDA GRABAR KITAROVIĆ OBJAVILA KANDIDATURU: ‘Hrvatska po mjeri svih – to je moj cilj, to je moja dužnost, to je dužnost svih nas’

Predsjednica se osvrnula i na svoje aktivnosti u prethodnom mandatu

Kao što je i bilo najavljeno predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović danas je na Pantovčaku obznanila svoju kandidaturu za nadolazeće predsjedničke izbore. No, umjesto uobičajene konferencije za medije, radit će se o njenom obraćanju javnosti zbog toga što p

“Danas objavljujem svoju kandidaturu za predsjednicu Republike Hrvatske. Sada tražim vaše povjerenje za drugi mandat”, rekla je na početku svog obraćanja.

Njen govor je nekoliko puta prekinut aplaudiranjem okupljenih na Pantovčaku.

“Odluku o ponovnoj kandidaturi objavljujem u želji da nastavimo put zajedništva i bolje Hrvatske”, rekla je Kitarović te zahvalila svima koji joj daju podršku, a posebice je istakla HDZ bez čijih članova “danas ne bih niti bila predsjednica”.

“Hrvatska po mjeri svih – to je moj cilj, to je moja dužnost, to je dužnost svih nas”, zaključila je.

U svom daljnjem govoru osvrnula se na prethodni mandat i pobrojala svoje aktivnosti koje je dosad činila. Istaknula je jačanje međunarodnog položaja, povezivanje s iseljeništvom te negativan stav prema totalitarnim režimima i razgovore s poduzetnicima iz Hrvatske i diljem svijeta. Tvrdi kako je uvijek otvarala prostor za one koji šire optimizam i koji potvrđuju da Hrvatska može bolje.