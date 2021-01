KOLINDA GRABAR KITAROVIĆ O OPOZIVU TRUMPA: ‘Evidentno da će se pokrenuti interpelacijski postupak, a postoje još i dvije opcije’

Bivša predsjednica i veleposlanica, Kolinda Grabar Kitarović komentirala je opoziv američkog predsjednika Donalda Trumpa

Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović komentirala je opoziv američkog predsjednika Donalda Trumpa te je rekla da se ne osjeća ugodno gledajući fotografije vojnika koji leže i čuvaju Kongres. Smatra da je 6. siječnja zakazala policija koja čuva Kapitol jer su postojale najave da će se dogoditi napad.

“Do sada se izbjegavala militarizacija Kongresa bez obzira što su pred 6. siječnja postojala upozorenja, posebno iz jednog ureda Tajne službe u Virginiji, koji je naveo da će se 6. siječnja dogoditi upravo što se dogodilo, FBI je to podijelio s drugima, međutim očito je zakazala policija koja osigurava Kapitol”, rekla je za Dnevnik Nove TV.

Smatra da će Donji dom Kongresa izglasati rezoluciju o interpelaciji za opoziv, no to ide u Senat gdje treba imati dvije trećine glasova nazočnih senatora. “Ne očekujem da će biti opozvan do 20. siječnja kad je inauguracija”, kazala je te dodala kako je evidentno da će se pokrenuti interpelacijski postupak jer se predviđa da će do 20 Republikanaca glasati za interpelaciju. Dalje smatra ako interpelacije prođe ne znači da će Trump biti opozvan jer neće biti vremena.

TRUMP BI MOGAO IZLETJETI IZ BIJELE KUĆE RANIJE NEGO JE OČEKIVAO: U tijeku je rasprava o opozivu za koji će glasati i neki republikanci

‘Jasno je da je sve polarizirano’

Grabar Kitarović dodaje da postoje još dvije mogućnosti – mogućnost krivičnog gonjenja i mogućnost civilne građanske parnice koju treba pokrenuti državni odvjetnik. Ističe da je jasno kako je sve polarizirano. Također, dodala je kako je Republikanac Jordan rekao da se radi o političkom potezu koji je osvetoljubiv te su se nametnula pitanja koja će odjeknuti u američkoj javnosti – poništen je prvi amandman, odnosno sloboda govora te sve što je predsjednik napravio. “Pitanje je kad će se to poništavanje proširiti na sve ostalo”, rekla je.

Bivša predsjednica smatra da rezultat interpelacije ne može biti samo povlačenje iz ureda, već i zabrana kandidiranja za bilo kakvo obnašanje javne dužnosti u SAD-u.

“Joe Biden svjestan je da je 6. siječnja, kad su se potvrđivali rezultati glasovanja elektora 139 zastupnika u zastupničkom domu, Republikanaca, glasovalo protiv i osam senatora. On s tim ljudima mora raditi”, kaže Grabar Kitarović te ističe da on ne može rušiti mostove nego ih mora graditi. “On želi biti predsjednik pomirenja i procesa zacjeljivanja podjela u društvu”, kazala je te dodala kako su prioriteti Joea Bidena pandemija i gospodarska situacija te međunarodni odnosi, to jest, djelovanje Rusije i Kine.

Grabar Kitarović dodaje kako Biden navodno ima planove da već u prvoj godini mandata sazove sastanak demokratskih država te se nada kako će Hrvatska i hrvatski predsjednik biti pozvani. Također, optimistična je što se tiče djelovanja američkih institucija za koje smatra da su stabilne i neovisne o političkoj vlasti. Za kraj, ipak ističe kako su podjele duboke.

ZAPOČINJE PROCES ZA TRUMPOVU SMJENU: Za svega tjedan dana mu ističe mandat, ali mnogima to nije dovoljno brzo