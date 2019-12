KOLINDA GRABAR KITAROVIĆ NA VELIKOM SKUPU U SPLITU: ‘Nisam salonska političarka. I dabogda svi hrvatski političari bili korumpirani kao ja’

‘Priznajem, nisam savršena, imala sam grešaka, ali tvrdim kada su bili u pitanju državni interesi Republike Hrvatske niti jedna od tih grešaka nije ugrozila nacionalne interese niti sigurnost zemlje jer to nikada ne bih dopustila’, rekla je Kolinda Grabar Kitarović na predizbornom skupu u Splitu

Predsjednička kandidatkinja HDZ-a i aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović zaključila je u nedjelju obilazak Splitsko-dalmatinske županije predizbornim skupom u Splitu te poručila da nije salonska političarka već predsjednica koja ima svoje osjećaje, vrijednosti i ljubav prema ljudima.

“Priznajem, nisam savršena, imala sam grešaka, ali tvrdim kada su bili u pitanju državni interesi Republike Hrvatske niti jedna od tih grešaka nije ugrozila nacionalne interese niti sigurnost zemlje jer to nikada ne bih dopustila”, rekla je Grabar-Kitarović na skupu održanom u rukometnoj dvorani na Gripama.

‘Milanović nije trošio EU novac, ali je trošio na jastoge’

Govoreći o prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu rekla je da je bio vizionar i državnik koji ih je naučio puno toga, a od svih njegovih vizionarskih govora u posebnom sjećanju joj je ostalo kada je, poslije dolaska vlaka slobode u Split, upitao: “Što vam još mogu obećati? i dobio odgovor: “Vukovar”.

“Najveća mi je vrijednost u životu lojalnost, a neki je ovih dana dovode u pitanje. Kada je počeo rat u Hrvatskoj nije me zanimala američka viza ostala sam u zemlji jer tu je moj narod. Neću dopustiti da moju lojalnost dovode u pitanje neki koji su tamburali po Americi krajem osamdesetih i početkom devedesetih niti oni koji su rekli da je Hrvatska slučajna država i oni koji su poslali hrvatske specijalce na hrvatske branitelje”, poručila je Grabar Kitarović.

Rekla je i da Zoran Milanović dvije-tri godine nije ulagao u Hrvatsku novce koje je dobio od EU, a njoj su, kaže, u EU rekli da smo najgori od najgorih. Zato je trošio novce za svoje jastoge, rekla je i dodala da se to više ne smije dogoditi.

Kršćanska narav joj nalaže da posjećuje zatvorenike

Govoreći o pjevanju i kolačima smatra da joj je kršćanska narav takva da joj nalaže da posjećujem zatvorenike i sve ostale te je dometnula: “Dabogda svi hrvatski političari bili korumpirani kao ja”.

“Hrvatska je kaskala za ostalim državama. U recesiji smo bili tri godine duže nego drugi, imali smo 70 milijardi duga, beznađe, tvrtke koje su ulazile u stečaj zbog zakona, silne ljude na burzi rada. To više nisam mogla gledati. I onda smo odlučili reći ‘ne’ takvoj Hrvatskoj i krenuli smo u novu Hrvatsku. Pitaju me danas jesam li ispunila obećanja. Uglavnom jesam. Smanjila sam proračun na Pantovčaku. Ostvarili smo neke stavke više nego sto posto”, poručila je.

Govoreći o demografiji upitala je zašto ne bismo imali fond koji bi omogućavao da mladi ljudi koji su u braku dobiju kredit kojeg bi sufinancirala država. Predložila je da se obitelji nakon što dobije troje djece oprosti 30 posto kredita, a za peto i svako sljedeće da im se u potpunosti oprosti kredit.

I Lovro Kuščević joj bio u pratnji

“Večeras vam nudim optimizam umjesto jadikovki, zajedništvo umjesto podjela, rad umjesto ljenčarenja. To sam ja, to ste vi, to je naša Hrvatska. Ne želim crvene tepihe i državne zrakoplove. Želim da budete sretni i zadovoljni, da ostanete živjeti u Hrvatskoj. Vjerujem da Hrvatska zna. Imamo put koju su zacrtali hrvatski branitelji svojom žrtvom”, rekla je.

“Živio naš Split, naša Dalmacija i voljena Hrvatska”, zaključila je na kraju Grabar-Kitarović te potom s aktivistima, ali i svim prisutnima otpjevala pjesmu “Moja domovina”, a zatim, kako je sama rekla, svoju najdražu pjesmu “Cesarica” od Olivera Dragojevića.

U pratnji Grabar-Kitarović bili su Damir Krstičević, Andro Krstulović Opara, Blaženko Boban, Branko Bačić, Ante Sanader i Lovro Kuščević.

