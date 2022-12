Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović gostovala je na N1 televiziji, gdje je komentirala nastup naše nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Kataru.

Sjajnim je uspjehom ocijenila činjenicu da je Hrvatska dva prvenstva zaredom postigla veliki uspjeh na Svjetskom prvenstvu. "Dobivam ovacije iz Dohe, kažu da smo nacija od manje od četiri milijuna stanovnika, a postigli smo fantastičan uspjeh", rekla je Grabar Kitarović.

Komentirala je i stanje s navijačima u Kataru. "Sudeći po tome kakva je bila situacija na utakmici Francuska-Maroko, bilo je jako, jako puno Marokanaca i neće nam biti lako", rekla je bivša predsjednica.

Iscrpljeni od emocija

Upitana kako je doživjela utakmicu s Argentinom, rekla je da su svi bili razočarani i iscrpljeni od emocija. "Kasnije smo vidjeli da cijela Hrvatska slavi, pa smo i mi malo slavili. Treba biti ponosan na Vatrene. Na ovakvim natjecanjima, gdje je u igri jako puno novca, sve uglavnom ide u prilog velikima. Bojala sam se suđenja i situacija u kojima loše odluke demoraliziraju naše igrače. Toga sam se bojala. A ako se nešto slično dogodi i na utakmici s Marokom, poručujem im da izdrže do kraja, oni su ekipa s timskim duhom, osjećajem ponosa prema svojoj državi i narodu i to je ono što ih treba držati do kraja", rekla je bivša predsjednica.

Rekla je da se ne može više kupiti dresova hrvatske reprezentacije jer ih nije dovoljno proizvedeno. "Treba ipak malo više vjerovati u nas. To je jedan od načina koji pokazuje kako se razmišlja o takvim natjecanjima i nama", rekla je bivša predsjednica.

"Ono što mi stalno ističu u Kataru, od Rusije smo upravo predsjednik Macron i ja promijenili dvije stvari. Ranije je bilo da nema nacionalnih boja ni navijanja, to smo promijenili upravo predsjednik Macron i ja od Rusije, kao i odlazak u svlačionicu. I on je sada otišao u svlačionicu i čestitao igračima", rekla je Grabar Kitarović.