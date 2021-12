Tek što je trebao krenuti u posjet Travniku i Novoj Biloj, Zoran Milanović je otkazao svoj put u Bosnu i Hercegovinu. S Pantovčaka su kao razlog naveli sigurnosni problem, no još uvijek nije poznato o čemu se radi. Sigurnosno-obavještajna agencija šuti, kao i Vlada.

Neslužbeno se jedino doznaje da je to bila osobna odluka predsjednika te da je sigurnosna služba procijenila da je atmosfera u BiH previše negativna, što u medijima, što na društvenim mrežama.

"A sigurno da je to ozbiljna stvar kad jedan državnik dolazi u jednu državu, a da ne može doći iz sigurnosnih razloga", rekao je organizator Marinko Matošević, dok je njegov kolega Anto Spajić dodao: "To je žalosno za sav narod središnje Bosne da je predsjednik jedne susjedne države, jedne prijateljske države onemogućen da dođe. Ja mislim da je to više nego katastrofa."

Reakcija raje ili plan iz Sarajeva?

Iz direkcije za koordinaciju policijskih tijela u BiH tvrde da njihove službe nisu imale informacije o tome da bi Milanović mogao biti ugrožen. "Moglo se pročitati svakakvih komentara, prijetećih, ovakvih onakvih, tako da imajući u vidu sve to, sad s vremenske distance koja je par sati mogu reći da nisam pretjerano iznenađen", komentirao je Feliks Vidović, ministar unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona.

Negativni komentari su uglavnom posljedica Milanovićevih izjava o genocidu u Srebrenici. Ako se pita Hrvatski narodni sabor, vlasti u Sarajevu pokušavaju diskreditirati političko vodstvo Hrvatske, kako bi spriječile promjene izbornog zakona.

Štogod je razlog, napada na političare, doduše domaće, u BiH je već bilo. "Ja sam prije četiri godine izbjegao ubojstvo na cesti, jer se nekima usklopilo da bi trebali neke zakone donijeti ,a računali su da će moje ukazivanje biti prepreka da zakoni stupe na snagu", prisjetio se za Dnevnik.hr Marinko Čavara, predsjednik Federacije BiH.

'BiH još uvijek nije uređena ni sigurna'

Iako je ovo prvo otkazivanje posjeta BiH, Zoran Milanović nije jedini hrvatski predsjednik koji je ostao kod kuće. Novinarka Ivana Petrović prisjetila se posjeta Sarajevu bivše predsjednice Kolinde Grabar Kitarović.

"Večer prije kad je trebala doputovati SOA ju je doslovno skinula s aviona za Sarajevo, nju i izaslanstvo. Izaslanstvo BiH ju je već bilo čekalo u zračnoj luci, ali ona nije došla, došla je sljedeći dan. U pitanju su bili sigurnosni razlozi, koji točno - nikad nismo saznali", rekla je Petrović.

Ako se pita građane, problema nema. No, umirovljeni general HVO-a Ilija Nakić tvrdi da sporadičnih incidenata ima, iako se tenzije ne osjećaju. Prokomentirao je i Milanovićev nedolazak.

"Mi smo iščekivali dolazak predsjednika s jednom radošću. Šalje se poruka, prije svega kada govorimo van BiH, da BiH još uvijek nije uređena i nije sigurna. Ako mi ne možemo jamčiti sigurnost predsjednika iz susjedstva, postavlja se pitanje u kakvom društvu živimo", zaključio je Nakić.