KOLINDA I PLENKOVIĆ ĆE IMENOVATI VELEPOSLANIKE PRIJE NEGO MILANOVIĆ PREUZME KORMILO? ‘Ovo je nepoštena podvala!’

Postoji pretpostavka da je jedno od veleposlaničkih mjesta Beograd, a premijer Andrej Plenković tamo želi poslati Hidajeta Biščevića

Vlada je poslala zahtjev za hitnim sazivanjem saborskog Odbora za vanjsku politiku koji bi iduća dva tjedna trebao raspraviti imena novih veleposlanika. Te osobe bi zatim predsjednica u odlasku Kolinda Grabar-Kitarović imenovala prije nego što njezinu dužnost na Pantovčaku preuzme izabrani predsjednik Zoran Milanović.

Joško Klisović, SDP-ov saborski zastupnik i potpredsjednik Odbora za vanjsku politiku u Hrvatskom saboru, je tu informaciju potvrdio Večernjem listu. On kaže kako u ovom trenutku do članova odbora još nije došao popis veleposlanika i mjesta na koje bi oni trebali ići. No, tu je pretpostavka da je jedno od mjesta Beograd, a premijer Andrej Plenković tamo želi poslati Hidajeta Biščevića.

GOSTI UŽIVALI NA PANTOVČAKU: Kolinda upriličila svečanu večeru povodom EU predsjedanja i održala govor

‘Nepoštena podvala’

“Ovo je jedna potpuno nepromišljena i nepoštena podvala jer se njome predsjedniku države koji je sukreator vanjske politike želi onemogućiti sudjelovanje u donošenju odluke. I to mjesec dana prije nego novi predsjednik mora stupiti na dužnost”, kazao je Klisović.

SDP-ovac Klisović najavio je da će zastupnici iz njegove stranke pokušati opstruirati sjednicu odbora tako što se na njoj ne planiraju pojaviti pa je pozvao i druge oporbene zastupnike, ali i članove odbora da učine isto i odupru se Vladinoj inicijativi. Da se pri primopredaji vlasti takve stvari ne bi trebale raditi smatra i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac, također član Odbora za vanjsku politiku. Ipak, Pupovac će sudjelovati i na odboru poduprijeti imenovanje ako bude riječi o većem broju diplomata, a ne o samo o jednom.

OČI UPRTE U KOLINDU: Ima li nešto u intrigantnoj priči koja kruži kuloarima? Odluči li se angažirati na taj način Plenković neće biti sretan

‘Imenovanje Biščevića neće biti provokacija nego rutina’

Večernji list je na ovu temu razgovarao s izvorom koji ima veliko diplomatsko iskustvo. On također smatra da je riječ o Hidajetu Biščeviću, no ističe da je on profesionalni diplomat pa zbog toga smatra da se njegovo imenovanje u ovom trenutku ne može smatrati provokacijom nego rutinom.

“Da je riječ o nekom političaru, to ne bi bilo fer u ovoj situaciji. Izjave koje dolaze od oporbe su preventivna paljba da se među veleposlanike ne bi još netko pokušao progurati”, smatra on.

NEMA PROGRAM, A HDZ-OVOJ VLADI ĆE BITI ‘NAJBOLJI PRIJATELJ’: Ne želim kvariti zabavu, ali predsjednik sa stavom nema stav ni o čemu