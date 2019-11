KOLINDA BRANI SVOJ SPORNI POSJET SAD-u, A IMA I PORUKU ZA BEOGRAD: ‘Napadi na mene su mobing, a Srbiji neću dopustiti da nas šamara!’

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović rekla je danas kako je njezin, za neke medije i političare sporni nedavni posjet SAD-u, bio službeni kako bi doznala više o vanjskoj politici novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa te pozicionirala Hrvatsku kao tvorca politike, rekla je u emisiji HTV-a ‘Iza zavjese’.

“Put je bio, apsolutno, službeni. To je bio radni posjet SAD-u”, rekla je Grabar-Kitarović u intervjuu reagirajući na dvojbe oko karaktera posjeta SAD-u, što je bio i povod za tri prijave Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa.

‘Održala sam 20-ak formalno dogovorenih sastanaka s kongresmenima, političarima, think tankovima, nevladinima udrugama, prijateljima hrvatske, poznanicma koji su vrlo utjecajni u američkoj politici’, rekla je Grabar Kitarović.

Ona je kazala kako je u SAD-u nastojala utvrditi kakva će biti vanjska politika novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa, čije se odrednice ne znaju, kao i pozicionirati Hrvatsku prema toj politici.

‘U tom konstantnom periodu rada uvidjela sam kako politika Trumpove administracije neće smatrati istok Europe niti Hrvatsku kao o neki veliki prioritet. Mi nemamo rat, nema turbulencija, fokusirat će se na Irak, Iran i druga krizna žarišta, zato treba staviti naglasak na jugoistok Europe jer ako SAD izgubi fokus još više će se zakomplicirati odnosi među zemljama’, rekla je Grabar Kitarović.

‘Želim pozicionirati Hrvatsku kao lidera’

“Svrha mojeg puta je bila iskoristiti sva ona poznanstva koje sam stekla kroz godine rada, kako u Americi, tako i u međunarodnoj diplomaciji, kako bih s njima porazgovarala upravo o tome što možemo očekivati, ali prije svega pozicionirala Hrvatsku kao lidera, kao nekoga tko će sudjelovati u stvaranju politike, a ne da uvijek budemo reaktivni i da čekamo da netko nešto napravi pa da se mi tome prilagođavamo”, rekla je Grabar-Kitarović.

U Americi je sa sugovornicima, kaže, razgovarala i o susjedima i njihovim integracijama, fokus je bio na na ukidanju vize za hrvatske državljane, izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i o potencijalu ulaganja u Hrvatsku, kao o i obrambenoj suradnji i NATO-u.

Predsjednica je i pojasnila zašto nisu objavljeni detalji njenog putovanja. ‘Prije nego što sam otišla na put, objavili smo da idem na službeno putovanje. Usput budi rečeno, kad sam išla na privatna putovanja, i to smo objavljivali i uvijek sam to pokrivala privatnim sredstvima. Objavili smo, međutim nismo objavili neke detalje jednostavno zato što kad idete na takav tip razgovora uvijek se nađe netko tko nije sklon Hrvatskoj i tko vam onda želi, a priori, osujetiti plan putovanja i minirati neke od sastanaka i ideja koje želite izložiti’, rekla je predsjednica.

Mediji joj žele nametnuti agendu?

Način na koji je javnost reagirala na isprva neobjašnjeno putovanje u SAD, predsjednica je, kaže, doživjela kao svojevrsno zlostavljanje na radnom mjestu. ‘Sve ovo što se događalo, ja sam, iskreno, počela doživljavati kao mobing. Dakle, sve nekakva ‘afera’ za ‘aferom’ koje nemaju smisla. Imam dojam da mediji meni žele nametnuti agendu ili me zaustaviti u mom radu. Imam dojam da dijelu medija, dijelu analitičara smeta ta nacionalna suverenistička politika koju vodim’, rekla je predsjednica.

Tijekom cijelog susreta s predsjednicom je bio djelatnik veleposlanstva, a ne veleposlanik iako je ovo njeno putovanje bilo najavljeno. ‘Veleposlanik je donio procjenu da je bolje da bude na godišnjem odmoru od 15. prosinca do 8. siječnja, a čula je kako je za to vrijeme bio sa svojom ženom u Bruxellesu.

Sama diplomacija, smatra predsjednica, treba korjenite promjene. ‘Kirurški zahvati trebaju našoj diplomaciji od koje jedan dio ne radi svoj posao. Kao što sam nebrojeno puta isticala, imamo sjajnih diplomata koji se jako trude, ali ima i onih kojima nije mjesto u diplomaciji. Nadam se da ćemo sljedećeg tjedna zajedno s premijerom i ostalima početi donositi promjene i reformirati tu našu diplomatsku službu’, kaže predsjednica.

Neće Srbiji dopustiti da šamara Hrvatsku

Odnosi sa Srbijom, očigledno, u zadnje vrijeme nisu najbolji, no Grabar Kitarović tvrdi kako Hrvatska prema susjednoj zemlji vodi prijateljsku politiku, ali da neće dopustiti ‘šamaranja’. Rekla je i kako odgovorno tvrdi da u Hrvatskoj ustaštva nema te da u našem Saboru nema zastupnika poput onih u srpskom parlamentu, koji kažu da je zapadna granica Srbije kod Karlovca i Karlobaga.

‘Mi u Srbiji želimo imati partnera, ali iskrenog partnera s kojim ćemo rješavati otvorena pitanja, a do onih teških pitanja još nismo ni došli. Ona će se pojaviti kasnije tijekom pregovora, međutim Srbija treba promijeniti svoju retoriku jer to nikome ne pomaže. I ako oni misle da će optuživanjem Hrvatske za ustaštvo prije ući u EU, varaju se’, rekla je.

Dotakla se i pitanja domjenka Srpskog narodnog vijeća te kazala kako, i da je bila u zemlji, na njega ne bi otišla.

‘Ja na taj domjenak ne bih otišla u svakom slučaju zato što se on posljednjih godina pretvorio u politički miting koji je kontraproduktivan i koji umjesto da radi na zajedništvu i pomirbi radi na razdvajanju. Božić je za mene blagdan mira, zajedništva, pomirbe i održati takav govor na jednom domjenku, ja ne mogu vjerovati da to nije prije dogovoreno i da se nije razgovaralo o tome kakve će se poruke poslati. To je čista provokacija. Domaćin je trebao reagirati, ali već se nekoliko puta dogodilo da pojedini srpski ministri dolaze u Hrvatsku i ponašaju se vrlo neprimjereno, hrvatski ministri to nikada ne rade, to je prije svega stvar pristojnosti i kućnog odgoja, rekla bih, a naravno i politike, naša politika je politika ispružene ruke prijateljstva prema Srbiji, ali nećemo dopustiti da nas šamaraju’, zaključila je predsjednica Grabar Kitarović i složila se s ministrom Stierom koji je ovakvu retoriku usporedio s onom Miloševićevom

‘Nitko nije tako naivan’

‘Ja sam uvijek za konstruktivan pristup, Oluja je bila legitimna operacija, znam da to Srbija nikada neće priznati, međutim idemo dalje, zato sam im ja pružila ruku i s Vučićem potpisala onu deklaraciju koja je bila motivirana zaštitom Hrvata u Srbiji i usmjerena na rješavanje otvorenih pitanja, popt onih nestalih branitelja, a bit će i onih težih. Ova politika da se Hrvatsku obilježava kao ustašku država usmjerena je na eksaliranje na n-tu potenciju da kad dođemo do teških pitanja, granica, arhiva, da bi mogli reći – evo, Hrvatska opet radi probleme no nitko nije tako naivan. ‘, rekla je predsjednica i dodala kako nam ne treba nitko doći i spliti pamet, ne na takav način i posebno ne kad ima toliko za pomesti pred svojim pragom.

Što se tiče naoružavanja Srbije i vojnih vježbi s Rusijom blizu Hrvatske granice, predsjednica je rekla sljedeće kako bi voljela da se Hrvatsku informira o tome kakvi su ciljevi takvih vježbi i naglasila kako Hrvatska danas ima modernu i profesionalnu vojsku te da je članica NATO-a za koju, kao i za sve ostale članice, vrijedi odredba kolektivne obrane koja proizlazi iz članka 5. Sporazuma.

Dodala je i kako treba donijeti ključne odluke o modernizaciji vojne tehnologije, prvenstveno pritom misleći na helikoptere i odluku o borbenom zrakoplovstvu. Rekla je kako vjeruje da konsenzus postoji i strukture koje su za to zadužene će vidjeti koji je model najbolji.

Osvrnula se i na kritike iz BiH te eskplicitno rekla kako je radila ono na što se Hrvatska obvezala potpisom Daytona te da nema govora o miješanju u unutarnju politiku te zemlje. ‘Stabilost BiH je bitna za Hrvatsku, mi imamo odgovornost kao supotpisnica Daytona, gdje stoji da smo odgovorni za mir i stabilnost u BiH. Govorila sam o utjecaju trećih država i išla protiv okoštalih struktura koje već godinama blokiraju put BiH naprijed, To nisu nikakva miješanja u unutarnja pitanja’, rekla je.

‘Ne možemo zanemariti potencijalne opasnosti jer postoji problem radikalizacije dijelova društva, svjesna je toga i islamska zajednica u BiH i trude se da izoliraju radikale i da pokušavaju riješiti problem odlaska na bojišta, ali nedostaju dugoročni planovi, ne treba se opirati nego mogu, primjerice, tražiti pomoć islamske zajednice u Hrvatskoj koja je toliko dobro organizirana’, konstatirala je Grabar Kitarović.

Provokacije iz Banja Luke

Predsjednica je komentirala i poruke koje dolaze iz Republike Srpske, kao i njihovu proslavu neustavnog praznika. ‘Republika Srpska se ponaša kao zasebni entitet i gotovo kao samostalna država i mislim da ih treba vratiti na zemlju. Republika Srpska nije nastala 9. siječnja kako oni to slave nego temeljem Daytona 1995. godine. Cijeli taj datum je ne samo falsifikat nego veliki mit i provokacija.

Dodik je najavio neke daljnje referendume koji ni mogli dodatno destabilizirati. Moji napori su da se vrati pozornost na BiH. Spriječiti potencijalne sukobe da ona bude suevrena država s teritorijalnim inegrtitetom’, rekla je predsjednica.

Uklanjanje Titove biste

‘Izmještanjem biste sam dala stav što mislim, ne samo o Titu nego o cijelom tom dijelu povijesti. Što se imena ulica i trgova tiče ne mislim se miješati to je domena lokalne samouprave’, rekla je predsjednica i pozdravila namjeru premijera Plenkovića o osnivanju stručne skupine koja će se baviti odnosom prema svim totalitarističkim tvorevinama i politikama. ‘Ne smijemo dopustiti da nam netko nabaci tu ustašku guju iz Srbije umjesto da razgovaramo kako otvoriti nova radna mjesta, dovesti investitore, zadržati mlade… Budućnost je u mladima’, zaključila je Grabar Kitarović.