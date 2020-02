KOLINDA BI KARIJERU MOGLA NASTAVITI U INOZEMSTVU: Dobila je konkretnu ponudu s definiranim godišnjim primanjima

Kolinda Grabar Kitarović je nakon završetka svog predsjedničkog mandata zatražila opciju 6+6 i ured, no dobila je tri ponude za posao u inozemstvu

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović uskoro će posjetiti svoju kćer koja studira na najprestižnijem američkom sveučilištu Harvardu, a vrijeme provedeno s druge strane Atlantika će iskoristiti i za razgovore o svojoj budućoj karijeri. Nakon isteka mandata, ona je aktivirala opciju 6+6, što znači da će pola godine primati punu predsjedničku plaću (oko 24.000 kuna), a potom će još pola godine primati pola tog iznosa. No, vjerojatno neće u cijelosti iskoristiti do kraja tu mogućnost.

Naime, ona je već dosad dobila puno poslovnih ponuda, a Novi list doznaje kako je jedna od njih i ona američkog Brookings instituta. Doznaje se kako je Grabar Kitarović odbila tu mogućnost zaposlenja, iako se radilo o konkretnoj ponudi s definiranim godišnjim primanjima.

Dubinska istraživanja za rješavanje problema

Brookings institut postoji više od 100 godina i jedan je od najuglednijih liberalnih “think tankova” u SAD-u. Sami navode kako se preko 300 stručnjaka iz cijelog svijeta bavi dubinskim istraživanjima koja vode novim idejama za rješavanje problema s kojima se društvo suočava na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini.

Predsjednik Brookingsa je od 2017. umirovljeni američki general John Allen, koji je bio gost bivše predsjednice sredinom 2015. kao posebni izaslanik američkog predsjednika za globalnu koaliciju u borbi protiv Islamske države. Predsjednica mu je uzvratila posjet u rujnu 2018., kada je posjetila njegov institut. On je nahvalio njeno ponašanje na Svjetskom prvenstvu u nogometu, poklonio joj kišobran i razgovarao s njom o temi “Hrvatski doprinos transatlantskim vezama i solidarnosti: Djelovanje iznad svoje kategorije”.

Može otići u inozemstvu, unatoč uredu u Visokoj

Nije skroz isključeno da će bivša predsjednica surađivati s Brookingsom, no nema smisla da ode u inozemstvo, kada joj je Vlada Andreja Plenkovića prepustila prostorije u Visokoj ulici za potrebe njenog ureda. No, zakon ne precizira da bivši predsjednik mora boraviti u zemlji kako bi na raspolaganju imao ured, dva službenika, vozača i službeni auto. Tako se doznaje od njenih bivših suradnika s Pantovčaka, da Kolinda Grabar Kitarović ima “dvije ozbiljne ponude za predavanja na stranim sveučilištima o temama iz međunarodnih odnosa i to u trajanju i do jednog semestra”.