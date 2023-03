Gabrijela Kišiček, komunikacijska stručnjakinja i profesorica retorike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, za N1 je komentirala odnos premijera i predsjednika, i istaknula da je premijer jučer zvučao dosta osvetoljubivo. “On je to oblikovao na način da to ne ispadne tako, ali predsjednik traži sastanak s premijerom, to su neke stvari koje bi trebale biti normalne”, rekla je.

Što se tiče tajminga pisma premijera koje je Milanović objavio, Kišiček kaže da je to potenciranje sukoba. “Mislim da je normalno da oni mogu razgovarati, a ne se prepucavati putem medija. Premijer kaže da nema problema, ali upravo taj komunikacijski problem stvara sliku nesigurnosti i nestabilnosti”, rekla je.

'Ono što joj se zamjeralo sada izgleda minorno'

Što se tiče Kolinde Grabar Kitarović, kaže da svojom prisutnošću pokazuje da nije rekla zbogom politici. “Glavni adut joj je iskustvo i protukandidat, ako se kandidira Milanović. Neke stvari koje su se njoj zamjerale su minorne u odnosu što predsjednik radi sada”, rekla je.

“Mislim da građani mogu vjerovati obećanjima Vlade o paketu mjera jer se nalazimo u predizbornoj godini. Kako će biti poslije izbora to ćemo vidjeti, ali to je ključna razlika između onih koji su na vlasti i onih koji su u oporbi jer oni na vlasti mogu i neslužbeno početi s kampanjom”, rekla je Kišiček.