EUROPA JE UPRAVO PREŠLA PRAG OD 250.000 UMRLIH: U zadnjih tjedan dana preminulo je više od 8000 ljudi; Hrvatskoj 819 novozaraženih

U Hrvatskoj je u nedjelju zabilježeno 819 novozaraženih. Preminulo je 8 ljudi. Broj aktivnih slučajeva je ukupno 5164. Među njima je 548 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 32 pacijenta

Produljene su mjere vezane uz prelazak granice do 2. studenog

Od subote, na snazi su nove mjere u Zagrebu

Ukupan broj potvrđeno zaraženih u Hrvatskoj se popeo na 24.761 a u svijetu 39.593.885

Prošli tjedan broj prijavljenih slučajeva koronavirusa u Europi bio je gotovo tri puta viši od onoga na vrhuncu pandemije

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA:

Slovenci za cijelu zemlju proglašavaju epidemiju na 30 dana

23:30 – Slovenski premijer Janez Janša, putem Twittera najavio je da će sutra, u ponedjeljak, za cijelu zemlju na 30 dana biti proglašena epidemija. Vladin glasnogovornik Jelko Kacin izjavio je da objava epidemije za sada ne znači nikakve nove mjere, već samo pravnu osnovu za prihvaćanje onih koji će uslijediti, piše Tportal. Krajem svibnja Slovenci su prvi u Europi odlučili objaviti kraj epidemije. Sad su je prisiljeni ponovo objaviti. Što to točno znači pročitajte OVDJE.

Crnogorska vlada pozvala epidemiologe da preispitaju odluku o zatvaranju kafića

22:45 – Nakon prosvjeda crnogorskih ugostitelja zbog odluke zdravstvenih vlasti da se kafići i restorani zatvore u pet općina zbog širenja koronavirusa, čelnik vladinog tijela koje koordinira crnogorski odgovor na pandemiju pozvao je tamošnje epidemiologe da preispitaju svoju odluku.

„Veći epidemiološki rizik predstavljaju sva masovna okupljanja, uključujući svadbe, proslave raznim povodima, kao i razna vjerska i politička okupljanja kojima svjedočimo svakodnevno“, priopćilo je crnogorsko Nacionalno tijelo za zarazne bolesti.

Crnogorski Institut za javno zdravlje predložio je subotu da se zbog rasta broja oboljelih u Budvi, Ulcinju, Cetinju, Kolašinu i Žabljaku, zatvore ugostiteljski objekti te da se u tim općinama uvede policijski sat.

Toj odluci usprotivili su se ugostitelji, posebno oni u Budvi, koji su ustvrdili da će zbog epidemioloških mjera, nakon katastrofalnih gubitaka tokom turističke sezone, veliki broj ljudi ostati bez posla, ukazujući na činjenicu da Institut za javno zdravlje svoje proračune broja oboljelih ne može temeljiti na podacima zasnovanim na popisu iz 2011. jer sada ta općina ima skoro dvostruko više stanovnika.

“U potpunosti razumijem stavove budvanskih ugostitelja, kao i stavove nikšićkih ugostitelja i podgoričkih s kojima sam i neposredno razgovarao. Svi oni predlažu, s pravom, pojačani inspekcijski nadzor i sankcije za one koji ne poštuju mjere”, priopćio je predsjednik Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti i potpredsjednik crnogorske vlade Milutin Simović, koji je istaknuo da se metodologija broja oboljelih po gradovima treba računati na bazi procjene broja stanovnika, a ne na bazi podataka popisa iz 2011. godine.

“Zbog toga i ovim putem pozivam Institut za javno zdravlje da još jednom sagleda sve aspekte ove predložene mjere i nadležne inspekcijske organe da svoj posao naprave bez izgovora i bez odlaganja kako ne bi ispaštali oni koji ne bi trebali”, rekao je Simović.

Podgorica „za dlaku“ izbjegla zatvaranje

Glavni grad Crne Gore u kojem živi trećina ukupne populacije te zemlje, prema računici epidemiologa ima 795 zaraženih na 100 tisuća stanovnika. Restriktivne epidemiološke mjere primjenjuju se u općinama koje imaju 800 aktivno oboljelih na 100 tisuća stanovnika.

Crnogorske zdravstvene vlasti nakon što je u rujnu počeo naglo rasti broj oboljelih, usvojile su takozvani sistem „semafora“ koji je predvidio uvođenje mjere po općinama u Crnoj Gori ovisno o broju oboljelih u tim općinama, koji se mjeri na osnovu „četrnaestodnevne kumulativne incidencije“, odnosno po broju aktivnih slučajeva u općinama u posljednje dvije sedmice.

U posljednja 24 sata crnogorski laboratoriji registrirali su 86 novopozitivnih slučajeva i pet smrtnih slučajeva od posljedica covida-19.

Epidemiolog Kolarić: Nije nemoguće da dostignemo i 2000 zaraženih dnevno

21:50 – S 500 smo došli na 1000 tako da nije nemoguće da dostignemo i 2000 zaraženih dnevno, rekao je za HRT epidemiolog i član Znanstvenog savjeta vlade Branko Kolarić. Dodao je kako nas neodgovorno ponašanje dovodi do toga da nam zdravstveni sustav postane preopterećen, što ga zabrinjava.

“Pitanje je hoće li mjere dovoljno smanjiti broj novozaraženih, a kažem, ja sam zabrinut da zdravstveni sustav može brzo postati preopterećen”, rekao je Kolarić. Više čitajte OVDJE.

Europa prešla prag od 250.000 umrlih

21:14 – Europa, suočena s drugim valom epidemije koronavirusa, u nedjelju je prešla prag od 250.000 umrlih od covida-19, dok su Izrael i Melbourne pokrenuli postupno ublaženje ograničenja kretanja nakon nekoliko tjedana strogih mjera. Uz više od 8000 umrlih u sedam dana, Europa bilježi najtežu tjednu bilancu od sredine svibnja, dok se brojne europske zemlje pokušavaju zaštititi jačim sanitarnim mjerama.

Posljednja europska zemlja koja je najavila mjere u nedjelju, Švicarska, relativno pošteđena u prvom valu u proljeće, sada je suočena s eksponencionalnim rastom slučajeva i od ponedjeljka uvodi obvezu nošenja maski u zatvorenim javnim prostorima, kolodvorima, zračnim lukama, autobusnim i tramvajskim postajama, ograničava skupove i preporučuje rad od kuće.

Uz 1822 umrlih od covida-19 na svojih 8,6 milijuna stanovnika, Švicarska je europska zemlja u kojoj je bolest najbrže napredovala prošlog tjedna (+146%), prema podacima agencije France presse.

U Izraelu, nakon mjesec dana mjera, jaslice, vrtići, nacionalni parkovi, plaže i tvrtke se otvaraju i sada se Izraelci mogu udaljiti više od jednog kilometra od svoje kuće. Skupovi ipak ostaju ograničeni.

U proljeće je Izrael brzo ukinuo mjere ograničenja u želji pokretanja gospodarstva. Ali zemlja s 9 milijuna stanovnika je u rujnu zabilježila jednu od najjačih stopa zaraza na svijetu, koja se od tada četiri puta umanjila.

Tamo je prema podacima vlasti zabilježeno više od 302.800 oboljelih, od kojih je oko 2200 umrlo.

U Australiji, za pet milijuna stanovnika Melbournea, drugog grada zemlje, ograničeno je kretanje već više od 100 dana, a od nedjelje mogu izaći na dulje od dva sata dnevno, i udaljiti najviše 25 km. Od početka epidemije Australija (25 milijuna stanovnika) je imala oko 27.000 slučajeva i 904 umrlih.

U svijetu je umrlo najmanje 1.111.152 ljudi i više od 39,7 milijuna je zaraženo od početka pandemije, prema podacima agencije France presse u nedjelju. U subotu je umrlo najmanje 5302 ljudi i zabilježeno 372.882 novooboljelih.

Sjedinjene Države su najpogođenija zemlja s najmanje 219.289 umrlih, Brazil je drugi (153.675 umrlih), a Indija treća (114.031 umrlih).

U Europi je zabilježeno ukupno 250.030 umrlih od covida-19, na 7.366.028 zaraženih, prema podacima AFP-a od nedjelje, od kojih više od dvije trećine u Velikoj Britaniji (43.646 umrlih, 722.409 zaraženih), u Italiji (36.543, 414.241), u Španjolskoj (33.775, 936.560), u Francuskoj (33.392, 867.197) i u Rusiji (24.187, 1.399.334).

Diljem kontinenta uvode se strože mjere. Francuska koja je u subotu zabilježila rekordnih više od 32.000 novih slučajeva uvela je redarstveni sat od 21 do 6 ujutro u najmanje desetak velikih gradova, među kojima je i Pariz s predgrađima. Ukupno je tom mjerom zahvaćeno 20 milijuna ljudi, gotovo trećina stanovništva zemlje.

Velika Britanija, najpogođenija zemlja Europe s najmanje 43.579 umrlih, također je u subotu postrožila mjere. U Londonu i drugim područjima, ili za 11 milijuna osoba, zabranjeni su skupovi u zatvorenom između rođaka i prijatelja iz različitih domaćinstava.

U Njemačkoj koja bilježi dnevne rekorde novooboljelih, kancelarka Angela Merkel je u subotu tražila od stanovnika da maksimalno smanje druženja i da ostanu doma.

Slovačka planira testirati na koronavirus sve svoje stanovnike starije od deset godina, objavio je u subotu na konferenciji za medije slovački premijer Igor Matovič, izvijestila je agencija TASR.

Zbog velikog broja novih zaraza koji iz dana u dan raste slovenski epidemiolozi od subote više ne traže kontakte osoba kod kojih je testiranje dalo pozitivan rezultat jer su preopterećeni i potkapacitirani za to u ovoj fazi epidemije.

U Poljskoj, Varšava i drugi veliki gradovi su zatvorili srednje škole, zabranili vjenčanja i ograničili broj ljudi u dućanima, javnom prijevozu, a restorani rade do 21 sat.

U Češkoj koja ima najvišu stopu zaraza i umrlih na 100.000 stanovnika na kontinentu, vlada je tražila od vojske da izgradi poljsku bolnicu s 500 kreveta izvan Praga.

U Italiji, koja je već u proljeće teško pogođena, u petak je bilo 10.010 novih slučajeva, što je njihov apsolutni dnevni rekord. Od subote se kafići i restorani zatvaraju u ponoć u najpogođenijoj regiji Lombardiji. Talijanska vlada je u nedjelju odlučila uložiti dodatnih 39 milijarda eura u gospodarstvo.

U borbi protiv pandemije najbitnije je često pranje ruku, od početka ističe Svjetska zdravstvena organizacija, a novo japansko istraživanje otkriva da koronavirus preživljava na koži devet sati, pet puta dulje od virusa gripe.

U Italiji ponovno rekordni broj zaraza koronavirusom

20:05 – Italija je zabilježila rekordnih 11.705 slučajeva koronavirusa u nedjelju, a vlasti pripremaju nove mjere u borbi protiv drugog vala covida-19. U subotu je Italija zabilježila 10.925 novih zaraza. Italija je jedna od najteže pogođenih europskih zemalja u prvom valu epidemije i ima drugi najveći broj smrtnih slučajeva u regiji nakon Velike Britanije. Od početka epidemije u veljači, u toj zemlji umrlo je 36.543 ljudi, pokazuju službene brojke.

Vlasti su uspjele staviti pod kontrolu širenje zaraze tijekom ljeta uvođenjem rigoroznog dvomjesečnog “lockdowna” cijele zemlje. Pojavom drugog vala koronavirusa, vlada je uvela nove mjere. Obvezno je nošenje maski u javnosti, ograničena su javna okupljanja i rad restorana.

Premijer Giuseppe Conte uskoro bi trebao predstaviti dodatne mjere.

Umrlo je još 69 ljudi, objavilo je ministarstvo zdravstva, što je puno manje nego na vrhuncu pandemije u Italiji u ožujku i travnju kada je dnevno umiralo više od 900 ljudi. Na intenzivnoj njezi od jučer je još 45 ljudi, ukupno 750. U drugoj polovici srpnja bilo ih je oko 40. Ministri su odbacili novi “lockdown”, ali dužnosnici razmatraju niz alternativnih mjera za smanjenje socijalnog kontakta.

Ministrica prometa Paola De Micheli rekla je u nedjelju da vlada ne razmatra policijski sat po uzoru na Francusku, ali je rekla da će se od škola i tvrtki tražiti reorganizacija nastave i rada kako bi se izbjegla gužva u javnom prijevozu. Strože mjere već su uvedene u najteže pogođenim regijama, uključujući Kampaniju i njezin glavni grad Napulj gdje su škole zatvorene na dva tjedna.

Kao dio novog paketa pomoći od 40 milijardi eura koji je odobren u proračunu za 2021., Rim će uspostaviti fond od četiri milijarde eura za pomoć tvrtkama koje su najviše pogođene mjerama protiv širenja koronavirusa.

Janša: Pred nama nije ponor nego je ovo zajednički izazov

19:24 – Slovenski premijer Janez Janša u nedjelju je u video-poruci pozvao građane da odgovornim ponašanjem pokažu zajedništvo i solidarnost tijekom “hladnog vala” pandemije covida-19, zajamčivši im da će unatoč teškoćama zdravstveni i drugi sustavi učinkovito djelovati.

“Pred nama nije ponor u koji ćemo pasti nego je ovo zajednički izazov iz kojega ćemo izaći kao pobjednici”, kazao je Janša. Dodao je da subvencije koje je odobrila njegova vlada tijekom koronakrize te sredstva iz europskih fondova, investicije i debirokratizacija koju planira njegova vlada, stvaraju pretpostavke za velik razvojni iskorak u iduće tri godine, uz uvjet da svi pokažu odgovornost i solidarnost i ako se održi sadašnja politička stabilnost.

Janša je kazao da je na razini Europske unije ovaj tjedan konsenzualno utvrđeno da u zimskom razdoblju pandemije hijerarhijski prioritet treba dobiti spašavanje života i zdravlja, te gospodarstvo, dok “zabava i neke osobne slobode” u vrijeme mjera i restrikcija koje su potrebne trebaju neko vrijeme pričekati.

Janša je posebno pozvao na solidarnost prema preopterećenom zdravstvenom sustavu, što bi se moglo i pogoršati ako se svi ne budu držali donesenih mjera, rekavši da je njegova vlada predvidjela i odobrila znatna sredstva za dodatne medicinske ekipe i zaposlenike za njegu u bolnicama i domovima.

“Naši sugrađani koji su zaposleni u zdravstvu moći će ispuniti svoju misiju samo ako im budemo svi pomagali, i to svojim odgovornim ponašanjem”, kazao je slovenski premijer.

Dodao je da njegova vlada svakodnevno komunicira i razmjenjuje informacije s vladama drugih europskih država, tražeći odgovore na izazove pandemije, te da će pandemija biti savladana kad u širim razmjerima bude dostupno cjepivo, što bi se po njegovim očekivanjima moglo dogoditi na proljeće. Cjepivo za covid-19 će u Sloveniji biti dostupno besplatno, istaknuo je Janša.

U Sloveniji je inače u subotu uz 3765 testova potvrđeno 726 zaraza koronavirusom, udio zaraženih među testiranima je skoro 20 posto, a još su četiri osobe od posljedica covida-19 umrle, pa je broj preminulih od početka epidemije povećan na 188. Od početka epidemije sredinom ožujka do sada je testiranjem bilo potvrđeno 13.141 slučajeva infekcije koronavirusom, aktivnih slučajeva je 6641, a na nacionalnoj je razini trenutno 317 slučajeva na 100.000 stanovnika u zadnjih 14 dana.

U bolnicama je na liječenju od covida-19 sada 265 ljudi, od čega se 49 pacijenata nalazi na intenzivnim odjelima. To po ocjenama voditelja zdravstvenih ustanova može dovesti do velikih problema idućih tjedana jer je sustav preopterećen i s premalo medicinskih ekipa ako se broj hospitalizacija ne smanji.

‘KBC Osijek ima plan B, Plan C, pa čak i Plan D’

19:15 – KBC Osijek je regionalni centar za COVID, tako da je naša popunjenost uvijek visoka. Danas je nešto bolje stanje jer je danas bilo dosta oporavljenih bolesnika, tako da su kapaciteti i dalje dijelom slobodni i sve funkcionira uredno, rekao je za RTL Danas Krunoslav Šego, zamjenik ravnatelja KBC Osijek komentirajući činjenicu da je upravo njihova bolnica najpopunjenija.

Veliki problem je i moguća zaraza liječnika, ali zamjenik ističe kako postoji plan B.

“Mi smo prevelik sustav da bi ovaj broj liječnika koji je izvan stroja doveo do ugroze funkcioniranja. Naravno da imamo i plan B i plan C pa čak i plan D. Radi se o povećanju kapaciteta u slučaju potrebe za COVID oboljele. Za sada smo pokrenuli dio dodatnih kapaciteta i smatramo da će to biti dovoljno u ovom trenutku”, poručio je Šego. Više čitajte OVDJE.

Beroš reagirao zbog kilometarskih kolona na testiranjima

18:50 – Zbog kilometarskih kolona koje su proteklih dana bile na prilazu Nastavnom zavodu za javno zdravstvo ‘Dr. Andrija Štampar’ u Zagrebu, a zbog drive-in testiranja na koronavirus, ministar zdravstva Vili Beroš uputio je dopis HZJZ-u, Klinici za infektivne bolesti ‘dr. Fran Mihaljević’ i spoemnutom zavodu ‘Dr. Andrija Štampar’ tražeći od njih da razmotre bolju organizaciju testiranja.

“Nastavno na uočene izuzetno dugačke kolone vozila, u kojima građani čekaju na uzimanje briseva radi testiranja na virus SARS-CoV-2, ovim putem molimo vas da žurno razmotrite dodatne mogućnosti reorganizacije procesa testiranja kao i o otvaranje dodatnih mjesta za testiranje”, stoji u dopisu ministra.

Beroš traži od ove tri institucije i da ga izvijeste kako Ministarstvo zdravstva može pomoći i osigurati protočnost samog testiranja i pristupa lokacijama na kojima se testiranje provode, kao što su ljudski resursi, angažman prometne policije i drugo.

U Srbiji peti dan zaredom više od 200 novozaraženih

17:35 – U Srbiji je u posljedna 24 sata umrlo dvoje inficiranih koronavirusom, a među 3325 testiranih uzoraka potvrđeno je 214 novih slučajeva zaraze, što je peti dan zaredom s više od 200 novozaraženih, objavile su u nedjelju zdravstvene vlasti. Na bolničkom je liječenju 390 pacijenata, od čega na respiratorima 24.

U Srbiji je od početka epidemije 6. ožujka potvrđeno 36.260 zaraženh i 776 umrlih od posljedica covida-19. Epidemiolog Predrag Kon upozorio je da bi se Srbija lako mogla naći u situaciji u kojoj je posljednjih dana Hrvatska s više od tisuću novozraženih dnevno.

“U Hrvatskoj vidimo i gledamo ono što i nas očekuje i ne trebamo misliti da smo nešto posebno u Europi i u svijetu i da će nas to mimoići“, izjavio je Kon za TV Prva.

Upozorio je da se Beograd i Srbija već sada nalaze u “kranje nestabilnoj situaciji”, a za prijestolnicu, na koju otpada više od 50 posto novozaraženih, rekao je da bi krajem sljedećeg tjedna mogla biti u “izvanrednoj stuaciji”. Kon kaže da zaštitne maske nosi 50 do 60 posto građana. “Kad kažem da se mi u Srbiji više plašimo kazne nego smrti, to vrijedi i za građane i za vlast. Jednostavno, vrijedi za sve”, naglasio je.

Policija spriječila okupljanje oko HNK: Očekuje li se bunt mladih?

16.00 – Dvadesetak zagrebačkih policajaca te komunalnih i prometnih redara u noći sa subote na nedjelju patroliralo je trgom ispred HNK i tako onemogućilo masovno okupljanje mladih koje se tamo održavalo posljednjih pet mjeseci. U subotu su na snagu stupile nove protuepidemijske mjere Stožera civilne zaštite, u kojima je zbog povećanog broja zaraženih koji se bilježi u Zagrebu i Hrvatskoj, preporučen, među ostalim, nadzor neformalnih okupljanja na javnim površinama, kao i nošenje maski na otvorenom kada nije moguće održavati fizičku distancu.

Nakon što se na Trgu Republike Hrvatske posljednjih pet mjeseci svakog vikenda, a nekad i tijekom tjedna, održavalo neformalno okupljanje više stotina, pa i tisuću mladih, sinoć je do jedan u noći trg gotovo u potpunosti bio prazan. Iz zagrebačke policije Hini su potvrdili da su u noći sa subote na nedjelju provodili pojačani nadzor okupljanja oko HNK i to zbog nove odluke stožera.

“U noći sa subote na nedjelju policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u suradnji s komunalnim i prometnim redarima i djelatnicima Ravnateljstva civilne zaštite, u skladu s odlukom Stožera civilne zaštite, obavili su pojačani nadzor neformalnog okupljanja u užoj zoni Trga Republike Hrvatske”, kazali su za Hinu iz policije. Policija je tako rastjerala mladiće i djevojke, koji su, kao i proteklih mjeseci, na trg oko HNK i sinoć dolazili oko ponoći. Mladi su se samo kratko zadržali na trgu oko HNK, a neki koji su mu prilazili s očitom namjerom da tamo ostanu, noseći alkohol i zvučnike, nisu se libili ostati zbog prisustva policije. U policiji tvrde kako su postupali preventivno, s obzirom na broj okupljenih, a s ciljem sprječavanja mogućeg narušavanja javnog reda i mira kao i održavanja komunalnog reda.

“Tijekom nadzora građani su usmeno upozoravani u situacijama kada je uočeno nenošenje zaštitne maske i nepridržavanje propisanog razmaka”, kažu i dodaju da tijekom nadzora nisu nisu utvrđene povrede Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira niti drugih propisa.

Ovo je prvi put da je policija organizirano nadzirala okupljanje. Ranijih mjeseci reagirali su samo intervencijama na pozive građana, a kako su prije dva tjedna potvdili Hini, u 50-ak intervenicija napisali su svega šest prekršajnih prijava. Okupljanje nisu nadziral niti dan ranije, u petak, kada se prema izjavama nekih od sinoćnjih sudionika prekinutog okupljanja, tamo nesmetano održalo okupljanje, iako u znatno manjem broju nego ranije.

Premda je u nedavnim polemikama oko okupljanja mladih dobar dio hrvatske javnosti bio za to da se ono zabrani tvrdeći da nanose štetu zgradi i okolišu oko HNK, bilo je i onih koji su imali razumijevanje za noćno druženje mladih, budući da drugih sadržaja baš i nemaju.

Tako je sociolog Dino Vukušić nedavno izrazio mišljenje da bi zabrana kao posljedicu imala stvaranje kontraefekta i rasta bunta kod mladih.

Nejasna mu je i javna hajka oko okupljanja, iako je priznao da bi infrastrukturna podrška grada, u smislu javnih WC-a, bila pomogla održavanju reda. Kao jednu od pozitivnu strana okupljanja naveo je i to što su mladi odlučili koristiti javni prostor, jer ga u Zagrebu nedostaje u njegovom iskonskom sadržaju.

U Virovitičko-podravskoj četiri nova slučaja

14:40 Prema trenutno dostupnim informacija, s područja Virovitičko-podravske županije, u subotu su na analizu u Kliniku za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu, poslana 82 uzorka s područja Virovitičko-podravske županije. Od navedenih, njih deset je analizirano, ostali će, do kraja dana ili u ponedjeljak. Od navedenih deset, bilježimo četiri novozaražene osobe virusom SARS-CoV-2. Dva su muškarca i dvije žene, troje je srednje životne dobi s blagim simptomima. Jedna je osoba starije životne dobi, hospitalizirana je u Općoj bolnici Virovitica. Od navedenih četvero, jedna osoba je zdravstveni radnik, jedna je zaražena u samoizolaciji od ranije već pozitivne osobe. Jedna osoba se zarazila tako što se vozila na posao sa zaraženom osobom, koja ju nije navela kao kontakt.

Osim toga, u Našicama su se testirale dvije ženske osobe s područja naše županije. Obje su pozitivne na korona virus. Jedna srednje životne dobi, druga je trudnica. Kod jedne je izvoz zaraze nepoznat, kod druge su svatovi. Obje imaju blage simptome COVIDA-19. U Općoj bolnici Virovitica trenutno je hospitalizirano deset COVID-19 pacijenata. Istodobno, u KBC-u Osijek su četiri pacijenta s područja Virovitičko-podravske županije. Dvoje ih je na respiratoru, a dvoje ih je u Klinici za infektologiju.

U BiH 559 novozaraženih

13: 43 U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini zabilježeno je 559 korona virusom novozaraženih osoba, a testirano ih je ukupno 1516. Jučer je bilo rekordnih 716 novih slučajeva zaraze.

Novi slučajevi registrirani su u svim kantonima u Federaciji BiH.

Dosad je testirano ukupno 181.407 uzoraka, a zaraza je potvrđena kod 22.209 ljudi.

U Lici troje umrlih i osam novooboljelih

13:40 U Ličko-senjskoj županiji u posljednja 24 sata osam je novooboljelih osoba, a troje korisnika gospićkog Doma za starije i nemoćne preminulo je od Covida-19, izvijestio je u nedjelju županijski Stožer civilne zaštite.

U priopćenju navode kako su umrli bili u dobi od 87, 88 i 92 godine, a svi su uz potvrđeni covid-19 imali i niz kroničnih bolesti. Među novooboljelima šest je osoba iz Gospića te po jedna iz Otočca i Korenice.

Ukupno je od Covida-19 oboljela 371 osoba u Ličko-senjskoj županiji od čega je 150 aktivanih slučajeva, 212 izliječenih, a devet je osoba umrlo. U Gospiću je trenutno 150 aktivnih slučajeva, od kojih je 80 iz Doma za starije i nemoćne, šest ih je u Otočcu, dva u Perušiću i po jedan u Brinju i Korenici. U posljednja 24 sata testirane su 23 osobe.

U Varaždinskoj županiji 52 nova slučaja

13: 30 U posljednja 24 sata u Varaždinskoj županiji potvrđena su 52 nova slučaja zaraze koronavirusom, u 27 slučajeva radi se o bliskim obiteljskim i radnim kontaktima, dok je kod 25 osoba izvor zaraze nepoznat, izvijestio je u nedjelju županijski Stožer civilne zaštite.

Jedna novooboljela osoba je hospitalizirana, a jedna je stavljena na respirator. Načelnik županijskog Stožera civilne zaštite Robert Vugrin posebno je istaknuo visoki udio novih slučajeva s nepoznatim izvorom zaraze. „U posljednjih deset dana u Varaždinskoj županiji evidentirano je 266 novih pozitivnih na koronavirus, a kod njih 76, što je skoro 30 posto, izvor zaraze nije bio poznat”, naglasio je Vugrin u priopćenju te dodao kako imamo velik broj prenositelja koji toga nisu ni svjesni.

Zbog novih slučajeva bila su postupanja u jednoj novoj osnovnoškolskoj ustanovi, u jednom dječjem vrtiću i u jednom samostanu. U posljednja 24 sata evidentirana su 22 oporavka pa je ukupan broj aktivnih slučajeva u Varaždinskoj županiji sada 244. Na liječenju u Općoj bolnici Varaždin nalazi se 19 osoba s težom kliničkom slikom, od kojih je 18 na kisiku, a jedna na respiratoru. Na liječenju kod kuće trenutno je 225 osoba.

U mjeri samoizolacije nalazi se preko 1.230 osoba, a epidemiološka obrada još je u tijeku.

Ponovo kilometarske kolone za testiranje, pacijenti apeliraju: ‘Ministre, osigurajte dodatne punktove’

Pogledaj fotogaleriju

12:50 Uruga hrvatskih pacijenata (UHP) pozvala je u nedjelju ministra zdravstva Vilija Beroša da u Zagrebu hitno osigura dodatne kapacitete za uzimanje briseva radi testiranja na Covid-19 te skraćivanjem predugačkih kolona omogući građanima dostojanstveno čekanje.

U otvorenom pismu ministru zdravstva Viliju Berošu, predsjednik UHP-a Marijo Drlje upozorava kako se mnogi ljudi žale na sramno duge kolone za čekanje, te navodi da na društvenim mrežama kruže snimke koje pokazuju kilometarske kolone vozila koja u gradu Zagrebu čekaju uzimanje briseva radi testiranja na koronavirus.

Stoga UHP moli ministra Beroša da u solidarnom javnom zdravstvenom sustavu (SJZS) žurno osigura dodatne mogućnosti diljem Zagreba, a po potrebi i šire, za uzimanje briseva za testiranje na koronavirus.

“Uvjereni smo da za to u SJZS-u ima mogućnosti, i u postojećim javnim zgradama koje nisu potpuno iskorištene i, na kraju krajeva, postoje javne površine, šatori, kontejneri i slično”, ističe Drlje.

Danas živimo u stvarnoj i opasnoj epidemiji koronavirusa, napominje Drlje, a “niti jedan rat, pa ni ovaj s koronavirusom, ne dobiva se iz udobnih ureda i fotelja”. Stoga UHP poziva ministra Beroša da “u ime dostojanstva života i zdravlja ljudi, žurno u Zagrebu osigura – bar na razini kvartova (17) ako ne i puno više – mjesta za uzimanje briseva, te usluge uzimanja briseva na test koronavirusa približi i olakša svima onima kojima je to potrebno”.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji 55 novozaraženih

12:20 Na području Splitsko-dalmatinske županije potvrđeno je 55 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a obrađeno je 375 testova, izvijestio je u nedjelju županijski Stožer civilne zaštite.

Među novooboljelim 29 osoba je iz Splita, po pet iz Sinja i Solina, četiri iz Kaštela, po dvije iz Dicma i Marine, te po jedna iz Imotskog, Omiša, Trilja, Trogira, Dugog Rata, Jelse, Klisa i Muća.

Od danas potvrđenog broja zaraženih 37 osoba su kontakti prethodno oboljelih dok se ostali epidemiološki obrađuju.

U samoizolaciji su ukupno 1734 osobe.

U KBC-u Split na bolničkom liječenju je 30 Covid pozitivnih pacijenata od kojih su četiri na respiratoru i to tri iz Splitsko-dalmatinske županije i jedna iz Dubrovačko-neretvanske županije.

Zaraženi varaždinski kapucini

12:00 Koronavirus je ušao u Župu sv. Vida u Varaždinu, odnosno u kapucinski samostan, objavili su kapucini na svojim internetskim stranicama. Na koronu su pozitivni gotovo svi fratri i postulanti, no srećom nitko nema teške simptome. Samostan je zatvoren i do daljnjega su svi u karanteni.

Sedam novih slučajeva u PSŽ

11:45 Požeško-slavonski stužer u nedjelju je potvrdio sedam novih slučajeva zaraze koronavirusom, u županiji je trenutno je 77 pozitivnih osoba, a devet ih je pod nadzorom liječnika u bolnici. Pod preventivnom mjerom samoizolacije u toj su županiji trenutno 392 osobe.

U Brodsko-posavskoj županiji devet novozaraženih

11:30 Stožer civilne zaštite Brodsko-posavske županije izvjestio je u nedjelju o devet, novih slučajeva. Pozitivne nalaze na koronavirus u Brodsko-posavskoj županiji trenutno ima 60 osoba, 10 osoba je u bolnici, a jedna od njih pri liječenju treba potporu respiratora. Od izbijanja pandemije ukupno je 738 s područja te županije imalo pozitivne nalaze. Pod mjerom samoizolacije na području Brodsko-posavske županije trenutno je 478 osoba.

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji 16 novih slučajeva

11:13: Bjelovarsko-bilogorskoj županiji 16 je novih slučajeva zaraze koronavirusom, a jedna je osoba preminula, priopćio je u nedjelju županijski Stožer civilne zaštite.

Jedanaest je novozaraženih osoba s područja je Bjelovara, a po jedna s područja je grada Daruvara te općina Štefanje, Velika Trnovitica, Rovišće i Đulovac. Četiri novozaražene osobe zdravstveni su djelatnici. Trenutno je u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji 100 aktivnih slučajeva zaraze COVID-19, a u samoizolaciji je 673 osoba.

Preminula je jedna osoba s područja Bjelovarsko-bilogorske županije zaražena koronavirusom. Osmi je to smrtni slučaj na području županije vezan uz COVID-19. Dvije zaražene osobe od jučer učenici su jedne osnovne i jedne srednje škole na području grada Bjelovara, a nakon što je provedena epidemiološka obrada njihovi razredi stavljeni su u samoizolaciju.

Diljem Europe uvode se rigorozne mjere

11: 05 U Slovačkoj je uvedeno izvanredno stanje, Francuska uvodi policijske satove u brojnim gradovima, mjere najavljuje i Italija, Njemačka… Građani strahuju od gospodarske štete i gubitka posla.

EUROPA KLIZI U LOCKDOWN: Ulice metropola opustjele, uvode se policijski satovi i crvene zone, zatvaraju se barovi, teretane, škole…

U Sloveniji raste postotak pozitivnih testova

10:50 U Sloveniji je u zadnja 24 sata s 3765 testova potvrđeno 726 novih zaraza koronavirusom, objavila je u nedjelju slovenska vlada, što je dosad najveći postotak zaraženih u odnosu na broj testiranih osoba.

Riječ je o manjem broju zaraženih u odnosu na prethodni dan kad je zabilježeno do sada rekordnih 898 infekcija. No glasnogovornik vlade za covid-19 Jelko Kacin upozorio je na Twitteru da to ne znači da je širenje virusa usporeno jer je jučer obavljeno manje testiranja, a postotak pozitivnih slučajeva na testiranu populaciju u odnosu na prethodni dan je povećan sa 16 na čak 19,28 posto.

To je najviši udio pozitivnih u odnosu na broj testiranih i znači da je skoro svaki peti uzorak bio pozitivan. Potpune podatke o nalazima u zadnja 24 sata, sa stanjem u bolnicama i po regijama, vlada će prema najavama objaviti oko 13 sati.

U današnjoj objavi na Facebooku javnosti se obratio Janez Poklukar, direktor najveće slovenske zdravstvene ustanove, ljubljanskog Sveučilišnog kliničkog centra (UKC), u kojemu se liječi najveći broj oboljelih i gdje su kapaciteti na intenzivnom odjelu praktično popunjeni.

“Idućih tjedana ćemo iskusiti nešto kroz što naša generacija još nije doživjela i na što se nitko nije mogao pripremiti. Za dva do tri tjedna imat ćemo situaciju punu nemogućih prepreka”, napisao je Poklukar, apeliravši na razumijevanje i solidarnost u pridržavanju epidemioloških mjera, kako bi bolnice mogle izdržati pritisak na zdravstveni sustav. “Djelatnici u zdravstvu bit će u stanju pomoći samo ukoliko im bude pomagala cijela zajednica”, naveo je Poklukar.

Slovenski epidemiolozi i predstavnici vlade večeras će na novom sastanku odlučivati o mogućem uvođenju novih epidemioloških mjera, nakon što je najveći dio države postao “crvena” zona s više od 140 zaraza na 100.000 stanovnika.

Već od danas na snazi je i odluka po kojoj su u crvenim zonama zabranjeni vjerski obredi uz prisutnost vjernika, dok u regijama koje su u “narančastom” na misi smije biti najviše deset ljudi. Zbog velikog broja novih zaraza koji iz dana u dan raste slovenski epidemiolozi od subote više ne traže kontakte osoba kod kojih je testiranje dalo pozitivan rezultat jer su preopterećeni i potkapacitirani za to u ovoj fazi epidemije. Zato zaraženi o tome moraju sami obavijesti svoje kontakte, odnosno osobe s kojima su bili u doticaju.

U Zadarskoj županiji 13 novozaraženih koronavirusom

10: 15 U posljednja 24 sata u Zadarskoj županiji 13 je novozaraženih osoba koronavirusom, a riječ je o kontaktima ranije oboljelih, izvijestio je u nedjelju Županijski stožer Civilne zaštite.

Među novozaraženima sedmero je iz Zadra, dvoje iz Poličnika te po jedna osoba iz Kali na otoku Ugljanu, Škabrnje, Zemunika Donjeg i Vira.

Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 188 uzoraka, a pod aktivnim je nadzorom je 365 osoba.

Na Covid odjelima u Općoj bolnici u Zadru hospitalizirano je 14 bolesnika, od kojih je dvoje na respiratoru, a u Specijalnoj bolnici za ortopediju u Biogradu liječi se četvero pacijenata s lakšim simptomima.

Službenici Policijske uprave zadarske nisu evidentirali nijedno kršenja samoizolacije.

U Hrvatkoj 819 novih slučajeva zaraze

10:03 U posljednja 24 sata zabilježeno je 819 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 5164

Među njima je 548 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 32 pacijenta.

Preminulo je 8 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 25580 osoba zaražena novim koronavirusom, od kojih je 363 preminulo. Ukupno su se oporavile 20053 osobe, od toga 491 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 21.148 osoba. Do danas je ukupno testirano 397000 osoba, od toga 4948 u posljednja 24 sata.

U Vukovarsko-srijemskoj 37 novih slučajeva

9:35 U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8:00 sati, u posljednja 24 sata je 37 novih pozitivnih osoba na covid-19 (11 osoba iz Vinkovaca, 5 iz Ivankova, 3 iz Starih Mikanovaca, 3 iz Bošnjaka, 2 iz Županje, 2 iz Gradišta, 1 iz Novih Jankovaca, 1 iz Vukovara, 1 iz Štitara, 1 iz Antina, 1 iz Nuštra, 1 iz Soljana, 1 iz Svinjarevaca, 1 iz Markušice, 1 iz Vođinaca, 1 iz Strošinaca i 1 iz Opatovca). Preminulih osoba nema.

Od ukupnog broja pozitivnih na covid-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji je pozitivno 16 radnika iz sustava zdravstva (4 liječnika i 12 medicinskih sestara/tehničara). U samoizolaciji iz sustava zdravstva je 35 radnika (6 liječnika, 28 medicinskih sestara/tehničara i 1 nezdravstveni radnik).

U SMŽ 29 novoboljelih

9:25 Na današnji dan u Sisačko-moslavačkoj županiji dvadeset i devet je novooboljelih osoba od zarazne bolesti covid-19. Riječ je o trinaest osoba s područja grada Siska, devet osoba s područja grada Petrinje, dvije osobe s područja općine Hrvatska Dubica, jednoj osobi s područja grada Popovače, jednoj osobi s područja općine Sunja, jednoj osobi s područja općine Lekenik, jednoj osobi s područja grada Hrvatske Kostajnice te jednoj osobi s područja općine Lipovljani, priopćio je županijski stožer.

Dvoje novozaraženih u Istri

9:08 Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 156 uzoraka briseva na covid-19. Potvrđene su 2 pozitivne osobe s područja županije.

Kod jedne osobe iz mjera samoizolacije radi se epidemiološki o uvezenom slučaju (boravak i kontakt s pozitivnom osobom u gradu Zagrebu). Za drugu osobu je u tijeku epidemiološka obrada. Izliječena je 1 osoba.

Trenutno je 32 aktivnih slučajeva bolesti covid-19. U mjerama samoizolacije nalazi se 183 osoba.

U Koprivničko-križevačkoj šest novih slučajeva

9:07 Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost da je nakon pristiglih nalaza izuzetih uzoraka testiranih na virus SARS – CoV-2 virus na području županije u općoj populaciji potvrđeno šest novih slučaja bolesti covid-19.

Na području Koprivničko-križevačke županije trenutno je aktivno 72 slučaja oboljenja, četiri osobe su oporavljene od bolesti covid-19, a na bolničkom liječenju je ukupno 28 osoba.

Zatvoren Odjel za porodništvo u KBC-u Sestre milosrdnice

9: 03 Kako N1 doznaje od prof. dr. sc. Krunoslava Kune, zaražene su dvije trudnice koje imaju simptome, a kod pet rodilja bris je pozitivan i zasad su bez simptoma.

Liječnici i zdravstveno osoblje koje je s njima bilo u kontaktu negativno je, međutim ponovno će se svi testirati.

Privremeno zatvaranje znači da Odjel od sinoć ne prima pacijente, nego se raspoređuju u druge bolnice. Izvršit će se dezinfekcija.

Inače, na Odjelu za porodništvo otprije su pozitivna tri liječnika, a u samoizolaciji je 8 djelatnica

U PGŽ 19 novozaraženih

9:00 PGŽ danas broji 19 novozaraženih i 13 ozdravljenih osoba. Ukupno je aktivnih slučajeva COVID-19 bolesti trenutno u ovoj županiji 159, a 524 osobe su u samoizolaciji. U posljednja 24 sata obradjeno je 375 uzoraka.

U Gradu Zagrebu 286 novih slučajeva

8.30 U Zagrebu je danas 286 novih slučajeva zaraze, potvrdio je za Dnevnik.hr Zvonimir Šostar, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar.

Na Zaraznoj više nema slobodnih kreveta?

8:20 – U ovom trenutku, broj kreveta je gotovo popunjen, imamo tek nekoliko slobodnih kreveta za koje pretpostavljamo da će biti popunjeni tijekom noći. Pacijenti se stavljaju u izolaciju, testiraju i procjenjuju. U našoj Klinici imamo više od 70 hospitaliziranih pacijenata sa koronom. Imamo još pet, šest slobodnih izolacijskih kreveta. A što se tiče trenda, on je zadnjih dana nepovoljan. Imamo na razini Hrvatske 530 hospitaliziranih pacijenata. No, primjerice KB Dubrava ima 60 posto popunjenosti svojih kapaciteta”, otkrio je sinoć za Dnevnik Nove TV doktor Ivan Puljiz, predstojnik Klinike za infektivne bolesti ‘Dr. Fran Mihaljević’.

Ipak, Puljiz je optimističan što se tiče procjene o brojkama zaraženih.

‘Za očekivati je narednih desetak dana da će doći do pada broja zaraženih, ja se nadam’, kazao je.

Dolazi zima, pacijenti će biti u šatorima, a doktor ističe kako će problema biti zbog dolaska gripe, no napominje kako kvaliteta šatora za sada odgovara. “Imamo i kontejnere, oni su za jednu osobu, ali mogu se i oni koristiti”, otkriva. Smatra da će biti dovoljno liječnika i da će zdravstveni sustav izdržati te da neće doći do većeg prodora virusa u zdravstveni sustav.

“Brojke su visoke, nije dobro da dođe do eksponencijalnog rasta, jer na taj način može doći do urušavanja zdravstvenog sustava, vodite brigu i o tome da ostali bolesnici mogu biti zakinuti za zdravstvenu skrb”, kazao je Puljiz.

‘Pitanje je dana kada će doći u pitanju održivost zdravstvenog sustava’

8:15 – Situacija na terenu je dosta zabrinjavajuća. Na žalost ako se ovaj trend nastavi pitanje je dana kada će doći u pitanju održivost zdravstvenog sustava. I sada se jedva krpamo s osobljem koje nam je na raspolaganju. Ovaj trend bolesnih zdravstvenih djelatnika dovest će do hladnog pogona. Hladni program bojim se da će linijom manjeg otpora morati biti ugašen, kazala je za Dnevnik Nove TV Ivana Šmit, predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika.

Odgovorila je na pitanje može li liječnicima koji rade sa Covid pacijentima u pomoć uskočiti bilo koji liječnik ili su potrebne dodatne edukacije. “Na žalost radi se o specijalistima koji se jedini mogu uhvatiti u koštac s tim, jer se radi o pacijentima koji imaju komplicirane upale pluća. Radi se o malom broju liječnika specijalista koji se eventualno mogu dodatno educirati”.

Što se tiče šatora, napominje da su oni pomoćno rješenje, no da će intenzivne jedinice morati biti negdje drugdje. “Treba tek vidjeti strategiju o tome. Šatorski kapaciteti nisu baš za respiratorno ugrožene ljude”, kaže.

Na pitanje koliko sustav može izdržati odgovara: “Mislim da su u pitanju dani, a ne tjedni. Svako malo nam netko javi da je iz stroja ispalo nekoliko ljudi. Kroz nekoliko dana mislim da neće imati tko raditi”, kazala je.

Širenje zaraze u osnovnoj školi u Zagrebu

8:00 – Iz Osnovne škole Augusta Harambašića u Zagrebu poslali su roditeljima obavijest da će se zbog još jedne osobe pozitivne na covid-19 nastava u toj školi do daljnjega drugačije organizirati, doznaje N1. Učenici od 5. do 8. razreda naše škole prelaze na nastavu na daljinu.

Učenici razredne nastave nastavu će imati u školi, po ustaljenom rasporedu, osim 4. razreda. Oba odjeljenja 4. razreda bit će u jutarnjoj smjeni.

Kaos zbog korone u Europi

Jučer – Slovenija zatvara kafiće, Slovačka pokreće testiranje svih stanovnika, sve više gradova uvodi policijske satove

Zaraženo 15 djelatnika Klinike za tumore: Ukupno ih je 39 izvan pogona, u ponedjeljak nema operacija

Jučer – Na Klinici z tumore KBC-a “Sestre milosrdnice” zaraženo je 15 djelatnika – sedam medicinskih sestara, jedna fizioterapeutkinja i sedam kirurga, u samoizolaciji su 24 djelatnika, a u ponedjeljak u klinici neće biti operacija, izjavio je u subotu navečer predstojnik Ivan Milas.

Mjera samoizolacija određena je za djelatnike koji su bilo u kontaktu s bolesnicima pozitivnim na koronavirus, bilo na odjelu, u operacijskim salama ili u ambulantama za preglede, rekao je v.d. predstojnika Klinike za tumore KBC-a Sestara milosrdnica Ivan Milas u Dnevniku HRT-a.

Izvijestio je da su kod pacijenata pozitivnih na koronavirus, na sreću, izraženi blaži simptomi covidne infekcije. Ukupno je deset pacijenata pozitivnih na koronavirus – pet pozitivnih su operirani i na intenzivnoj njezi i još pet pozitivnih pacijenata na odjelu.

Potvrdio je da je ta klinika cijeli dan u kontaktu s epidemiolozima koji su odredili mjeru samoizolacije za 24 djelatnika.

Milas je rekao da će Klinika vjerojatno otežano raditi idućih dana, s obzirom na to da se radi o većem broju djelatnika pozitivnih na koronavirus i onih u samoizolaciji. Ali, objasnio je, unutar KBC-a Sestara milosrdnica i u kontaktu s ravnateljem Marijom Zovakom, vjerojatno će se neki pacijenti koji trebaju biti operirani premjestiti u druge klinike ili će u našu kliniku doći kolege s drugih klinika kako bi nam pomogli.

Predstojnik Klinike za tumore rekao je da u ponedjeljak sigurno neće biti operacija u njihovoj klinici, kao i dok se neće otprilike znati jesu li zaustavili infekciju i izolirali sve kontakte. Kada situacija bude jasna, Klinika će ponovno krenuti u puni pogon, a u Klinici za tumore tjedno se obavi 15 do 20 operacija, rekao je Milas.