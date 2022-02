I Europska je komisija primijetila da cijene nekretnina u Hrvatskoj već neko vrijeme divlja. Također su primijetili i da smo po kupnji stanova i kuća u svjetskom vrhu. Dok je vani normalno živjeti u najmu, kod nas se na to još uvijek gleda s podsmijehom.

"Pogotovo na našim prostorima tri najbitnije stvari, prva oženiti se, druga dobiti dijete, treća je stvar kupiti nekretninu. Čak, dapače, najam se kod nas podrazumijeva da si siromašan", rekao je za RTL Branko Papeš, vlasnik jedne od mnogobrojnih agencija za nekretnine.

Po tom kriteriju je onda u Hrvatskoj sve više siromašnih. EK krivca vidi u subvencioniranim stambenim kreditima. Agenti za nekretnine tvrde da to nije baš tako i dodaju da je potres uništio interes za starim nekretninama, dok su se na obali pojavili strani kupci dubljeg džepa, kojima cijena nije problem.

Niti podstanarima nije lako, jer najam nekretnina nije reguliran zakonom. Iz Agencije za promet nekretnina tvrde da su subvencionirani krediti dobar način za ljude koji kreću u samostalan život. "Najlakše je tražiti krivca u subvencioniranju stambenih kredita koji su zbrinuli više od 22 tisuće mladih obitelji", tvrdi Ivan Pajić iz APN-a.

Nema sloma tržišta nekretnina

Od 2015. godine, stanovi u Zagrebu poskupjeli su 55, na Jadranu 40, a na drugim područjima u Hrvatskoj 22 posto. Slom tržišta nekretnina i pad cijena, kojeg kupci silno očekuju, vjerojatno se neće dogoditi.

"U idućih godinu do dvije sigurno neće doći do sloma tržišta nekretnina, razloga je znači više. Pod broj jedan, sve više ljudi ulaže u nekretnine jer im je to jedno sigurno ulaganje, pod broj dva negativne kamate na tržištu u bankama, tako da opet ljudi izvlače novac i ulažu u nekretnine, pod broj tri inflacija - najsigurnije ulaganje je u nekretnine", tvrdi Papeš.

Da sloma tržišta, barem zasad, neće biti misli i Dubravko Ranilović, predsjednik Udruženja za poslovanje nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

"Mislim da je krah pregruba riječ. Sigurno neće nekretnine rasti dovijeka, one rastu na razini od sedam posto godišnje. Doći će do novog ciklusa. Trenutno su negativne kamate u bankama, niske kamate na kredite i to je glavni generator povećane potražnje za nekretninama koje u određenom periodu generiraju rast cijena.

Dosta se govori o nekretninama priobalju, Zagrebu, ali ne govorim da se u pola Hrvatske uopće nekretnine niti ne trguju. Imate manji dio nekretnina gdje je veliki porast jer se radi o novogradnjama i novijim nekretninama i dobivamo privid rasta cijena, dok pola tržišta Hrvatske ne postoji

Polarizirano je tržište, ne prodaju se sve nekretnine. To je globalna situacija s niskom kamatnom stopom, porastom inflacije koja gura ulagače u nekretnine. Ne vidim da se treba bojati kraha. Doći će ciklus, kamata na kredit neće biti uvijek ovako niska", rekao je Ranilović za RTL.

'Subvencije u ovom trenutku nisu adekvatne'

Kao i agent za nekretnine Papeš, Ranilović je upozorio da su kamate rekordno niske, ali da zbog potresa u Zagrebu vlada jagma za novogradnjom. U takvoj konstelaciji odnosa na tržištu, subvencioniranje kredita nisu dobre.

"Mi smo kao struka govorili da smo protiv subvencija jer one generiraju porast cijena iz prostog razreda što su ročne, u kratkom periodu podižu potražnju i cijene rastu, a onda se to ne vrati nazad u okviru u kojem je bilo. Subvencije nisu dobre za tržište nekretnina i utječu na rast cijena. Moramo donijeti stambenu politiku, utvrditi socijalno stanovanje, koje kategorije ćemo subvencionirati, ući u institucionalni najam. Ima elemenata oko kojih se treba sjesti. Ovo u ovom trenutku nije adekvatno.

Kad su počele subvencije pogledajte koja je bila cijena i koja je sad. Drago mi je što država promišlja, ali ta mjera nije adekvatna. Mi ovdje samo subvencioniramo kreditno sposobne. Ljudi koji završe fakultete nisu baš odmah kreditno sposobni. Moramo unaprijed znati što želimo. Nikakvom stambenom politikom se ne bavimo dugo vremena. Ako razvijete socijalnu stambenu politiku koja će svake godine imati broj određenih transakcija, imat ćete instrument. Kad sve komercijalno prebacite na tržište potražnja poraste, posebno za stanovima koji su novi jer je bio potres, pa stanovi u priobalju jer je svaki četvrti kupac u Hrvatskoj stranac i porastu cijene. Postoji Hrvatska gdje tržište ne funkcionira, gdje subvencije nisu ni doprle, to su ruralni dijelovi gdje tržište ne postoji. Trebamo nešto unaprijed planirati. Stanovanje je osnovna ljudska potreba i treba nešto isplanirati da ljudi dođu do stanovanja", naglasio je Ranilović.