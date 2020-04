KOLIKO SU HRVATSKE TVRTKE SPREMNE ZA KRIZU ZBOG KORONAVIRUSA? Njih čak 60 posto može preživjeti samo jedan mjesec

Koliko bi hrvatske firme mogle izdržati bez prihoda, samo na osnovi sredstava na žiro-računu?

Pokatnuti novonastalom situacijom, Firmoteka je, na osnovu podataka koje posjeduje, napravila projekciju koliko bi hrvatske firme mogle izdržati bez prihoda, samo s onim što imaju na žiro-računu, prenosi portal Dubrovački dnevnik.

Svi njihovi korisnici, koji koriste financijski servis Firmoteku, znaju da kad gledaju financijske podatke vide i podatak „Gotovina na žiro računu na dan 31.12″. On govori koliko je dotična firma imala novaca na poslovnim računima na kraju poslovne godine, stručnijim rječnikom kolika mu je trenutna likvidnost. Firmoteci je taj podatak bio posebno zanimljiv jer su zaključili da on odražava karakter vlasnika. Objavili su detaljnu analizu, a za koliko dana rada firme imaju gotovine, ako nemaju prihoda pogledajte u tablici.

“Koronavoirus je zatvorio neke, lančano ugrozio druge, treće i četvrte, usporit će pete i šeste… Ostat će vrlo malo firmi koje neće osjetiti poteškoće. Pa da vidimo kako su firme bile spremne za koronu, gledajući koliko novaca ‘čuvaju’ na žiro računu. Zanimalo nas je koliko RH firme mogu izdržati bez prihoda, samo s novcima što drže na računu. Zamislili smo situaciju koliko bi dotična firma izdržala bez kune novog prihoda ili u slengu rečeno prometa? ako gledamo koliko ima na žiro-računu”, naveli su iz Firmoteke.

Većina ima za rad do jednog mjeseca

Prema podacima iz tablice zaključuju: “Vidljivo je da 60% firmi ima novaca samo za rad do 1 mjesec, ako ostane bez novih prihoda. Plaši podatak da od tog broja čak njih 34% ima novaca samo do 7 dana! Govorimo o 33.000 firmi i preko 249.000 zaposlenih. S druge strane ljestvice je 9,19% (9.097) firmi koje bi imale novaca za pokriće troškova od 3 mjeseca do 6 mjeseci, u uvjetima rada bez kune prihoda. Najboljih firmi –visokolikvidnih – one koje bi mogle izdržati više od 12 mjeseci – je 3,93% (3.894) u kojima radi 1,23% (11.175) zaposlenih.”

Izdvojili smo podatke za grad Zagreb.

