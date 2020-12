KOLIKO SU CJEPIVA KOJA ŽELJNO IŠČEKUJEMO SIGURNA I DJELOTVORNA? Modernino će biti najskuplje – evo što zasad znamo o svemu

Modernino cjepivo će biti skuplje pa bi trebalo koštati oko 315 kuna za dvije doze.

Američka tvrta Moderna nedavno je objavila kako je njihovo cjepivo učinkovito do 95 posto, a onda su zatražili i zeleno svjetlo. Prijava za hitno odobrenje kod europskih i američkih regulatora sadrži rezultate 3. faze ispitivanja u kojoj je sudjelovalo 30 tisuća ljudi.

“Očekuje se da će cjepivo biti vrlo učinkovito u prevenciji simptomatske bolesti i dosta učinkovito u sprečavanju teških ishoda bolesti. Kada govorimo o značajnim sigurnosnim problemima, ozbiljnim prijetnjama našem zdravlju, do danas nismo vidjeli razlog za brigu. Naravno, nastavljamo pratiti i nastavit ćemo pratiti. Dakle, u sklopu istraživanja, praćenje se nastavlja”, objasnio je voditelj Odjela za medicinu u Moderni Tal Zaks za RTL.

Pfizer cjepivo učinkovito 95 posto

Vijest o tome dolazi tjedan dana nakon što su istu stvar učinili partneri Pfizer i BioNTech. Albert Bourla, direktor Pfizera, također se hvali njihovim rezultatima.

“Naš kandidat za cjepivo pokazao je učinkovitost od 95 posto protiv COVID-19 bez ozbiljnih sigurnosnih problema. Naravno, putovanje još nije završeno. Uz to što smo podnijeli zahtjev američkoj Agenciji za hranu i lijekove, već smo pokrenuli postupak prijave u Australiji, Kanadi, Europi, Japanu i Velikoj Britaniji”.

Cjepivo će u Hrvatskoj biti odobreno već ovaj mjesec

Prva odobrenja u Hrvatskoj mogu stići već sredinom ovoga mjeseca.

“Za Pfizer i Modernu, oni vrlo vjerojatno da bi mogli dobiti neko odobrenje regulatornog tijela čak možda i krajem prosinca. Pa onda nakon toga i neke prve doze, teško je pretpostaviti količinu doza, ali vjerojatnije je da bi se u prvom tromjesečju sljedeće godine bi se započelo s cijepljenjem stanovništva”, rekla je voditeljica Odjela za respiratorne bolesti HZJZ-a Goranka Petrović.

Prvo se cijepe zdravstveni djelatnici

Prvi na redu za cijepljenje su štićenici i zaposlenici Domova za starije te zdravstveni djelatnici. Cijepljenje će provoditi izabrani liječnici obiteljske medicine, epidemiolozi, liječnici medicine rada i prema potrebi liječnici školske medicine.

“Potpisan je ugovor s Medokom, znači tko će raditi distribuciju što se tiče cjepiva, s tim da će to ići prvo u HZJZ a onda će se distribuirati u cjepne ambulante. A što se tiče šprica i igala, to će Civilna zaštita za skladište preuzeti.”

Rekli su da do kraja godine mogu proizvesti 20 milijuna doza, a u 2021. do milijardu. Oxfordsko cjepivo je pak najjeftinije i najjednostavnije za distribuciju i spremanje. AstraZeneca rekla je da će imati 200 milijuna doza cjepiva do kraja godine, a 700 milijuna do kraja travnja. Cijena do 25 kuna po dozi, a to se neće povećavati dok traje pandemija.

